Шавкат Мирзиёев выразил солидарность и поддержку руководству и народу ОАЭ

Глава Узбекистана в телефонном разговоре поблагодарил эмиратского коллегу за оказываемое практическое содействие гражданам Узбекистана, находящимся в настоящее время на территории Эмиратов, и принимаемые меры по их возвращению на Родину

ТАШКЕНТ, 4 мар — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в телефонном разговоре с Президентом Объединенных Арабских Эмиратов Шейхом Мухаммадом бин Заидом Аль Нахайяном выразил солидарность и поддержку руководству и народу ОАЭ. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. По мнению сторон, все более обостряющаяся обстановка, нарастающие конфликты и противоречия на Ближнем Востоке вызывают серьезную обеспокоенность.Собеседники подчеркнули, что подобные события, происходящие в священный месяц Рамазан, противоречат принципам международного права, и отметили необходимость незамедлительного прекращения любых действий, представляющих угрозу миру и стабильности.Мирзиёев также поблагодарил эмиратского коллегу за оказываемое практическое содействие гражданам Узбекистана, находящимся в настоящее время на территории Эмиратов, и принимаемые меры по их возвращению на Родину. В свою очередь Президент ОАЭ выразил глубокую признательность лидеру Узбекистана за искреннюю поддержку, проявленные братское уважение и солидарность в этот непростой период.

