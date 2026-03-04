https://uz.sputniknews.ru/20260304/prezident-uzbekistana-pogovoril-po-telefonu-s-sultanom-omana-56100013.html
Шавкат Мирзиёев поблагодарил собеседника за создаваемые условия для обеспечения безопасности узбекистанцев, находящихся в Омане, и их возвращения на Родину
ТАШКЕНТ, 4 мар — Sputnik. Состоялся телефонный разговор между Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и Султаном Омана Хейсамом бин Тариком Аль Саидом, сообщает пресс-служба главы республики.Речь шла о текущей сложной обстановке на Ближнем Востоке. Отмечалось, что возникшая нестабильность вызывает серьезную обеспокоенность.Глава республики особо отметил активную посредническую роль Султаната и его последовательные усилия по обеспечению безопасности в регионе.В свою очередь Султан Омана поблагодарил лидера Узбекистана за проявленные солидарность и поддержку, выразив уверенность в том, что предстоящий исторический визит на высшем уровне в Маскат пройдет успешно.
Президент Узбекистана поговорил по телефону с Султаном Омана
17:15 04.03.2026 (обновлено: 17:28 04.03.2026)
Шавкат Мирзиёев поблагодарил собеседника за создаваемые условия для обеспечения безопасности узбекистанцев, находящихся в Омане, и их возвращения на Родину.
ТАШКЕНТ, 4 мар — Sputnik.
Состоялся телефонный разговор между Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и Султаном Омана Хейсамом бин Тариком Аль Саидом, сообщает
пресс-служба главы республики.
Речь шла о текущей сложной обстановке на Ближнем Востоке. Отмечалось, что возникшая нестабильность вызывает серьезную обеспокоенность.
“Президент Узбекистана выразил глубокую тревогу в связи с происшествиями на территории Омана и подчеркнул, что Узбекистан является твердым сторонником урегулирования любых противоречий и конфликтов исключительно политико-дипломатическими и мирными средствами, путем переговоров”, — говорится в сообщении.
Глава республики особо отметил активную посредническую роль Султаната и его последовательные усилия по обеспечению безопасности в регионе.
“Президент также выразил искреннюю благодарность Его Величеству Султану за создаваемые условия для обеспечения безопасности граждан Узбекистана, находящихся в Омане, и их возвращения на Родину”, — говорится в сообщении.
В свою очередь Султан Омана поблагодарил лидера Узбекистана за проявленные солидарность и поддержку, выразив уверенность в том, что предстоящий исторический визит на высшем уровне в Маскат пройдет успешно.