Российские военные освободили два населенных пункта в зоне СВО
2026-02-28T15:39+0500
2026-02-28T15:39+0500
2026-02-28T15:52+0500
2026
15:39 28.02.2026 (обновлено: 15:52 28.02.2026)
В зоне действий двух российских группировок украинские войска за сутки потеряли до 550 боевиков, автомобили, артиллерийское орудие, ББМ, станции РЭБ, хранилища боеприпасов и склады материальных средств.
ТАШКЕНТ, 28 фев — Sputnik.
Российские войска взяли под контроль село Горькое в Запорожской области, сообщило
Минобороны РФ.
"Подразделения группировки "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили Горькое", — говорится в сводке.
Военные поразили формирования противника в районах населенных пунктов Лесное, Копани, Самойловка, Барвиновка и Комсомольское в Запорожской области и Добропасово в Днепропетровской области.
За сутки потери ВСУ на этом участке фронта составили до 330 боевиков, шесть ББМ, пять автомобилей, артиллерийское орудие, два хранилища снарядов и материальных средств.
В свою очередь, бойцы "Севера" взяли под контроль Нескучное в Харьковской области.
"Подразделения группировки войск "Север" в результате решительных действий освободили населенный пункт Нескучное Харьковской области", — говорится в сводке военного ведомства.
Они также нанесли удары по подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Верхняя Писаревка, Подсреднее и Печенеги.
В Сумской области нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Бездрик, Кондратовка и Мирополье.
В зоне действий российской группировки украинские войска за сутки потеряли до 220 боевиков, 15 автомобилей, артиллерийское орудие, две станции РЭБ, хранилище боеприпасов и два склада материальных средств.