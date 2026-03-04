Президент РУз наградил 28 узбекистанок премией имени Зульфии — кто они
Каждая из лауреатов госпремии получит свыше 20 млн сумов, а также дипломы и нагрудные знаки.
ТАШКЕНТ, 4 мар — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев соответствующим постановлением наградил группу соотечественниц Государственной премией имени Зульфии.
Лауреатами данной премии за уникальный талант, инициативность, особые достижения в области образования, науки, литературы, искусства, культуры, спорта, информационных технологий и общественной деятельности стали 28 узбекистанок.
Дипломы и нагрудные знаки им вручат на торжествах, проводимых в связи с Международным женским днем — 8 Марта.
Каждая из лауреатов Государственной премии имени Зульфии также получит вознаграждение в размере 50-кратной БРВ (20 млн 600 тыс. сумов).
Лауреаты Государственной премии имени Зульфии
1.Сатниязова Индира Канияз кизи — студентка 3-го курса Каракалпакского государственного университета (Республика Каракалпакстан)
2.Эримбатова Дилноза Нурулла кизи — магистрант 2-го курса Каракалпакского государственного университета (Республика Каракалпакстан)
3.Умурзокова Мохларой Мухторжон кизи — магистрант 1-го курса Андижанского государственного педагогического института (Андижанская область)
4.Абдукахорова Муслимахон Мирзабахром кизи — магистрант 1-го курса Андижанского государственного педагогического института (Андижанская область)
5.Эргашова Мехринисо Хусниддин кизи — магистрант 1-го курса Бухарского государственного педагогического института (Бухарская область)
6.Файзуллаева Вазира Хамидовна — магистрант 1-го курса Бухарского государственного медицинского института (Бухарская область)
7.Турсунова Висола Бехзодовна — студентка 2-го курса Джизакского государственного педагогического университета (Джизакская область)
8.Журабоева Мухсина Ориф кизи — заведующая кабинетом кафедры естественной географии Национального университета Узбекистана (Джизакская область)
9.Муродова Маржона Шухрат кизи — инспектор отдела международного сотрудничества Таможенного института (Кашкадарьинская область)
10.Амирова Латофат Бахром кизи — свободный творческий деятель, поэтесса (Кашкадарьинская область)
11.Кудратова Машхура Фазлиддин кизи — ученица 11-го класса Президентской школы города Навои (Навоийская область)
12.Хайдарова Лазиза Набижон кизи — студентка 2-го курса Навоийского государственного университета (Навоийская область)
13.Эргашова Хушнозаой Тохиржон кизи — артист балета Государственного ансамбля танца "Баҳор" имени М. Тургунбаевой
14.Исмоилова Гулшаной Шухрат кизи — студентка 1-го курса Национального университета Узбекистана (Наманганская область)
15.Мамедова Амалия Парвизовна — ученица 11-го класса средней общеобразовательной школы № 33 города Самарканда (Самаркандская область)
16.Тохирова Мохигул Умир кизи — ассистент кафедры прикладной психологии Самаркандского государственного университета (Самаркандская область)
17.Мингбоева Зулхаё Улугбек кизи — ученица 11-го класса Творческой школы имени Халимы Худойбердиевой города Гулистана (Сырдарьинская область)
18.Махмудова Олимахон Юсуфжон кизи — музыкант Сырдарьинского областного отдела Центра узбекского национального искусства макома
19.Иброгимова Нодира Журабековна — руководитель проекта негосударственного образовательного учреждения "Shkola 21" города Ташкента (Сурхандарьинская область)
20.Шокирова Гулхайё Уктам кизи — магистрант 1-го курса Ташкентского института текстильной и легкой промышленности (Сурхандарьинская область)
21.Уралова Гулхаё Баходир кизи — базовый докторант 2-го курса Института узбекского языка, литературы и фольклора Академии наук Республики Узбекистан (Ташкентская область)
22.Холмухамедова Паризод Жасурбек кизи — преподаватель по художественной вышивке детской школы музыки и искусств № 24 Юкоричирчикского района (Ташкентская область)
23.Журабоева Дилафрузхон Сардоржон кизи — фрилансер международных фриланс-платформ (Ферганская область)
24.Собирова Дилафрузхон Салоҳиддин кизи — ученица 11-го класса Президентской школы города Ферганы (Ферганская область)
25.Куронбоева Мохинур Одилбек кизи — старший преподаватель Ургенчского государственного медицинского института (Хорезмская область)
26.Дусметова Шахзода Дусмет кизи — исполнитель макома Хорезмского областного отдела Центра узбекского национального искусства макома
27.Саранцева Анастасия Олеговна — ученица 11-го класса средней общеобразовательной школы № 208 Мирзо-Улугбекского района (город Ташкент)
28.Мавлонова Севинч Санжар кизи — студентка 2-го курса Университета "Новый Узбекистан" (город Ташкент)