Граждан Узбекистана в Израиле предупредили об ожидаемом ракетном обстреле
13:04 28.02.2026 (обновлено: 13:28 28.02.2026)
В связи с напряженной ситуацией между Израилем и Ираном посольство Узбекистана вновь обратилось к своим гражданам с призывом проявлять повышенное внимание к личной безопасности.
ТАШКЕНТ, 28 фев — Sputnik. Посольство Узбекистана в Израиле обратилось к согражданам, находящимся в этой стране, с предупреждением о возможном интенсивном ракетном обстреле по территории Израиля со стороны Ирана.
"Уважаемые граждане! В связи с текущей сложной военно-политической ситуацией сообщаем, что воздушное пространство Израиля временно закрыто", — говорится в сообщении.
Для обеспечения безопасности граждан республики призывают проявлять особое внимание к личной безопасности, без крайней необходимости не посещать дипломатическую миссию и другие места, не покидать укрытия во время ракетных обстрелов.
"В целях обеспечения вашей личной безопасности настоятельно рекомендуем воздержаться от посещения Посольства без крайней и неотложной необходимости. В любой момент могут начаться ракетные обстрелы, поэтому крайне важно оставаться в безопасных местах", — говорится в сообщении.
Граждан Узбекистана в Израиле предупредили об ожидаемом ракетном обстреле
Граждан Узбекистана в Израиле предупредили об ожидаемом ракетном обстреле
В случае возникновения чрезвычайной ситуации узбекистанцев просят обращаться в посольство Узбекистана в Израиле по следующим контактам:
▪️ 03-672-2466,
▪️ 03-758-5076.
Для экстренных и срочных сообщений — по телефону️ +972 54 485 1397.
Электронная почта: il.uzembassy@mfa.uz
Узбекистанцев призвали строго соблюдать правила безопасности и проявлять повышенную осторожность во время пребывания в стране.
"Настоятельно просим вас принять все возможные меры личной безопасности и строго следовать указаниям Командования тыла Израиля", — говорится в сообщении.