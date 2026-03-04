Шавкат Мирзиёев наградил соотечественниц в преддверии 8 марта — список
09:49 04.03.2026 (обновлено: 10:16 04.03.2026)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с предложениями по повышению энергоэффективности в отраслях экономики
Подписаться
Президент Узбекистана перед Международным женским днем наградил более 70 женщин и девушек, внесших значительный вклад в развитие страны.
ТАШКЕНТ, 4 мар — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал Указ “О награждении в связи с Международным женским днем — 8 марта” группы женщин, сообщает пресс-служба главы Узбекистана.
В указе отмечено, что в целях оказания высокого почтения женщинам страны, повышения их роли и статуса в жизни государства и общества, а также достойного чествования за их плодотворный труд и активное участие в реформах, инициативность на пути построения Нового Узбекистана, обеспечение роста благосостояния народа, вклад в укрепление духовно-нравственной атмосферы в семьях, воспитание молодежи и уважение национальных и общечеловеческих ценностей принято решение присвоить и наградить:
почетное звание "Узбекистон Республикаси халк шоири"
Бобомуродовой Хосият — члену Союза писателей Узбекистана, поэтессе
орденом "Мехнат шухрати"
Кариеву Бернару Рахимовну — профессора кафедры хореографии Государственной академии хореографии Узбекистана
Тошову Мойру Набиевну — председателя схода граждан махалли "Шайхул Олам" города Бухары, Бухарская область
Тошпулатову Клару Бекпулатовну — ведущего инженер-технолога по стандартизации технического отдела Мубарекского нефтегазодобывающего управления, Кашкадарьинская область
Халикову Мукаддас Шамаксудовну - актера Узбекского национального академического драматического театра
орденом "Дустлик"
Абдрасулиеву Жузимгул Матековну — председателя схода граждан махалли "Гужимли" Чимбайского района, Республика Каракалпакстан
Алиеву Зафару Жумабаевну — эксперта по предметам прикладного искусства Агентства культурного наследия Республики Узбекистан
Ахмеджанову Насибу Муратовну — мастера по изоляции цеха электрических машин акционерного общества "Узтемирйулмаштаъмир" акционерного общества "Узбекистон темир йуллари"
Ахмедову Зарифу Нишоновну — руководителя общества с ограниченной ответственностью "Зомин асали" Шараф-Рашидовского района, Джизакская область
Бакиеву Нарзинисо Мирзоевну — руководителя фермерского хозяйства "Бокиева Назира" Бекабадского района, Ташкентская область
Бердиеву Барно Саитназаровну — члена Комитета Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан по вопросам науки, образования, культуры, спорта и молодежи
Бобаназарову Жамилу Холмуродовну — сенатора, работающего на постоянной основе в Комитете Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан по вопросам международных отношений, внешнеэкономических связей, иностранных инвестиций и туризма
Брюховецкую Надежду Васильевну — начальника технологического отдела акционерного общества "Uzbekistan Airways"
Даминову Мухаббат Жабборовну — руководителя фермерского хозяйства "Орзу Даминзода" Сарыасийского района, Сурхандарьинская область
Зиганшину Динару Равильевну — директора Научно-информационного центра Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии Центральной Азии
Ибрагимову Олию Хожамбердиевну — машиниста крана 1-Гидрометаллургического завода акционерного общества "Навоийский горно-металлургический комбинат", Навоийская область
Каримову Ферузу Бахтиеровну — заведующую лабораторией петрологии Института геологии и геофизики имени Х.Абдуллаева
Матвиенко Ирину Александровну — руководителя социального проекта "Nemolchi.uz"
Мухиддинову Умиду Тулкуновну — начальника управления по развитию медико-социальных услуг для лиц с инвалидностью Национального агентства социальной защиты
Рузметову Насибу Шариповну — женского активиста сходов граждан махаллей "Кушчи каттабог" и "Истиклол" Хивинского района, Хорезмская область
Убайдуллаеву Нигорахон Курвоналиевну — заместителя хокима города Кувасай – начальника отдела семьи и женщин, Ферганская область
Урунбаеву Гулчехрахон Шокировну — профессора кафедры органического земледелия и лесной мелиорации Андижанского института сельского хозяйства и агротехнологий, Андижанская область
Хамраеву Муатар Кабилджановну — руководителя движения "Окила аеллар" схода граждан махалли "Гавхар" Чиланзарского района, город Ташкент
орденом "Соглом авлод учун" II степени
Адилову Ферузу Саибжановну — главного редактора газеты "Тонг юлдузи"
Аширову Гулчехру Олимовну — директора Хорезмского областного территориального отдела Республиканского центра реабилитации и адаптации женщин
Имамову Дилбар Бабакуловну — активиста общественного совета ветеранов города Самарканда, Самаркандская область
Каримову Барно Патхуллаевну — учредителя учебного центра "Иффатли келин" города Ташкента
Рахманову Эътиборхон Абдурауфовну — главного специалиста отдела культурно-просветительской и спортивной работы Федерации профсоюзов Узбекистана
Тураеву Салиху Дусановну — директора Гулистанского районного информационно-библиотечного центра при Национальной библиотеке Узбекистана имени Алишера Навои, Сырдарьинская область
Усмонову Хуринису Шараповну — профессора кафедры узбекского языкознания Наманганского государственного университета, Наманганская область
орденом "Саломатлик" II степени
Абдуллаеву Нилуфар Исматовну — главную патронажную медсестру многопрофильной центральной поликлиники Шафирканского района, Бухарская область
