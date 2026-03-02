Резкое похудение: врач предупредила о последствиях

https://uz.sputniknews.ru/20260302/rezkoe-poxudenie-vrach-predupredila-o-posledstviyax-56043873.html
Результатами резкого похудения могут стать нарушение пищеварения, анорексия и ухудшение состояния кожи и волос, сообщает РИА Новости со ссылкой на кандидата медицинских наук, врача-гастроэнтеролога Наталью Боровскую. Врач рекомендует при коррекции массы тела, применении диет и изменении характера питания обратиться к гастроэнтерологу, эндокринологу и диетологу. Специалисты обследуют, выявят противопоказания и подберут максимально эффективную диету и подходящий рацион питания.
"Возможные последствия экстремального похудения — это анорексия, ухудшение состояния кожи и волос, нарушение пищеварения, стула, развитие диспептических расстройств и многое другое. Резкое и длительное ограничение питания, скудный рацион продуктов может привести к дефициту витаминов и минеральных компонентов", — пояснила она.
Врач рекомендует при коррекции массы тела, применении диет и изменении характера питания обратиться к гастроэнтерологу, эндокринологу и диетологу. Специалисты обследуют, выявят противопоказания и подберут максимально эффективную диету и подходящий рацион питания.