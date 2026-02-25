https://uz.sputniknews.ru/20260225/uzbekistan-i-katar-budut-vmeste-gotovit-diplomatov-55939364.html

Узбекистан и Катар будут вместе готовить дипломатов

Стороны подписали соответствующий документ, подчеркнув актуальность обмена опытом и внедрения передовых методик

ТАШКЕНТ, 25 фев — Sputnik. Узбекистан и Катар будут вместе готовить дипломатов, сообщает ИА "Дунё".По мнению директора академии УМЭД Абдусамада Хайдарова и главы катарского института Абдулазиза бин Мухаммада аль-Хурра, сегодня к сотрудникам дипломатической службы предъявляют высокие требования в части их профессиональной квалификации, аналитических способностей и других аспектов. В этой связи они подчеркнули актуальность обмена опытом и внедрения передовых методик. В соответствии с меморандумом стороны договорились расширять академические обмены, организовывать совместные тренинги и семинары, а также развивать научно-исследовательскую деятельность в сфере международных отношений.

