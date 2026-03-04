https://uz.sputniknews.ru/20260304/prezident-ruz-nagradil-28-uzbekistanok-premiey-imeni-zulfii--kto-oni-56088793.html

Президент РУз наградил 28 узбекистанок премией имени Зульфии — кто они

Президент РУз наградил 28 узбекистанок премией имени Зульфии — кто они

Sputnik Узбекистан

Каждая из лауреатов госпремии получит свыше 20 млн сумов, а также дипломы и нагрудные знаки.

2026-03-04T12:00+0500

2026-03-04T12:00+0500

2026-03-04T12:00+0500

общество

узбекистан

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

девушки

постановление

зульфия

международный женский день 8 марта

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/03/04/56090735_0:80:1536:944_1920x0_80_0_0_d591dfde315f6157c582623912443ae9.png

ТАШКЕНТ, 4 мар — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев соответствующим постановлением наградил группу соотечественниц Государственной премией имени Зульфии.Лауреатами данной премии за уникальный талант, инициативность, особые достижения в области образования, науки, литературы, искусства, культуры, спорта, информационных технологий и общественной деятельности стали 28 узбекистанок.Дипломы и нагрудные знаки им вручат на торжествах, проводимых в связи с Международным женским днем — 8 Марта.Каждая из лауреатов Государственной премии имени Зульфии также получит вознаграждение в размере 50-кратной БРВ (20 млн 600 тыс. сумов).Лауреаты Государственной премии имени Зульфии

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

президент узбекистана премия зульфии