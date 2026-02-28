https://uz.sputniknews.ru/20260228/rossiyskie-voennye-osvobodili-dva-neselennyx-punkta-zona-svo-56024389.html

Российские военные освободили два населенных пункта в зоне СВО

Российские военные освободили два населенных пункта в зоне СВО

2026-02-28

В зоне действий двух российских группировок украинские войска за сутки потеряли до 550 боевиков, автомобили, артиллерийское орудие, ББМ, станции РЭБ, хранилища боеприпасов и склады материальных средств.

2026-02-28T15:39+0500

ТАШКЕНТ, 28 фев — Sputnik. Российские войска взяли под контроль село Горькое в Запорожской области, сообщило Минобороны РФ.Военные поразили формирования противника в районах населенных пунктов Лесное, Копани, Самойловка, Барвиновка и Комсомольское в Запорожской области и Добропасово в Днепропетровской области.За сутки потери ВСУ на этом участке фронта составили до 330 боевиков, шесть ББМ, пять автомобилей, артиллерийское орудие, два хранилища снарядов и материальных средств.В свою очередь, бойцы "Севера" взяли под контроль Нескучное в Харьковской области.Они также нанесли удары по подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Верхняя Писаревка, Подсреднее и Печенеги. В Сумской области нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Бездрик, Кондратовка и Мирополье.В зоне действий российской группировки украинские войска за сутки потеряли до 220 боевиков, 15 автомобилей, артиллерийское орудие, две станции РЭБ, хранилище боеприпасов и два склада материальных средств.

