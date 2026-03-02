Узбекистан
Қирғизистонда ЕОИИ ва МДҲ давлатларининг биринчи ёшлар форуми старт олди
ЕАЭС и Узбекистан
В конце 2020 года Узбекистан стал страной-наблюдателем в Евразийском экономическом союзе.
На что направлен общий вектор усилий в странах ЕАЭС
На что направлен общий вектор усилий в странах ЕАЭС
Коллегия ЕЭК поддержала пакет документов в сфере защиты прав потребителей в странах Союза
ТАШКЕНТ, 2 мар — Sputnik. Общий вектор усилий стран ЕАЭС направлен на создание современной инфраструктуры защиты прав потребителей, заявил министр по техническому регулированию ЕЭК Валентин Татарицкий на заседании Коллегии Евразийской экономической комиссии.Участники одобрили проект итогового отчета о результатах исполнения пятилетней программы совместных действий стран Евразийского экономического союза в сфере защиты прав потребителей за 2022–2025 годы. Одобрили также проект новой программы на следующий пятилетний цикл (2026–2030 годы).Проект программы включает комплекс мер по улучшению защиты прав потребителей с учетом быстрого развития цифровых технологий.Особое внимание в документе уделено:Кроме того, предусмотрено продолжение просветительской работы среди граждан через регулярно проводимые в странах Союза информационные кампании.Одобренный пакет документов планируют рассмотреть на заседании Межправсовета в 2026 году.
11:51 02.03.2026
© Sputnik / Asatur YesayantsФлаги стран ЕАЭС
Флаги стран ЕАЭС
© Sputnik / Asatur Yesayants
Подписаться
Коллегия ЕЭК поддержала пакет документов в сфере защиты прав потребителей в странах Союза.
ТАШКЕНТ, 2 мар — Sputnik. Общий вектор усилий стран ЕАЭС направлен на создание современной инфраструктуры защиты прав потребителей, заявил министр по техническому регулированию ЕЭК Валентин Татарицкий на заседании Коллегии Евразийской экономической комиссии.
Участники одобрили проект итогового отчета о результатах исполнения пятилетней программы совместных действий стран Евразийского экономического союза в сфере защиты прав потребителей за 2022–2025 годы. Одобрили также проект новой программы на следующий пятилетний цикл (2026–2030 годы).
“Общий вектор усилий стран ЕАЭС направлен на создание современной инфраструктуры защиты прав потребителей, укрепление общественного доверия и стабильности рынка Союза”, — подчеркнул Татарицкий.
Проект программы включает комплекс мер по улучшению защиты прав потребителей с учетом быстрого развития цифровых технологий.
Особое внимание в документе уделено:
внедрению инновационных методов досудебного разрешения споров;
исследованию международного опыта;
развитию цифровых сервисов для повышения доступности качественной информации для потребителей.
Кроме того, предусмотрено продолжение просветительской работы среди граждан через регулярно проводимые в странах Союза информационные кампании.
Одобренный пакет документов планируют рассмотреть на заседании Межправсовета в 2026 году.
