Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования в связи с гибелью верховного лидера Ирана

Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования в связи с гибелью верховного лидера Ирана

Глава Узбекистана направил письмо иранскому коллеге Масуду Пезешкиану

ТАШКЕНТ, 2 мар — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил письмо президенту Ирана Масуду Пезешкиану,в котором выразил соболезнования в связи с гибелью верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службау посольства Ирана в республике.Напомним, что США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Сообщается о разрушениях и гибели гражданских лиц. Иран же осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявили 40-дневный траур и нерабочую неделю.

