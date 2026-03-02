Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20260302/shavkat-mirziyoev-soboleznovaniya-v-svyazi-s-gibelyu-verxovnogo-lidera-irana-56055024.html
Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования в связи с гибелью верховного лидера Ирана
Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования в связи с гибелью верховного лидера Ирана
Sputnik Узбекистан
Глава Узбекистана направил письмо иранскому коллеге Масуду Пезешкиану
2026-03-02T15:26+0500
2026-03-02T15:26+0500
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
соболезнования
иран
политика
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/06/1c/44569617_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_6c7f82af79ce1a2d9231fb617e049f63.png
ТАШКЕНТ, 2 мар — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил письмо президенту Ирана Масуду Пезешкиану,в котором выразил соболезнования в связи с гибелью верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службау посольства Ирана в республике.Напомним, что США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Сообщается о разрушениях и гибели гражданских лиц. Иран же осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявили 40-дневный траур и нерабочую неделю.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/06/1c/44569617_164:137:1118:853_1920x0_80_0_0_eccab10edeb80915beefd23189b50950.png
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
шавкат мирзиёев соболезнования иран
шавкат мирзиёев соболезнования иран

Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования в связи с гибелью верховного лидера Ирана

15:26 02.03.2026
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с предложениями по повышению энергоэффективности в отраслях экономики
Шавкат Мирзиёев ознакомился с предложениями по повышению энергоэффективности в отраслях экономики - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.03.2026
© Пресс-служба президента Узбекистана
Подписаться
Глава Узбекистана направил письмо иранскому коллеге Масуду Пезешкиану.
ТАШКЕНТ, 2 мар — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил письмо президенту Ирана Масуду Пезешкиану,в котором выразил соболезнования в связи с гибелью верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службау посольства Ирана в республике.
"Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев в направленном письме президенту Исламской Республики Иран Масуду Пезешкиану выразил соболезнования в связи с кончиной Лидера Исламской революции аятоллы-уль-узмо Саййида Али Хаменеи", — говорится в сообщении, размещенном на сайте посольства.
Напомним, что США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Сообщается о разрушениях и гибели гражданских лиц. Иран же осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявили 40-дневный траур и нерабочую неделю.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0