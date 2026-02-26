https://uz.sputniknews.ru/20260226/rossiyskie-eksperty-o-reformax-v-sfere-obrazovaniya-i-nauki-uzbekistana-55975441.html
Российские эксперты о реформах в сфере образования и науки Узбекистана — видео
Sputnik Узбекистан
Страны сотрудничают по широкому спектру направлений. Все программы по выстраиванию единого пространства на территории России и Центральной Азии, нацелены на человека
Реформы в сфере образования и науки Узбекистана вызывают серьезный интерес у российских исследователей.Страны сотрудничают по широкому спектру направлений.Отмечалось, что все программы по выстраиванию единого пространства на территории России и Центральной Азии нацелены на человека.Также эксперты отметили, что Узбекистан делает акцент на персонализированное развитие молодежи.Наблюдается рост не студентов, а конкретных молодых специалистов, которые уже определились со своим карьерным треком, хотят развиваться внутри него и собирать лучшую экспертизу со всего мира, в том числе из России. Такой точкой зрения поделилась заместитель директора Фонда Горчакова Виктория Карслиева.Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.
Реформы в сфере образования и науки Узбекистана вызывают серьезный интерес у российских исследователей.
Страны сотрудничают по широкому спектру направлений.
"Каждый академический университет, так или иначе, работает с представителями вузовской, академической среды Узбекистана", — сказала научный сотрудник Института Востоковедения РАН Дарья Сапрынская в рамках видеомоста Астана – Москва – Ташкент на тему: "Российская политика в эпоху многополярности: роль Центральной Азии" в МПЦ Sputnik Узбекистан.
Отмечалось, что все программы по выстраиванию единого пространства на территории России и Центральной Азии нацелены на человека.
"У каждой страны стоит задача — сделать так, чтобы вложения, которые делают государство и бизнес в образование, соответствовали требованиям рынка. И это внимание к человеческому капиталу — наша с вами общая задача и где-то боль, на которую нужно и тематически отвечать", — подчеркнула Сапрынская.
Также эксперты отметили, что Узбекистан делает акцент на персонализированное развитие молодежи.
Наблюдается рост не студентов, а конкретных молодых специалистов, которые уже определились со своим карьерным треком, хотят развиваться внутри него и собирать лучшую экспертизу со всего мира, в том числе из России. Такой точкой зрения поделилась заместитель директора Фонда Горчакова Виктория Карслиева.
Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.