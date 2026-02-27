https://uz.sputniknews.ru/20260227/eek-utverdil-lgota-import-myasa-krupnogo-rogatogo-skota-eaes-56007646.html
Совет ЕЭК утвердил тарифную льготу на импорт мяса крупного рогатого скота в страны ЕАЭС
Совет ЕЭК утвердил тарифную льготу на импорт мяса крупного рогатого скота в страны ЕАЭС
Sputnik Узбекистан
Мера поддержит мясопереработку, а также позволит обеспечить доступность мясопродуктов для населения и сдержать темпы роста потребительских цен.
2026-02-27T16:55+0500
2026-02-27T16:55+0500
2026-02-27T16:55+0500
еаэс
мясо
тарифы
пошлины
еэк
скот
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/02/1b/56008498_0:80:1536:944_1920x0_80_0_0_8aafd5adfe2abe444e6d354a8628b6c3.png
ТАШКЕНТ, 27 фев — Sputnik. Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) предоставил тарифную льготу в виде освобождения от ввозной таможенной пошлины в отношении отдельных видов мяса крупного рогатого скота, поставляемого в страны Евразийского экономического союза в 2026 году. Об этом сообщили в пресс-службе ЕЭК.Речь идет о возможности ввоза товара в следующих объемах: Он подчеркнул, что применение соответствующих тарифных льгот в предшествующий период позволило обеспечить доступность мясопродуктов для населения и сдержать темпы роста потребительских цен.Дефицит мяса крупного рогатого скота в странах Союза традиционно компенсируется в первую очередь за счет поставок из стран Латинской Америки и Индии.
https://uz.sputniknews.ru/20260216/proisxojdenie-tovar-eaeu-uproschenie-tamojnya-55737576.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/02/1b/56008498_86:0:1451:1024_1920x0_80_0_0_439dd63285ed95e941a63eaa1c434277.png
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
мясо тарифы льготы еаэс еэк
мясо тарифы льготы еаэс еэк
Совет ЕЭК утвердил тарифную льготу на импорт мяса крупного рогатого скота в страны ЕАЭС
Мера поддержит мясопереработку, а также позволит обеспечить доступность мясопродуктов для населения и сдержать темпы роста потребительских цен.
ТАШКЕНТ, 27 фев — Sputnik.
Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) предоставил тарифную льготу в виде освобождения от ввозной таможенной пошлины в отношении отдельных видов мяса крупного рогатого скота, поставляемого в страны Евразийского экономического союза в 2026 году. Об этом сообщили
в пресс-службе ЕЭК.
Речь идет о возможности ввоза товара в следующих объемах:
для Армении – до 7,5 тыс. тонн;
для Беларуси – до 7,5 тыс. тонн;
для Казахстана – до 5 тыс. тонн;
для Кыргызстана – до 5 тыс. тонн;
для России – до 100 тыс. тонн.
"Принятая мера таможенно-тарифного регулирования представляет собой сбалансированное решение, которое за счет целевого характера, предполагающего подтверждение назначения, поддержит отрасль мясопереработки. При этом оно не окажет негативного влияния на внутренний рынок говядины и не создаст дополнительных рисков для реализации инвестпроектов в сфере мясного скотоводства", — отметил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.
Он подчеркнул, что применение соответствующих тарифных льгот в предшествующий период позволило обеспечить доступность мясопродуктов для населения и сдержать темпы роста потребительских цен.
Дефицит мяса крупного рогатого скота в странах Союза традиционно компенсируется в первую очередь за счет поставок из стран Латинской Америки и Индии.
"Решение вступает в силу по истечении десяти календарных дней с даты его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2026 года", — добавили в пресс-службе.