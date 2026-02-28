https://uz.sputniknews.ru/20260228/grajdane-uzbekistan-izrail-predupredili-raketniy-obstrel-56020312.html

Граждан Узбекистана в Израиле предупредили об ожидаемом ракетном обстреле

В связи с напряженной ситуацией между Израилем и Ираном посольство Узбекистана вновь обратилось к своим гражданам с призывом проявлять повышенное внимание к личной безопасности.

2026-02-28T13:04+0500

2026-02-28T13:04+0500

2026-02-28T13:28+0500

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/182/49/1824982_0:238:2795:1810_1920x0_80_0_0_8c39377a25f2ffbf2b7ec21b64d4c39e.jpg

ТАШКЕНТ, 28 фев — Sputnik. Посольство Узбекистана в Израиле обратилось к согражданам, находящимся в этой стране, с предупреждением о возможном интенсивном ракетном обстреле по территории Израиля со стороны Ирана.Для обеспечения безопасности граждан республики призывают проявлять особое внимание к личной безопасности, без крайней необходимости не посещать дипломатическую миссию и другие места, не покидать укрытия во время ракетных обстрелов.В случае возникновения чрезвычайной ситуации узбекистанцев просят обращаться в посольство Узбекистана в Израиле по следующим контактам:▪️ 03-672-2466,▪️ 03-672-2371,▪️ 03-758-5075,▪️ 03-758-5076.Для экстренных и срочных сообщений — по телефону️ +972 54 485 1397.Электронная почта: il.uzembassy@mfa.uzУзбекистанцев призвали строго соблюдать правила безопасности и проявлять повышенную осторожность во время пребывания в стране.

