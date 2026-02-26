Узбекистан
Педагог из РФ: Хочу, чтобы самаркандские школьники полюбили русский язык так же, как я
Педагог из РФ: Хочу, чтобы самаркандские школьники полюбили русский язык так же, как я
В настоящее время педагог из Сахалина работает в общеобразовательной школе №9 Самарканда в двух вторых классах вместе с их классными руководителями
2026-02-26T19:00+0500
2026-02-26T19:00+0500
САМАРКАНД, 26 фев — Sputnik. Вот уже третий год преподаватель начальных классов Татьяна Турсунова работает в Самарканде. Приехала она из России, с острова Сахалин, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан."Педагогической деятельностью я занимаюсь более 11 лет. Мой международный опыт начался с работы в частной школе Самарканда. В прошлом году я присоединилась к программе "Российский учитель за рубежом" и с сентября работаю в государственной школе. Честно признаюсь, что, получив три года назад приглашение от одной из узбекских частных школ, поначалу думала, что ничего не получится. Однако дети из Узбекистана изменили мое мнение и мировоззрение в целом. Они открытые, готовы к новым знаниям и заинтересованы в изучении русского языка. Безусловно, язык дается им сложно, поскольку многие дети воспитываются в другой языковой среде", — говорит Татьяна Турсунова.В настоящее время учитель из Сахалина работает в общеобразовательной школе № 9 Самарканда в двух вторых классах вместе с их классными руководителями Мархабо Азимовой и Нигиной Шараповой. У первой — 30 лет педагогического стажа, у второй — 9 лет.Татьяна Турсунова преподает основные предметы — русский язык, математику и чтение. При этом на уроках дети не только изучают правила и решают задачи, но и учатся в игровой форме.По словам преподавателя, на занятиях она использует презентации, знакомит детей с русскими традициями и культурой. К примеру, недавно в школе отметили Масленицу.
Педагог из РФ: Хочу, чтобы самаркандские школьники полюбили русский язык так же, как я

19:00 26.02.2026
В настоящее время педагог из Сахалина работает в общеобразовательной школе № 9 Самарканда в двух вторых классах вместе с их классными руководителями.
САМАРКАНД, 26 фев — Sputnik. Вот уже третий год преподаватель начальных классов Татьяна Турсунова работает в Самарканде. Приехала она из России, с острова Сахалин, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
"Педагогической деятельностью я занимаюсь более 11 лет. Мой международный опыт начался с работы в частной школе Самарканда. В прошлом году я присоединилась к программе "Российский учитель за рубежом" и с сентября работаю в государственной школе. Честно признаюсь, что, получив три года назад приглашение от одной из узбекских частных школ, поначалу думала, что ничего не получится. Однако дети из Узбекистана изменили мое мнение и мировоззрение в целом. Они открытые, готовы к новым знаниям и заинтересованы в изучении русского языка. Безусловно, язык дается им сложно, поскольку многие дети воспитываются в другой языковой среде", — говорит Татьяна Турсунова.
В настоящее время учитель из Сахалина работает в общеобразовательной школе № 9 Самарканда в двух вторых классах вместе с их классными руководителями Мархабо Азимовой и Нигиной Шараповой. У первой — 30 лет педагогического стажа, у второй — 9 лет.
"Совместное преподавание — достаточно интересный метод. Во время занятий мы делимся педагогическим опытом, получаем новые знания и вместе планируем будущие уроки, делая обучение более насыщенным и эффективным. В конечном итоге выигрывают все, но больше всего — дети, ведь они получают вдвое больше внимания и знаний", — поделилась Турсунова.
Татьяна Турсунова преподает основные предметы — русский язык, математику и чтение. При этом на уроках дети не только изучают правила и решают задачи, но и учатся в игровой форме.
"Во время уроков мы играем, поем, танцуем, рисуем и даже инсценируем сказки. Так изучать русский язык гораздо интереснее. Для меня важно, чтобы дети не только знали правила грамматики, но и чувствовали красоту русского языка", — отмечает она.
По словам преподавателя, на занятиях она использует презентации, знакомит детей с русскими традициями и культурой. К примеру, недавно в школе отметили Масленицу.
"С каждым днем я убеждаюсь, что образование — мост между странами и культурами. Для меня работа учителя — больше, чем профессия. Это забота о детях, поддержка и вера в каждого ученика. Я уверена, что каждый ребенок уникален, и к каждому нужен индивидуальный подход. Если удается заинтересовать детей учебой — значит, ты на своем месте", — подытожила педагог.
