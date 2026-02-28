https://uz.sputniknews.ru/20260228/uzbekistan-prizyvaet-afganistan-pakistan-prekrascheniye-ognya-mid-56014851.html

Узбекистан призывает Афганистан и Пакистан к немедленному прекращению огня – МИД

В ведомстве подчеркнули, что все разногласия должны решаться мирными, политико-дипломатическими средствами на основе принципов взаимного уважения, суверенитета и территориальной целостности государств.

ТАШКЕНТ, 28 фев — Sputnik. МИД Узбекистана призывает власти Афганистана и Пакистана к немедленному прекращению огня и недопущению дальнейшей эскалации напряженности. Соответствующее заявление опубликовало министерство иностранных дел республики.В ведомстве выразили убежденность в том, что "все возникающие разногласия должны решаться исключительно мирными, политико-дипломатическими средствами на основе принципов взаимного уважения, суверенитета и территориальной целостности государств".Афганистан 26 февраля начал военную операцию против пакистанских военных вдоль всей линии Дюранда — непризнанной Кабулом границы между двумя государствами — в ответ на бомбардировки ВВС Пакистана афганской территории. Пакистан в свою очередь заявил, что также открыл огонь, а позже заявил об "открытой войне" с Афганистаном.Текущее обострение является продолжением конфликта между Пакистаном и Афганистаном, начавшегося в октябре 2025 года. Стороны несколько раз заявляли о прекращении огня, однако не смогли достичь договоренности о мире на границе. Исламабад обвиняет Кабул в укрытии террористов, афганские власти это отрицают.

