Среди пострадавших в Иране граждан Узбекистана нет — МИД
Среди пострадавших в Иране граждан Узбекистана нет — МИД
По данным внешнеполитического ведомства РУЗ, на данный момент в Иране находится 81 узбекистанец
Новости
ТАШКЕНТ, 1 мар — Sputnik.
Среди пострадавших в Иране нет граждан Узбекистана, сообщает
пресс-служба МИД РУз.
По данным Посольства Узбекистана в Иране,на данный момент на территории Ирана находятся 81 узбекистанец.
8 — сотрудники диппредставительств;
9 — студенты, обучающиеся в городе Кум;
55 — граждане, постоянно проживающие на территории Ирана;
9 — лица, находящиеся в частных поездках.
Посольство сообщило, что поддерживает постоянную связь с соотечественниками.
Напомним, что в субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. При этом еще на прошлой неделе Штаты вели с исламской республикой переговоры по "ядерному досье".
В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Глава Белого дома, в свою очередь, объявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.
Иран в ответ ударил по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке.
СМИ говорят о попаданиях ракет не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре в Иране. Сообщается о большом количестве жертв и пострадавших.