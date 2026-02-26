Педагог из РФ: Хочу, чтобы самаркандские школьники полюбили русский язык так же, как я

https://uz.sputniknews.ru/20260226/pedagog-iz-rf-xochu-chtoby-samarkandskie-shkolniki-polyubili-russkiy-yazyk-tak-je-kak-ya-55981215.html

САМАРКАНД, 26 фев — Sputnik. Вот уже третий год преподаватель начальных классов Татьяна Турсунова работает в Самарканде. Приехала она из России, с острова Сахалин, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан."Педагогической деятельностью я занимаюсь более 11 лет. Мой международный опыт начался с работы в частной школе Самарканда. В прошлом году я присоединилась к программе "Российский учитель за рубежом" и с сентября работаю в государственной школе. Честно признаюсь, что, получив три года назад приглашение от одной из узбекских частных школ, поначалу думала, что ничего не получится. Однако дети из Узбекистана изменили мое мнение и мировоззрение в целом. Они открытые, готовы к новым знаниям и заинтересованы в изучении русского языка. Безусловно, язык дается им сложно, поскольку многие дети воспитываются в другой языковой среде", — говорит Татьяна Турсунова.В настоящее время учитель из Сахалина работает в общеобразовательной школе № 9 Самарканда в двух вторых классах вместе с их классными руководителями Мархабо Азимовой и Нигиной Шараповой. У первой — 30 лет педагогического стажа, у второй — 9 лет.Татьяна Турсунова преподает основные предметы — русский язык, математику и чтение. При этом на уроках дети не только изучают правила и решают задачи, но и учатся в игровой форме.По словам преподавателя, на занятиях она использует презентации, знакомит детей с русскими традициями и культурой. К примеру, недавно в школе отметили Масленицу.

