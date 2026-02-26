Мирзиёев начал свою поездку в Сурхандарьинскую область с посещения святыни
12:31 26.02.2026 (обновлено: 12:37 26.02.2026)
© telegram sputnikuzbekistan / Перейти в фотобанкШавкат Мирзиёев начал визит в Сурхандарью с посещения мавзолея Хакима Термези
В ходе двухдневного визита глава республики ознакомится с созидательной работой в регионе, а также реализацией проектов в различных отраслях.
ТАШКЕНТ, 26 фев — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Сурхандарьинскую область и по традиции посетил мавзолей Хакима Термези, сообщает пресс-служба главы государства.
“Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев прибыл в Сурхандарьинскую область. По традиции, глава нашего государства начал свою поездку с посещения мавзолея Хакима Термези. Прочитаны аяты из Корана, дуа с просьбой к Всевышнему ниспослать мир и благополучие нашему народу”, — говорится в сообщении.
В беседе лидера страны с религиозными деятелями речь шла о глубоком изучении и широком продвижении среди соотечественников и международной общественности духовно-просветительского наследия выдающегося ученого Хакима Термези, внесшего огромный вклад в развитие исламской религии.
В комплексе, который в последние годы отреставрировали и благоустроили, создали все условия для паломников. В мавзолее проделан большой объем работ. Установлены современные осветительные приборы, системы отопления и охлаждения. Для формирования благоприятного микроклимата на территории комплекса высадили более 4 тыс. многолетних декоративных деревьев 40 видов и свыше 20 тыс. сезонных цветов.
Президент дал поручения по поддержанию благоустроенного состояния и расширению удобств для паломников в комплексе мыслителя, автора многочисленных трудов в таких областях исламских наук, как тафсир, хадисоведение, фикх, калям, исламская философия, история суфизма и суфийская мысль.
Завтра, 27 февраля, Мирзиёев проведет совещание по приоритетным задачам комплексного развития Сурхандарьинской области.