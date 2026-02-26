https://uz.sputniknews.ru/20260226/rossiyskie-eksperty-o-reformax-v-sfere-obrazovaniya-i-nauki-uzbekistana-55975441.html

Российские эксперты о реформах в сфере образования и науки Узбекистана — видео

Страны сотрудничают по широкому спектру направлений. Все программы по выстраиванию единого пространства на территории России и Центральной Азии, нацелены на человека

Реформы в сфере образования и науки Узбекистана вызывают серьезный интерес у российских исследователей.Страны сотрудничают по широкому спектру направлений.Отмечалось, что все программы по выстраиванию единого пространства на территории России и Центральной Азии нацелены на человека.Также эксперты отметили, что Узбекистан делает акцент на персонализированное развитие молодежи.Наблюдается рост не студентов, а конкретных молодых специалистов, которые уже определились со своим карьерным треком, хотят развиваться внутри него и собирать лучшую экспертизу со всего мира, в том числе из России. Такой точкой зрения поделилась заместитель директора Фонда Горчакова Виктория Карслиева.Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.

