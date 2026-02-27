https://uz.sputniknews.ru/20260227/surxandarya-zapusk-start-stroitelstvo-novye-proekty-55984471.html

В Сурхандарье запустили 13 проектов стоимостью $741 млн с иностранными инвестициями

В Сурхандарье запустили 13 проектов стоимостью $741 млн с иностранными инвестициями

Sputnik Узбекистан

В регионе начаты строительные работы по 31 проекту общей стоимостью $6,3 млрд.

2026-02-27T09:31+0500

2026-02-27T09:31+0500

2026-02-27T09:31+0500

шавкат мирзиёев

сурхандарьинская область

инвестпроекты

запуск

экономика

иностранные инвесторы

рабочие места

туризм

промышленность

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/02/1a/55980577_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_f5351e59b4a786ff8023857c5507995f.jpg

ТАШКЕНТ, 27 фев — Sputnik. В ходе поездки в Сурхандарьинскую область президент Узбекистана ознакомился с презентацией крупных проектов, реализуемых совместно с иностранными инвесторами. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.Было отмечено, что в прошлом году объем валового регионального продукта области достиг 63,7 трлн сумов. Число крупных промышленных предприятий увеличилось до 30, малых предприятий – до 4820, а объем производства продукции составил 18,8 трлн сумов. Были освоены иностранные инвестиции в размере $2,1 млрд. В 37 стран мира экспортировано продукции и услуг на $483 млн.Представленные главе государства проекты охватывают различные отрасли экономики. Проекты общей стоимостью около $1,6 млрд реализуются в сотрудничестве с Россией, Китаем, Турцией, Пакистаном, Японией, Германией, Индией и Монголией.Президент побеседовал с инвесторами, после чего состоялась церемония запуска реализованных в Сурхандарье проектов и начала строительства новых. Речь идет о 44 проектах на общую сумму $7,1 млрд.Символическим нажатием кнопки президент Шавкат Мирзиёев дал старт строительству и ввел в эксплуатацию новые проекты в области горного дела и геологии, легкой, мебельной, пищевой промышленности, услуг и туризма.В частности, при участии местных и зарубежных инвесторов из Китая, Турции, Индии, Пакистана, России, Таджикистана запущены 13 проектов общей стоимостью $741 млн.Кроме того, в сотрудничестве с Австрией, Германией, Нидерландами, Китаем, Индией, ОАЭ, Россией и Афганистаном начаты строительные работы по 31 проекту общей стоимостью $6,3 млрд.Реализация этих проектов позволит создать 18 тысяч новых рабочих мест, произвести промышленной продукции на 82 триллиона сумов и экспортировать товары на $1,4 млрд, добавили в пресс-службе.

https://uz.sputniknews.ru/20260226/mirziyoevu-rasskazali-o-razvitii-vodosnabjeniya-v-surxandarinskoy-oblasti-55974681.html

сурхандарьинская область

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

запуск проекты сурхандарья экономика иностранные инвестиции президент промышленность туризм рабочие места