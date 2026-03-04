https://uz.sputniknews.ru/20260304/shavkat-mirziyoev-vyrazil-solidarnost-i-podderjku-rukovodstvu-i-narodu-oae-56101086.html
Глава Узбекистана в телефонном разговоре поблагодарил эмиратского коллегу за оказываемое практическое содействие гражданам Узбекистана, находящимся в настоящее время на территории Эмиратов, и принимаемые меры по их возвращению на Родину
Шавкат Мирзиёев выразил солидарность и поддержку руководству и народу ОАЭ
Глава Узбекистана в телефонном разговоре поблагодарил эмиратского коллегу за оказываемое практическое содействие гражданам Узбекистана, находящимся в настоящее время на территории Эмиратов, и принимаемые меры по их возвращению на Родину.
ТАШКЕНТ, 4 мар — Sputnik.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в телефонном разговоре с Президентом Объединенных Арабских Эмиратов Шейхом Мухаммадом бин Заидом Аль Нахайяном выразил солидарность и поддержку руководству и народу ОАЭ. Об этом сообщает
пресс-служба главы государства.
По мнению сторон, все более обостряющаяся обстановка, нарастающие конфликты и противоречия на Ближнем Востоке вызывают серьезную обеспокоенность.
Собеседники подчеркнули, что подобные события, происходящие в священный месяц Рамазан, противоречат принципам международного права, и отметили необходимость незамедлительного прекращения любых действий, представляющих угрозу миру и стабильности.
“Глава нашего государства выразил солидарность и поддержку руководству и народу Объединенных Арабских Эмиратов, являющихся стратегическим партнером и близким другом Узбекистана”, — говорится в сообщении.
Мирзиёев также поблагодарил эмиратского коллегу за оказываемое практическое содействие гражданам Узбекистана, находящимся в настоящее время на территории Эмиратов, и принимаемые меры по их возвращению на Родину.
В свою очередь Президент ОАЭ выразил глубокую признательность лидеру Узбекистана за искреннюю поддержку, проявленные братское уважение и солидарность в этот непростой период.