https://uz.sputniknews.ru/20260228/muzey-atom-kakie-sovmestnye-proekty-planiruyutsya-uzbekistan-video-56026645.html

Музей "АТОМ": какие совместные проекты планируются с Узбекистаном — видео

Музей "АТОМ": какие совместные проекты планируются с Узбекистаном — видео

Sputnik Узбекистан

Музей "АТОМ" — это современное пространство, которое показывает историю советского атомного проекта, вклад республик СССР, а также развитие атомной отрасли сегодня и в будущем.

2026-02-28T19:10+0500

2026-02-28T19:10+0500

2026-02-28T19:10+0500

пресс-центр

пресс-конференция

проект

узбекистан

музей

наука

технологии

атомная энергетика

ядерная медицина

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/02/1b/55999930_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a742b099dfb6035a536b963d979c147a.jpg

Генеральный директор Музей "АТОМ" Елена Мироненко рассказала о визите в Узбекистан, роли научно-культурных пространств, способах привлечения широкой аудитории в современные музеи и научные центры, а также о планах по развитию международного сотрудничества и расширению партнерских проектов.По ее словам, музей "АТОМ" — это не узкоотраслевой проект, а современное пространство, которое показывает историю советского атомного проекта, вклад республик СССР, а также развитие атомной отрасли сегодня и в будущем.Именно поэтому, отметила Мироненко, музей уже стал международной представительской площадкой — местом диалога о науке, технологиях и будущем.Отдельный акцент в экспозиции сделан на новых ядерных технологиях — в медицине, космосе и перспективных научных разработках.Говоря о международном сотрудничестве, она напомнила, что форум "Discover ATOM" уже объединил музейных профессионалов из 17 стран — и в этом году там ждут коллег из Центра исламской цивилизации в Ташкенте.По словам Мироненко, то, что сегодня создается в Узбекистане, — редкий и по-настоящему “многослойный” формат: под одной крышей объединены музейное пространство, открытая библиотека с тысячами книг и площадка для международных научных проектов.Подробнее смотрите в видео Sputnik Узбекистан.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

музей атом пресс -центр узбекистан sputnik атомная отрасль ядерная технологии пресс-конференция