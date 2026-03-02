https://uz.sputniknews.ru/20260302/shavkat-mirziyoev-soboleznovaniya-v-svyazi-s-gibelyu-verxovnogo-lidera-irana-56055024.html
Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования в связи с гибелью верховного лидера Ирана
Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования в связи с гибелью верховного лидера Ирана
Глава Узбекистана направил письмо иранскому коллеге Масуду Пезешкиану
ТАШКЕНТ, 2 мар — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил письмо президенту Ирана Масуду Пезешкиану,в котором выразил соболезнования в связи с гибелью верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службау посольства Ирана в республике.Напомним, что США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Сообщается о разрушениях и гибели гражданских лиц. Иран же осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявили 40-дневный траур и нерабочую неделю.
ТАШКЕНТ, 2 мар — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил письмо президенту Ирана Масуду Пезешкиану,в котором выразил соболезнования в связи с гибелью верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службау посольства Ирана в республике.
"Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев в направленном письме президенту Исламской Республики Иран Масуду Пезешкиану выразил соболезнования в связи с кончиной Лидера Исламской революции аятоллы-уль-узмо Саййида Али Хаменеи", — говорится в сообщении, размещенном на сайте посольства.
Напомним, что США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Сообщается о разрушениях и гибели гражданских лиц. Иран же осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявили 40-дневный траур и нерабочую неделю.