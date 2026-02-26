https://uz.sputniknews.ru/20260226/shavkat-mirziyoev-vyletel-v-surxandarinskuyu-oblast-55950237.html

Шавкат Мирзиёев вылетел в Сурхандарьинскую область

Глава республики ознакомится с созидательной работой в регионе, а также реализацией проектов в различных отраслях

ТАШКЕНТ, 26 фев — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отбыл в Сурхандарьинскую область, сообщает пресс-служба главы государства.Лидер страны ознакомится с созидательной работой в регионе, а также реализацией проектов в различных отраслях.Завтра, 27 февраля, Мирзиёев проведет совещание по приоритетным задачам комплексного развития Сурхандарьинской области.

