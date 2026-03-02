Президент РУз утвердил программы социально-экономического развития Каракалпакстана

Узбекистан
Среди целевых ориентиров к концу 2026 года – увеличение объема валового регионального продукта на 8,1%, объема промышленного производства на 8 %, объема иностранных инвестиций на $ 3,5 млрд
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/11/54222498_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8a79da49a1b6dd3ec9841c23eef638ea.jpg
13:10 02.03.2026 (обновлено: 15:28 02.03.2026)
© Getty Images / saiko3pФлаги Каракалпакстана и Узбекистана в Нукусе
Флаги Каракалпакстана и Узбекистана в Нукусе - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.03.2026
© Getty Images / saiko3p
Среди целевых ориентиров к концу 2026 года — увеличение объема валового регионального продукта на 8,1%, объема промышленного производства на 8 %, объема иностранных инвестиций на $ 3,5 млрд.
ТАШКЕНТ, 2 мар — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев соответствующим постановлением утвердил программы социально-экономического развития Каракалпакстана на 2026 и на последующие годы. Об этом сообщает Минюст.
В числе целевых ориентиров к концу 2026-го – увеличение объема валового регионального продукта (ВРП) на 8,1%, объема промпроизводства на 8%, объема иностранных инвестиций на $3,5 млрд.
В планах также:
сокращение уровня безработицы до 4,2 %;
снижение уровня бедности до 3,2 %;
преобразование Нукуса, Кунгратского и Чимбайского районов и 109 махаллей в территории, свободные от безработицы и бедности.
Бедность будут сокращать за счет развития предпринимательства и улучшения инфраструктуры в 90 махаллях с тяжелым уровнем бедности в Бузатауском, Канлыкульском, Муйнакском и Шуманайском районах.
В 2026-2028 годы определены:
реализация проекта по выращиванию кормов для скота на площади 10 тыс. гектаров;
строительство новой дороги длиной 2,2 км, которая свяжет Нукус и район Тахиаташ, а также моста и путепровода для трассы Нукус – Чимбай – Тахтакупыр;
обновление системы питьевого снабжения в Амударьинском районе.
До 2030 года планируют:
привлечь более $ 5 млрд иностранных инвестиций в развитие технологий ИИ, увеличить в 10 раз уровень использования возможностей "облачных" центров обработки данных и вычислительных центров;
повысить долю возобновляемых источников энергии (солнечной и ветровой) в общей генерирующей мощности до 70 %;
увеличить централизованное водоснабжение населенных пунктов до 83,5 %.
В 2030 году:
реализацию проектов на $7,2 млрд и увеличение экспорта региона до $900 млн.
Документом упраздняется должность первого заместителя председателя Совета Министров Каракалпакстана по экологии и развитию Аральского региона. Вводится аналогичная должность по организации эффективного использования пастбищ, укреплению и пополнению кормовой базы животноводства и развитию животноводства.
