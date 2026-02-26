https://uz.sputniknews.ru/20260226/shavkat-mirziyoev-vyletel-v-surxandarinskuyu-oblast-55950237.html
Шавкат Мирзиёев вылетел в Сурхандарьинскую область
Шавкат Мирзиёев вылетел в Сурхандарьинскую область
Sputnik Узбекистан
Глава республики ознакомится с созидательной работой в регионе, а также реализацией проектов в различных отраслях
2026-02-26T10:16+0500
2026-02-26T10:16+0500
2026-02-26T10:50+0500
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
сурхандарьинская область
общество
экономика
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/02/1a/55949800_0:41:800:491_1920x0_80_0_0_e219714b24321b707c3ea83447f84353.jpg
ТАШКЕНТ, 26 фев — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отбыл в Сурхандарьинскую область, сообщает пресс-служба главы государства.Лидер страны ознакомится с созидательной работой в регионе, а также реализацией проектов в различных отраслях.Завтра, 27 февраля, Мирзиёев проведет совещание по приоритетным задачам комплексного развития Сурхандарьинской области.
сурхандарьинская область
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/02/1a/55949800_46:0:755:532_1920x0_80_0_0_a9b841e6faee6e5fc0d52e60442d692e.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
шавкат мирзиёев сурхандарьинская область
шавкат мирзиёев сурхандарьинская область
Шавкат Мирзиёев вылетел в Сурхандарьинскую область
10:16 26.02.2026 (обновлено: 10:50 26.02.2026)
Глава республики ознакомится с созидательной работой в регионе, а также реализацией проектов в различных отраслях.
ТАШКЕНТ, 26 фев — Sputnik.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отбыл в Сурхандарьинскую область, сообщает
пресс-служба главы государства.
Лидер страны ознакомится с созидательной работой в регионе, а также реализацией проектов в различных отраслях.
Завтра, 27 февраля, Мирзиёев проведет совещание по приоритетным задачам комплексного развития Сурхандарьинской области.