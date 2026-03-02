https://uz.sputniknews.ru/20260302/rezkoe-poxudenie-vrach-predupredila-o-posledstviyax-56043873.html

Резкое похудение: врач предупредила о последствиях

По словам специалиста, при коррекции массы тела, применении диет и изменении характера питания необходимо обратиться к гастроэнтерологу, эндокринологу и диетологу

Результатами резкого похудения могут стать нарушение пищеварения, анорексия и ухудшение состояния кожи и волос, сообщает РИА Новости со ссылкой на кандидата медицинских наук, врача-гастроэнтеролога Наталью Боровскую. Врач рекомендует при коррекции массы тела, применении диет и изменении характера питания обратиться к гастроэнтерологу, эндокринологу и диетологу. Специалисты обследуют, выявят противопоказания и подберут максимально эффективную диету и подходящий рацион питания.

