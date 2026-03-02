https://uz.sputniknews.ru/20260302/shavkat-mirziyoev-utverdil-programmy-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya-karakalpakstana-56050301.html

Президент РУз утвердил программы социально-экономического развития Каракалпакстана

Президент РУз утвердил программы социально-экономического развития Каракалпакстана

Среди целевых ориентиров к концу 2026 года – увеличение объема валового регионального продукта на 8,1%, объема промышленного производства на 8 %, объема иностранных инвестиций на $ 3,5 млрд

ТАШКЕНТ, 2 мар — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев соответствующим постановлением утвердил программы социально-экономического развития Каракалпакстана на 2026 и на последующие годы. Об этом сообщает Минюст.В числе целевых ориентиров к концу 2026-го – увеличение объема валового регионального продукта (ВРП) на 8,1%, объема промпроизводства на 8%, объема иностранных инвестиций на $3,5 млрд.В планах также:Бедность будут сокращать за счет развития предпринимательства и улучшения инфраструктуры в 90 махаллях с тяжелым уровнем бедности в Бузатауском, Канлыкульском, Муйнакском и Шуманайском районах.В 2026-2028 годы определены:До 2030 года планируют:В 2030 году:Документом упраздняется должность первого заместителя председателя Совета Министров Каракалпакстана по экологии и развитию Аральского региона. Вводится аналогичная должность по организации эффективного использования пастбищ, укреплению и пополнению кормовой базы животноводства и развитию животноводства.

