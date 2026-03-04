До пожизненного: в Узбекистане ужесточат наказание за педофилию
В республике вводят дополнительные меры по защите женщин и детей от насилия и ранних браков.
ТАШКЕНТ, 4 мар — Sputnik. В Узбекистане ужесточат наказание за педофилию — вплоть до пожизненного лишения свободы. Это определено в указе главы республики.
Ранее Шавкату Мирзиёеву представили предложения и новые инициативы, направленные на дальнейшее укрепление системы защиты прав женщин и детей, а также предупреждение случаев притеснения и насилия в отношении них.
Их подготовил координационный совет на основе инициатив широкой общественности, профильных экспертов, а также передового международного опыта.
Одобрив представленные инициативы, глава государства подписал соответствующий указ.
В соответствии с ним:
с 1 ноября 2026 года доследственную проверку и предварительное следствие по ряду преступлений сексуального характера в отношении несовершеннолетних будут проводить исключительно органы прокуратуры;
с 1 января 2027 года расследование и рассмотрение преступлений, связанных с притеснением и насилием в отношении женщин и детей, будут как правило, проводить следователи и судьи, прошедшие специальную подготовку.
Предлагается установить пожизненное лишение свободы для ранее судимых за преступления против половой свободы несовершеннолетних, если они вновь совершат изнасилование ребенка младше 14 лет или другие аналогичные тяжкие преступления.
Осужденных за изнасилование и насильственные действия в отношении несовершеннолетних также планируют исключить из категории заключенных, которых могут переводить в колонии-поселения.
Особое внимание в документе уделено профилактике ранних браков.
В республике установят конкретные (исчерпывающие) основания для снижения брачного возраста. За призывы к вступлению в брак с несовершеннолетними и пропаганду таких браков вводят административную ответственность.
“С 1 сентября 2026 года 15 процентов суммы штрафа, взысканного за правонарушения, связанные с нарушением законодательства о брачном возрасте или порядка заключения брака, направляются на поощрение лиц, сообщивших о таких фактах”, — говорится в тексте указа.
Для оперативного выявления случаев ранних браков и беременности у несовершеннолетних вводится межведомственный механизм.
Представители органов самоуправления граждан и загса, образовательных и медучреждений, а также религиозных организаций будут обязаны сообщать в органы внутренних дел и центры социальных услуг "Инсон" о случаях ранних браков и беременности в возрасте до 16 лет. В противном случае их ждет административная ответственность.
Чтобы автоматизировать эту систему и оперативно передавать информацию о случаях, связанных с ранними браками и беременностью в возрасте до 16 лет, МВД до конца 2026 года разработает модуль "O‘smir-signal" в электронной системе учета преступлений и происшествий.
Параллельно проведут интеграцию информационных систем органов самоуправления граждан и загса, образовательных и медицинских учреждений, религиозных организаций, а также информационной системы Национального агентства социальной защиты через Межведомственную интеграционную платформу системы "Электронное правительство".
Также предусмотрены гарантии обеспечения конфиденциальности и защиты информации о женщинах, в отношении которых выявлены данные о ранних браках и беременности в возрасте до 16 лет.
Для предупреждения случаев раннего вступления в брачные отношения предусмотрены и меры стимулирования.
С 2027 года молодым семьям, впервые вступившим в брак по достижении обеими сторонами возраста не менее 21 года, государство предоставит дополнительные льготы и другие меры поддержки.
“При включении данных семей в Социальный реестр финансовая поддержка (субсидии, ссуды, гранты), предоставляемая членам семьи для поддержки, развития их деятельности, увеличения доходов либо выхода из сложной жизненной ситуации, предоставляется в размере, увеличенном в 1,5 раза по сравнению с установленными актами законодательства размерами”, — говорится в тексте указа.
Также будут поощрять заключение брачных договоров. Пары, оформившие такой договор, освободят от уплаты государственной пошлины при регистрации брака.
В документе определены новые механизмы защиты женщин, пострадавших от насилия.
Так, с 1 апреля 2026 года на средства связи (телефон, планшет и другие устройства) пострадавших женщин, получивших охранный ордер, с их согласия будут устанавливать мобильное приложение "my.ihma.uz" Национального агентства социальной защиты (вызов "SOS"), обеспечивающее возможность незамедлительного сообщения о случаях притеснения и насилия.
Еще одно нововведение — проведение обязательного амбулаторного психиатрического освидетельствования лиц, совершивших насилие, если есть основания предполагать у них психические расстройства. В случае выявления отклонений такие лица могут быть помещены в медицинские учреждения в установленном порядке.