Камбарову Нигору Фаттаховну — семейного врача семейного врачебного пункта "Шахрихон" Шахриханского района, Андижанская область
Мансурскую Эльвиру Сабриевну — педиатра многопрофильной центральной поликлиники города Гулистана, Сырдарьинская область
Мухамедову Барно Фархадовну — заместителя директора по лечебной работе Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи
медалью "Солом турмуш"
Бобоеву Юлию Леонидовну — тренера по плаванию специализированной спортивной школы по водным видам спорта Наманганской области
Куанишову Жамилу Сейлбек кизи — старшую медсестру семейного врачебного пункта "Кулкудук" Учкудукского района, Навоийская область
Пазилову Мухоёхон Якубжоновну — руководителя женского оздоровительного центра "Miss fitness" Ферганской области
Халикову Хуршиду Нарзуллаевну — тренера по дзюдо специализированной спортивной школы по спортивным единоборствам Самаркандской области
медалью "Содик хизматлари учун"
Жумаеву Садбарой Ахатовну — начальника отдела миграции и оформления гражданства управления внутренних дел Денауского района, Сурхандарьинская область
Исмоилову Ироду Хотам кизи — специалиста воинской части Национальной гвардии Республики Узбекистан
медалью "Келажак бунедкори"
Муксинову Махлиёхон Азизжон кизи — заместителя генерального директора по развитию экспорта IT-услуг общества с ограниченной ответственностью "Дирекция технологического парка программных продуктов и информационных технологий"
Мухторову Мадину Инъомжон кизи — студентку Республиканского центра по подготовке к олимпийским и паралимпийским видам спорта, Джизакская область
медалью "Шухрат"
Абдувохидову Шахнозу Абдуганиевну — директора по цифровизации общества с ограниченной ответственностью "UZINFOCOM"
Азимову Зарнигор Шухратовну — специалиста по организации комплексных социальных услуг в сходе граждан махалли "Бешработ" Навбахорского района, Навоийская область
Атаджанову Юлдузхан Юлдашовну — преподавателя фортепиано Нукусской специализированной школы культуры, Республика Каракалпакстан
Атаеву Мукаддас Матякубовну — индивидуального предпринимателя, цветовода города Ургенча, Хорезмская область
Бердимбетову Гулсару Есеновну — старшего научного сотрудника химической лаборатории Каракалпакского научно-исследовательского института естественных наук, Республика Каракалпакстан
Буранову Айчурак Равшанбековну — руководителя общества с ограниченной ответственностью "Flowers Anya" Кургантепинского района, Андижанская область
Бутаеву Зулайхо — шелковода общества с ограниченной ответственностью "Боевут агропилла" Баяутского района, Сырдарьинская область
Бутаеву Инобат Юлдош кизи — главного специалиста центра социальных услуг "Инсон" Чиракчинского района, Кашкадарьинская область
Вохидову Нойиру Рахимовну — заведующую лабораторией Института химии и физики полимеров Академии наук Республики Узбекистан
Жураеву Нилуфар Давроновна — руководителя общества с ограниченной ответственностью "Dream’s Shahrinaz" ремесленницу-вышивальщицу Байсунского района, Сурхандарьинская область
Захидову Назиру Салохиддиновну — гида-переводчика Самаркандского государственного музея-заповедника, Самаркандская область
Икрамову Тамилу Алишеровну — старшего редактора главной редакции "Ахборот" творческого объединения "O‘zbekiston 24" Национальной телерадиокомпании Узбекистана
Камбаридинову Ноилу Мехрожовну — заместителя хокима Тайлакского района – начальника отдела семьи и женщин, Самаркандская область
Кудайбергенову Асию Мирзали кизи — помощника хокима в сходе граждан махалли "Фаробий" Зангиатинского района, Ташкентская область
Кудратову Малику Маматмуратовну — начальника Дустликского районного отдела Ассоциации махаллей Узбекистана, Джизакская область
Мамадалиеву Наибахон Сайдаминовну — советника директора Узбекского агентства по техническому регулированию по вопросам духовно-просветительской работы, государственного языка и научно-исследовательской деятельности
Маматкулову Гулбахорхон Ахмедовну — мастера производственного обучения Ферганского специализированного техникума для лиц с ограниченными возможностями, Ферганская область
Масимову Кунел Илясовну — воспитателя дошкольной образовательной организации №15 города Зарафшана, Навоийская область
Муминову Зебохон Рихсибаевну — руководителя негосударственного образовательного учреждения "Nova school" Юнусабадского района, город Ташкент
Норматову Лобархон Холматовну — руководителя фермерского хозяйства "Фурқат" Риштанского района, Ферганская область
Созикину Елену Геннадьевну — специалиста Администрации Президента Республики Узбекистан
Ташбаеву Гулчехру Карабековну — специалиста Администрации Президента Республики Узбекистан
Халбаеву Гуландан Балтабаевну — заведующую библиотекой для слепых Кошкупырского района, Хорезмская область
Хунарову Малахат Хайдаровну — руководителя общества с ограниченной ответственностью "Oydin central service" города Ангрена, Ташкентская область
Хурамову Салиму Жураевну — главного чабана общества с ограниченной ответственностью "Гузор коракулчилик" Гузарского района, Кашкадарьинская область
Шарипову Лайло Фрунзеевну — члена Союза писателей Узбекистана, поэтессу
Шерматову Гулсару Турсунбаевну — озеленителя-цветовода управления по благоустройству центральных площадей города Ташкента
Эргашеву Шахнозу Агзамовну — женского активиста схода граждан махалли "Пулат кадам" Кибрайского района, Ташкентская область
Эсанову Саломат Алмардановну — акушерку семейного врачебного пункта "Сайхон" Кумкурганского района, Сурхандарьинская область
Юнусову Эътиборхон Абдухалиловну — руководителя Уйчинского районного отдела Республиканского центра духовности и просветительства, Наманганская область.