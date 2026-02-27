https://uz.sputniknews.ru/20260227/eek-utverdil-lgota-import-myasa-krupnogo-rogatogo-skota-eaes-56007646.html

Совет ЕЭК утвердил тарифную льготу на импорт мяса крупного рогатого скота в страны ЕАЭС

Совет ЕЭК утвердил тарифную льготу на импорт мяса крупного рогатого скота в страны ЕАЭС

Мера поддержит мясопереработку, а также позволит обеспечить доступность мясопродуктов для населения и сдержать темпы роста потребительских цен.

ТАШКЕНТ, 27 фев — Sputnik. Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) предоставил тарифную льготу в виде освобождения от ввозной таможенной пошлины в отношении отдельных видов мяса крупного рогатого скота, поставляемого в страны Евразийского экономического союза в 2026 году. Об этом сообщили в пресс-службе ЕЭК.Речь идет о возможности ввоза товара в следующих объемах: Он подчеркнул, что применение соответствующих тарифных льгот в предшествующий период позволило обеспечить доступность мясопродуктов для населения и сдержать темпы роста потребительских цен.Дефицит мяса крупного рогатого скота в странах Союза традиционно компенсируется в первую очередь за счет поставок из стран Латинской Америки и Индии.

