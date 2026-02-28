https://uz.sputniknews.ru/20260228/muzey-atom-kakie-sovmestnye-proekty-planiruyutsya-uzbekistan-video-56026645.html
Музей "АТОМ": какие совместные проекты планируются с Узбекистаном — видео
Музей "АТОМ" — это современное пространство, которое показывает историю советского атомного проекта, вклад республик СССР, а также развитие атомной отрасли сегодня и в будущем.
Генеральный директор Музей "АТОМ" Елена Мироненко рассказала о визите в Узбекистан, роли научно-культурных пространств, способах привлечения широкой аудитории в современные музеи и научные центры, а также о планах по развитию международного сотрудничества и расширению партнерских проектов.
"Я под большим впечатлением от масштаба и технологий центра и от той огромной работы, которую проделало Правительство Узбекистана — от формирования уникальной коллекции до привлечения международных партнеров. Для меня, как музейного специалиста, особенно ценно видеть, как на карте мира появляются такие современные научно-культурные пространства", — подчеркнула генеральный директор Музей "АТОМ" Елена Мироненко в МПЦ Sputnik Узбекистан.
По ее словам, музей "АТОМ" — это не узкоотраслевой проект, а современное пространство, которое показывает историю советского атомного проекта, вклад республик СССР, а также развитие атомной отрасли сегодня и в будущем.
Именно поэтому, отметила Мироненко, музей уже стал международной представительской площадкой — местом диалога о науке, технологиях и будущем.
Отдельный акцент в экспозиции сделан на новых ядерных технологиях — в медицине, космосе и перспективных научных разработках.
Говоря о международном сотрудничестве, она напомнила, что форум "Discover ATOM" уже объединил музейных профессионалов из 17 стран — и в этом году там ждут коллег из Центра исламской цивилизации в Ташкенте.
По словам Мироненко, то, что сегодня создается в Узбекистане, — редкий и по-настоящему “многослойный” формат: под одной крышей объединены музейное пространство, открытая библиотека с тысячами книг и площадка для международных научных проектов.
"Это потрясающий опыт — о нем должны узнавать коллеги по всему миру", — подчеркнула она.
Подробнее смотрите в видео Sputnik Узбекистан.