https://uz.sputniknews.ru/20260303/eecrasskazali-ob-odnom-iz-klyuchevyx-zvenev-sotrudnichestva-eaeu-s-gosudarstvami-asean-56064646.html

В ЕЭК рассказали об одном из ключевых звеньев сотрудничества ЕАЭС с государствами АСЕАН

В ЕЭК рассказали об одном из ключевых звеньев сотрудничества ЕАЭС с государствами АСЕАН

Sputnik Узбекистан

Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии провел рабочую встречу в Ханое с Премьер-министром Социалистической Республики Вьетнам.

2026-03-03T12:35+0500

2026-03-03T12:35+0500

2026-03-03T12:35+0500

еаэс и узбекистан

узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции

еаэс

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/03/03/56064319_0:61:1400:849_1920x0_80_0_0_c5dc478f2d1e82006e9c57754d073b21.jpg

ТАШКЕНТ, 3 мар — Sputnik. Вьетнам — одно из ключевых звеньев сотрудничества Евразийского экономического союза с государствами АСЕАН, заявил Председатель Коллегии ЕЭК Бакытжан Сагинтаев. Об этом сообщает пресс-служба комиссии.Сагинтаев в Ханое провел рабочую встречу с Премьер-министром Социалистической Республики Вьетнам Фам Минь Тинем.Речь шла о результатах и перспективах взаимодействия стран Евразийского экономического союза и Вьетнама в рамках Соглашения о свободной торговле, вступившего в силу 10 лет назад.Как отмечалось, в период действия Соглашения с 2016 по 2024 годы товарооборот между странами евразийской "пятерки" и Вьетнамом увеличился более чем на 60%: с $4,3 млрд до $6,8 млрд. В 2025 году взаимная торговля продолжила рост, составив $8,3 млрд.Отдельное внимание стороны уделили цифровизации торгового и таможенного сотрудничества.Собеседники рассмотрели и вопросы транспортно-логистической связанности стран ЕАЭС и Вьетнама, включая использование потенциала евразийских сухопутных маршрутов и их сопряжение с инфраструктурой государств АСЕАН.Бакытжан Сагинтаев и Фам Минь Тинь обсудили перспективы проведения в 2026 году очередного заседания Совместного комитета по реализации Соглашения о свободной торговле. Председатель Коллегии ЕЭК предложил приурочить к мероприятию встречу деловых кругов, что поможет их прямому диалогу.Стороны подтвердили взаимную готовность продолжить системную работу по укреплению стратегического партнерства.

https://uz.sputniknews.ru/20260302/na-chto-napravlen-obschiy-vektor-usiliy-v-stranax-eaeu-56045472.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

еэк еаэс асеан