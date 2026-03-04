https://uz.sputniknews.ru/20260304/prezident-uzbekistana-pogovoril-po-telefonu-s-sultanom-omana-56100013.html

Президент Узбекистана поговорил по телефону с Султаном Омана

Президент Узбекистана поговорил по телефону с Султаном Омана

Sputnik Узбекистан

Шавкат Мирзиёев поблагодарил собеседника за создаваемые условия для обеспечения безопасности узбекистанцев, находящихся в Омане, и их возвращения на Родину

2026-03-04T17:15+0500

2026-03-04T17:15+0500

2026-03-04T17:28+0500

политика

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

телефонный разговор

оман

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/08/0a/27005145_0:54:1281:774_1920x0_80_0_0_5b7343d1f18f981b386e27bca4a8e482.jpg

ТАШКЕНТ, 4 мар — Sputnik. Состоялся телефонный разговор между Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и Султаном Омана Хейсамом бин Тариком Аль Саидом, сообщает пресс-служба главы республики.Речь шла о текущей сложной обстановке на Ближнем Востоке. Отмечалось, что возникшая нестабильность вызывает серьезную обеспокоенность.Глава республики особо отметил активную посредническую роль Султаната и его последовательные усилия по обеспечению безопасности в регионе.В свою очередь Султан Омана поблагодарил лидера Узбекистана за проявленные солидарность и поддержку, выразив уверенность в том, что предстоящий исторический визит на высшем уровне в Маскат пройдет успешно.

оман

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

президент узбекистана телефонный разговор султан омана