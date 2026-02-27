Узбекистан
В Сурхандарье запустили 13 проектов стоимостью $741 млн с иностранными инвестициями
В Сурхандарье запустили 13 проектов стоимостью $741 млн с иностранными инвестициями
В регионе начаты строительные работы по 31 проекту общей стоимостью $6,3 млрд.
ТАШКЕНТ, 27 фев — Sputnik. В ходе поездки в Сурхандарьинскую область президент Узбекистана ознакомился с презентацией крупных проектов, реализуемых совместно с иностранными инвесторами. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.Было отмечено, что в прошлом году объем валового регионального продукта области достиг 63,7 трлн сумов. Число крупных промышленных предприятий увеличилось до 30, малых предприятий – до 4820, а объем производства продукции составил 18,8 трлн сумов. Были освоены иностранные инвестиции в размере $2,1 млрд. В 37 стран мира экспортировано продукции и услуг на $483 млн.Представленные главе государства проекты охватывают различные отрасли экономики. Проекты общей стоимостью около $1,6 млрд реализуются в сотрудничестве с Россией, Китаем, Турцией, Пакистаном, Японией, Германией, Индией и Монголией.Президент побеседовал с инвесторами, после чего состоялась церемония запуска реализованных в Сурхандарье проектов и начала строительства новых. Речь идет о 44 проектах на общую сумму $7,1 млрд.Символическим нажатием кнопки президент Шавкат Мирзиёев дал старт строительству и ввел в эксплуатацию новые проекты в области горного дела и геологии, легкой, мебельной, пищевой промышленности, услуг и туризма.В частности, при участии местных и зарубежных инвесторов из Китая, Турции, Индии, Пакистана, России, Таджикистана запущены 13 проектов общей стоимостью $741 млн.Кроме того, в сотрудничестве с Австрией, Германией, Нидерландами, Китаем, Индией, ОАЭ, Россией и Афганистаном начаты строительные работы по 31 проекту общей стоимостью $6,3 млрд.Реализация этих проектов позволит создать 18 тысяч новых рабочих мест, произвести промышленной продукции на 82 триллиона сумов и экспортировать товары на $1,4 млрд, добавили в пресс-службе.
09:31 27.02.2026

В регионе начаты строительные работы по 31 проекту общей стоимостью $6,3 млрд.
ТАШКЕНТ, 27 фев — Sputnik. В ходе поездки в Сурхандарьинскую область президент Узбекистана ознакомился с презентацией крупных проектов, реализуемых совместно с иностранными инвесторами. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.
Было отмечено, что в прошлом году объем валового регионального продукта области достиг 63,7 трлн сумов. Число крупных промышленных предприятий увеличилось до 30, малых предприятий – до 4820, а объем производства продукции составил 18,8 трлн сумов. Были освоены иностранные инвестиции в размере $2,1 млрд. В 37 стран мира экспортировано продукции и услуг на $483 млн.
Представленные главе государства проекты охватывают различные отрасли экономики.
"Предусматривается ввод в эксплуатацию новых объектов в сферах жилищного строительства, горного дела и геологии, легкой и пищевой промышленности, энергетики, здравоохранения, фармацевтики, образования, услуг и туризма", — отметили в пресс-службе.
Проекты общей стоимостью около $1,6 млрд реализуются в сотрудничестве с Россией, Китаем, Турцией, Пакистаном, Японией, Германией, Индией и Монголией.
Президент побеседовал с инвесторами, после чего состоялась церемония запуска реализованных в Сурхандарье проектов и начала строительства новых. Речь идет о 44 проектах на общую сумму $7,1 млрд.
Символическим нажатием кнопки президент Шавкат Мирзиёев дал старт строительству и ввел в эксплуатацию новые проекты в области горного дела и геологии, легкой, мебельной, пищевой промышленности, услуг и туризма.
В частности, при участии местных и зарубежных инвесторов из Китая, Турции, Индии, Пакистана, России, Таджикистана запущены 13 проектов общей стоимостью $741 млн.
Кроме того, в сотрудничестве с Австрией, Германией, Нидерландами, Китаем, Индией, ОАЭ, Россией и Афганистаном начаты строительные работы по 31 проекту общей стоимостью $6,3 млрд.
Реализация этих проектов позволит создать 18 тысяч новых рабочих мест, произвести промышленной продукции на 82 триллиона сумов и экспортировать товары на $1,4 млрд, добавили в пресс-службе.
