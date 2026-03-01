Среди пострадавших в Иране граждан Узбекистана нет — МИД

https://uz.sputniknews.ru/20260301/sredi-postradavshix-v-irane-grajdan-uzbekistana-net-56036790.html

По данным внешнеполитического ведомства РУЗ, на данный момент в Иране находится 81 узбекистанец

2026-03-01T12:33+0500

узбекистанцы

мид узбекистана

посольство

узбекистан

иран

ТАШКЕНТ, 1 мар — Sputnik. Среди пострадавших в Иране нет граждан Узбекистана, сообщает пресс-служба МИД РУз.По данным Посольства Узбекистана в Иране,на данный момент на территории Ирана находятся 81 узбекистанец.Из них:Посольство сообщило, что поддерживает постоянную связь с соотечественниками.Напомним, что в субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. При этом еще на прошлой неделе Штаты вели с исламской республикой переговоры по "ядерному досье".В Тель-Авиве заявили, что цель ударов — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Глава Белого дома, в свою очередь, объявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим.Иран в ответ ударил по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке.СМИ говорят о попаданиях ракет не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре в Иране. Сообщается о большом количестве жертв и пострадавших.

узбекистан

пострадавшие иран граждане узбекистан