Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд
Резкое похудение: врач предупредила о последствиях
Sputnik Узбекистан
По словам специалиста, при коррекции массы тела, применении диет и изменении характера питания необходимо обратиться к гастроэнтерологу, эндокринологу и диетологу
Результатами резкого похудения могут стать нарушение пищеварения, анорексия и ухудшение состояния кожи и волос, сообщает РИА Новости со ссылкой на кандидата медицинских наук, врача-гастроэнтеролога Наталью Боровскую. Врач рекомендует при коррекции массы тела, применении диет и изменении характера питания обратиться к гастроэнтерологу, эндокринологу и диетологу. Специалисты обследуют, выявят противопоказания и подберут максимально эффективную диету и подходящий рацион питания.
22:02 02.03.2026
© Depositphotos / vadimphoto1Весы и измерительная лента. Архивное фото
По словам специалиста, при коррекции массы тела, применении диет и изменении характера питания необходимо обратиться к гастроэнтерологу, эндокринологу и диетологу.
Результатами резкого похудения могут стать нарушение пищеварения, анорексия и ухудшение состояния кожи и волос, сообщает РИА Новости со ссылкой на кандидата медицинских наук, врача-гастроэнтеролога Наталью Боровскую.

"Возможные последствия экстремального похудения — это анорексия, ухудшение состояния кожи и волос, нарушение пищеварения, стула, развитие диспептических расстройств и многое другое. Резкое и длительное ограничение питания, скудный рацион продуктов может привести к дефициту витаминов и минеральных компонентов", — пояснила она.

Врач рекомендует при коррекции массы тела, применении диет и изменении характера питания обратиться к гастроэнтерологу, эндокринологу и диетологу. Специалисты обследуют, выявят противопоказания и подберут максимально эффективную диету и подходящий рацион питания.
