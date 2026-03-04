https://uz.sputniknews.ru/20260304/do-pojiznennogo-v-uzbekistane-ujestochat-nakazanie-za-pedofiliyu-56095663.html

До пожизненного: в Узбекистане ужесточат наказание за педофилию

В республике вводят дополнительные меры по защите женщин и детей от насилия и ранних браков.

ТАШКЕНТ, 4 мар — Sputnik. В Узбекистане ужесточат наказание за педофилию — вплоть до пожизненного лишения свободы. Это определено в указе главы республики.Ранее Шавкату Мирзиёеву представили предложения и новые инициативы, направленные на дальнейшее укрепление системы защиты прав женщин и детей, а также предупреждение случаев притеснения и насилия в отношении них.Их подготовил координационный совет на основе инициатив широкой общественности, профильных экспертов, а также передового международного опыта.Одобрив представленные инициативы, глава государства подписал соответствующий указ.В соответствии с ним:Предлагается установить пожизненное лишение свободы для ранее судимых за преступления против половой свободы несовершеннолетних, если они вновь совершат изнасилование ребенка младше 14 лет или другие аналогичные тяжкие преступления.Осужденных за изнасилование и насильственные действия в отношении несовершеннолетних также планируют исключить из категории заключенных, которых могут переводить в колонии-поселения.Особое внимание в документе уделено профилактике ранних браков.В республике установят конкретные (исчерпывающие) основания для снижения брачного возраста. За призывы к вступлению в брак с несовершеннолетними и пропаганду таких браков вводят административную ответственность.Для оперативного выявления случаев ранних браков и беременности у несовершеннолетних вводится межведомственный механизм.Представители органов самоуправления граждан и загса, образовательных и медучреждений, а также религиозных организаций будут обязаны сообщать в органы внутренних дел и центры социальных услуг "Инсон" о случаях ранних браков и беременности в возрасте до 16 лет. В противном случае их ждет административная ответственность.Чтобы автоматизировать эту систему и оперативно передавать информацию о случаях, связанных с ранними браками и беременностью в возрасте до 16 лет, МВД до конца 2026 года разработает модуль "O‘smir-signal" в электронной системе учета преступлений и происшествий.Параллельно проведут интеграцию информационных систем органов самоуправления граждан и загса, образовательных и медицинских учреждений, религиозных организаций, а также информационной системы Национального агентства социальной защиты через Межведомственную интеграционную платформу системы "Электронное правительство".Также предусмотрены гарантии обеспечения конфиденциальности и защиты информации о женщинах, в отношении которых выявлены данные о ранних браках и беременности в возрасте до 16 лет.Для предупреждения случаев раннего вступления в брачные отношения предусмотрены и меры стимулирования.С 2027 года молодым семьям, впервые вступившим в брак по достижении обеими сторонами возраста не менее 21 года, государство предоставит дополнительные льготы и другие меры поддержки.Также будут поощрять заключение брачных договоров. Пары, оформившие такой договор, освободят от уплаты государственной пошлины при регистрации брака.В документе определены новые механизмы защиты женщин, пострадавших от насилия.Так, с 1 апреля 2026 года на средства связи (телефон, планшет и другие устройства) пострадавших женщин, получивших охранный ордер, с их согласия будут устанавливать мобильное приложение "my.ihma.uz" Национального агентства социальной защиты (вызов "SOS"), обеспечивающее возможность незамедлительного сообщения о случаях притеснения и насилия.Еще одно нововведение — проведение обязательного амбулаторного психиатрического освидетельствования лиц, совершивших насилие, если есть основания предполагать у них психические расстройства. В случае выявления отклонений такие лица могут быть помещены в медицинские учреждения в установленном порядке.

