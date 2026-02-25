Узбекистан
Узбекистан и Катар будут вместе готовить дипломатов
Стороны подписали соответствующий документ, подчеркнув актуальность обмена опытом и внедрения передовых методик
2026-02-25T17:00+0500
ТАШКЕНТ, 25 фев — Sputnik. Узбекистан и Катар будут вместе готовить дипломатов, сообщает ИА "Дунё".По мнению директора академии УМЭД Абдусамада Хайдарова и главы катарского института Абдулазиза бин Мухаммада аль-Хурра, сегодня к сотрудникам дипломатической службы предъявляют высокие требования в части их профессиональной квалификации, аналитических способностей и других аспектов. В этой связи они подчеркнули актуальность обмена опытом и внедрения передовых методик. В соответствии с меморандумом стороны договорились расширять академические обмены, организовывать совместные тренинги и семинары, а также развивать научно-исследовательскую деятельность в сфере международных отношений.
ТАШКЕНТ, 25 фев — Sputnik. Узбекистан и Катар будут вместе готовить дипломатов, сообщает ИА "Дунё".
"В городе Доха был подписан меморандум о взаимопонимании в сфере дипломатического образования между Дипломатической академией Университета мировой экономики и дипломатии Узбекистана и Дипломатическим институтом при Министерстве иностранных дел Катара”, — говорится в сообщении.
По мнению директора академии УМЭД Абдусамада Хайдарова и главы катарского института Абдулазиза бин Мухаммада аль-Хурра, сегодня к сотрудникам дипломатической службы предъявляют высокие требования в части их профессиональной квалификации, аналитических способностей и других аспектов. В этой связи они подчеркнули актуальность обмена опытом и внедрения передовых методик.
В соответствии с меморандумом стороны договорились расширять академические обмены, организовывать совместные тренинги и семинары, а также развивать научно-исследовательскую деятельность в сфере международных отношений.
