23.11.2022
ЕАЭС и Узбекистан
В конце 2020 года Узбекистан стал страной-наблюдателем в Евразийском экономическом союзе.
https://uz.sputniknews.ru/20260303/eecrasskazali-ob-odnom-iz-klyuchevyx-zvenev-sotrudnichestva-eaeu-s-gosudarstvami-asean-56064646.html
В ЕЭК рассказали об одном из ключевых звеньев сотрудничества ЕАЭС с государствами АСЕАН
В ЕЭК рассказали об одном из ключевых звеньев сотрудничества ЕАЭС с государствами АСЕАН
Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии провел рабочую встречу в Ханое с Премьер-министром Социалистической Республики Вьетнам.
2026-03-03T12:35+0500
2026-03-03T12:35+0500
ТАШКЕНТ, 3 мар — Sputnik. Вьетнам — одно из ключевых звеньев сотрудничества Евразийского экономического союза с государствами АСЕАН, заявил Председатель Коллегии ЕЭК Бакытжан Сагинтаев. Об этом сообщает пресс-служба комиссии.Сагинтаев в Ханое провел рабочую встречу с Премьер-министром Социалистической Республики Вьетнам Фам Минь Тинем.Речь шла о результатах и перспективах взаимодействия стран Евразийского экономического союза и Вьетнама в рамках Соглашения о свободной торговле, вступившего в силу 10 лет назад.Как отмечалось, в период действия Соглашения с 2016 по 2024 годы товарооборот между странами евразийской "пятерки" и Вьетнамом увеличился более чем на 60%: с $4,3 млрд до $6,8 млрд. В 2025 году взаимная торговля продолжила рост, составив $8,3 млрд.Отдельное внимание стороны уделили цифровизации торгового и таможенного сотрудничества.Собеседники рассмотрели и вопросы транспортно-логистической связанности стран ЕАЭС и Вьетнама, включая использование потенциала евразийских сухопутных маршрутов и их сопряжение с инфраструктурой государств АСЕАН.Бакытжан Сагинтаев и Фам Минь Тинь обсудили перспективы проведения в 2026 году очередного заседания Совместного комитета по реализации Соглашения о свободной торговле. Председатель Коллегии ЕЭК предложил приурочить к мероприятию встречу деловых кругов, что поможет их прямому диалогу.Стороны подтвердили взаимную готовность продолжить системную работу по укреплению стратегического партнерства.
12:35 03.03.2026
Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии провел рабочую встречу в Ханое с Премьер-министром Социалистической Республики Вьетнам.
ТАШКЕНТ, 3 мар — Sputnik. Вьетнам — одно из ключевых звеньев сотрудничества Евразийского экономического союза с государствами АСЕАН, заявил Председатель Коллегии ЕЭК Бакытжан Сагинтаев. Об этом сообщает пресс-служба комиссии.
Сагинтаев в Ханое провел рабочую встречу с Премьер-министром Социалистической Республики Вьетнам Фам Минь Тинем.
Речь шла о результатах и перспективах взаимодействия стран Евразийского экономического союза и Вьетнама в рамках Соглашения о свободной торговле, вступившего в силу 10 лет назад.

"Вьетнам стал первым государством, с которым ЕАЭС заключил соглашение о свободной торговле. Это придает нашему диалогу стратегический характер и формирует устойчивую модель взаимодействия, — подчеркнул глава Коллегии ЕЭК. — Рассматриваем Вьетнам как одно из ключевых звеньев сотрудничества ЕАЭС с государствами АСЕАН".

Как отмечалось, в период действия Соглашения с 2016 по 2024 годы товарооборот между странами евразийской "пятерки" и Вьетнамом увеличился более чем на 60%: с $4,3 млрд до $6,8 млрд. В 2025 году взаимная торговля продолжила рост, составив $8,3 млрд.
Отдельное внимание стороны уделили цифровизации торгового и таможенного сотрудничества.
Собеседники рассмотрели и вопросы транспортно-логистической связанности стран ЕАЭС и Вьетнама, включая использование потенциала евразийских сухопутных маршрутов и их сопряжение с инфраструктурой государств АСЕАН.
Бакытжан Сагинтаев и Фам Минь Тинь обсудили перспективы проведения в 2026 году очередного заседания Совместного комитета по реализации Соглашения о свободной торговле. Председатель Коллегии ЕЭК предложил приурочить к мероприятию встречу деловых кругов, что поможет их прямому диалогу.

"Главными бенефициарами Соглашения должны стать экспортоориентированные компании, малый и средний бизнес наших стран. Важно в полной мере использовать потенциал этого документа", — отметил Сагинтаев.

Стороны подтвердили взаимную готовность продолжить системную работу по укреплению стратегического партнерства.
