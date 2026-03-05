Узбекистан
Женщин-судей в Узбекистане наградят орденами и медалями — список
Указ “О награждении в связи с 10 марта – Международным днем женщин-судей” подписал глава республики
ТАШКЕНТ, 5 мар — Sputnik. Десять женщин-судей Узбекистана наградят орденами и медалями. Указ “О награждении в связи с 10 марта — Международным днем женщин-судей” подписал глава республики.В соответствии с документом награждены:орденом "Мехнат шухрати"орденом "Дустлик"орденом "Мардлик"медалью "Жасорат"медалью "Содик хизматлари учун"медалью "Шухрат"Таким образом глава республики отметил их многолетний плодотворный труд в судебных органах страны, достойный вклад в возвеличение чести и достоинства человека, защиту законных прав и интересов граждан в Новом Узбекистане, высокое профессиональное мастерство и преданность своему делу, образцовую деятельность по подготовке высококвалифицированных кадров, воспитанию молодого поколения в духе любви к Родине, а также активное участие в общественной жизни.
Указ “О награждении в связи с 10 марта — Международным днем женщин-судей” подписал глава республики.
ТАШКЕНТ, 5 мар — Sputnik. Десять женщин-судей Узбекистана наградят орденами и медалями. Указ “О награждении в связи с 10 марта — Международным днем женщин-судей” подписал глава республики.
В соответствии с документом награждены:
орденом "Мехнат шухрати"
Астанова Умсун — ветеран судебных органов Узбекистана;
орденом "Дустлик"
Балкибаева Жанагул Исмайловна — судья Конституционного суда Республики Узбекистан;
орденом "Мардлик"
Рабиева Мухаббат Миржалиловна — судья Верховного суда Республики Узбекистан;
медалью "Жасорат"
Ешназарова Гулистан Алланазаровна — судья по экономическим делам суда Республики Каракалпакстан,
Шамсутдинова Эльза Рифовна — судья Верховного суда Республики Узбекистан;
медалью "Содик хизматлари учун"
Асранова Гулнорахон Абдурасуловна — судья по гражданским делам Андижанского областного суда;
Болтаходжаева Ирода Абдукаримовна — судья Верховного суда Республики Узбекистан;
медалью "Шухрат"
Аймаганбетова Жанат Бисенбаевна — судья Административного суда Республики Каракалпакстан,
Дусматова Махсуда Мусурмоновна — судья по экономическим делам Ташкентского областного суда,
Юлчиева Сохибахон Кодиржоновна — председатель Янгикурганского межрайонного суда по гражданским делам Наманганской области.
Таким образом глава республики отметил их многолетний плодотворный труд в судебных органах страны, достойный вклад в возвеличение чести и достоинства человека, защиту законных прав и интересов граждан в Новом Узбекистане, высокое профессиональное мастерство и преданность своему делу, образцовую деятельность по подготовке высококвалифицированных кадров, воспитанию молодого поколения в духе любви к Родине, а также активное участие в общественной жизни.
