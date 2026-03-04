https://uz.sputniknews.ru/20260304/shavkat-mirziyoev-nagradil-sootechestvennits-v-preddverii-8-marta--spisok-56084450.html

Шавкат Мирзиёев наградил соотечественниц в преддверии 8 марта — список

Президент Узбекистана перед Международным женским днем наградил более 70 женщин и девушек, внесших значительный вклад в развитие страны

ТАШКЕНТ, 4 мар — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал Указ “О награждении в связи с Международным женским днем — 8 марта” группы женщин, сообщает пресс-служба главы Узбекистана.В указе отмечено, что в целях оказания высокого почтения женщинам страны, повышения их роли и статуса в жизни государства и общества, а также достойного чествования за их плодотворный труд и активное участие в реформах, инициативность на пути построения Нового Узбекистана, обеспечение роста благосостояния народа, вклад в укрепление духовно-нравственной атмосферы в семьях, воспитание молодежи и уважение национальных и общечеловеческих ценностей принято решение присвоить и наградить:почетное звание "Узбекистон Республикаси халк шоири"орденом "Мехнат шухрати"орденом "Дустлик"орденом "Соглом авлод учун" II степениорденом "Саломатлик" II степенимедалью "Солом турмуш"медалью "Содик хизматлари учун"медалью "Келажак бунедкори"медалью "Шухрат"

