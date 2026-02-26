https://uz.sputniknews.ru/20260226/mirziyoevu-rasskazali-o-razvitii-vodosnabjeniya-v-surxandarinskoy-oblasti-55974681.html

$287 млн на воду: Мирзиёеву рассказали о развитии водоснабжения в Сурхандарье

В ходе двухдневной поездки глава республики ознакомится с созидательной работой в регионе, а также реализацией проектов в различных отраслях.

ТАШКЕНТ, 26 фев — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в Термезе ознакомился с результатами реализации проекта по улучшению питьевого водоснабжения Сурхандарьинской области за счет использования воды Тупалангского водохранилища. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.Стоимость проекта составляет $287 млн. В его рамках за прошедшие годы провели масштабные строительные и монтажные работы. Благодаря внедрению современных технологий сегодня питьевую воду бесперебойно поставляют в десять районов области и город Термез.Восемь-девять лет назад охват централизованным питьевым водоснабжением в Сурхандарье составлял 47%. Сегодня этот показатель удалось увеличить до 67,5%. В настоящее время ситуация с обеспечением населения водой значительно улучшилась не только количественно, но и качественно.С технической точки зрения большим достижением проекта стало строительство 246 километров магистральных и внутренних сетей.Также на основе гидравлических расчетов создали возможность подачи воды под давлением без использования насосов. Это значительно снизило энергозатраты и обеспечило стабильность системы.В результате этой инициативы сегодня стабилизировали водоснабжение в 223 махаллях. Уровень жесткости воды при этом снизили почти вдвое. Повышение ее качества позитивно скажется на здоровье населения и увеличит срок службы бытовой техники.Геоинформационный центр, созданный на водопроводном объекте "Шимолий", обеспечил возможность мониторинга системы в режиме реального времени. В результате появилась возможность за считанные минуты выявлять такие случаи, как падение давления, аварийные ситуации и потери воды.Благодаря улучшению водоснабжения отпала необходимость в использовании более ста скважин на местах, что снижает экологическую нагрузку.Еще один важный момент: на территории площадью 10 гектаров установили солнечные панели общей мощностью 6 418 киловатт-часов.Здесь же глава республики ознакомился с гидроэнергетическими показателями области и перспективными проектами в этой сфере. Президент поставил задачи оперативно устранить проблемы в водоснабжении. В частности, заменить старые насосные агрегаты на энергоэффективные и модернизировать сети.В ходе двухдневной поездки глава республики ознакомится с созидательной работой в регионе, а также реализацией проектов в различных отраслях.Завтра, 27 февраля, Мирзиёев проведет совещание по приоритетным задачам комплексного развития Сурхандарьинской области.

