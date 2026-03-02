https://uz.sputniknews.ru/20260302/na-chto-napravlen-obschiy-vektor-usiliy-v-stranax-eaeu-56045472.html

На что направлен общий вектор усилий в странах ЕАЭС

На что направлен общий вектор усилий в странах ЕАЭС

Sputnik Узбекистан

Коллегия ЕЭК поддержала пакет документов в сфере защиты прав потребителей в странах Союза

2026-03-02T11:51+0500

2026-03-02T11:51+0500

2026-03-02T11:51+0500

еаэс и узбекистан

еаэс

узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции

права

потребители

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/04/06/18184492_322:190:873:500_1920x0_80_0_0_d75596bd82b323c30bf1687603ff5d8c.jpg

ТАШКЕНТ, 2 мар — Sputnik. Общий вектор усилий стран ЕАЭС направлен на создание современной инфраструктуры защиты прав потребителей, заявил министр по техническому регулированию ЕЭК Валентин Татарицкий на заседании Коллегии Евразийской экономической комиссии.Участники одобрили проект итогового отчета о результатах исполнения пятилетней программы совместных действий стран Евразийского экономического союза в сфере защиты прав потребителей за 2022–2025 годы. Одобрили также проект новой программы на следующий пятилетний цикл (2026–2030 годы).Проект программы включает комплекс мер по улучшению защиты прав потребителей с учетом быстрого развития цифровых технологий.Особое внимание в документе уделено:Кроме того, предусмотрено продолжение просветительской работы среди граждан через регулярно проводимые в странах Союза информационные кампании.Одобренный пакет документов планируют рассмотреть на заседании Межправсовета в 2026 году.

https://uz.sputniknews.ru/20260301/eec-predostavila-trem-stranam-eaeu-tarifnuyu-lgotu-na-vvoz-trostnikovogo-saxara-syrtsa-56036377.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

еаэс защита прав потребителей