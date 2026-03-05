https://uz.sputniknews.ru/20260305/jenschin-sudey-v-uzbekistane-nagradyat-ordenami-i-medalyami--spisok-56109989.html

Женщин-судей в Узбекистане наградят орденами и медалями — список

Указ “О награждении в связи с 10 марта – Международным днем женщин-судей” подписал глава республики

2026-03-05T10:51+0500

ТАШКЕНТ, 5 мар — Sputnik. Десять женщин-судей Узбекистана наградят орденами и медалями. Указ “О награждении в связи с 10 марта — Международным днем женщин-судей” подписал глава республики.В соответствии с документом награждены:орденом "Мехнат шухрати"орденом "Дустлик"орденом "Мардлик"медалью "Жасорат"медалью "Содик хизматлари учун"медалью "Шухрат"Таким образом глава республики отметил их многолетний плодотворный труд в судебных органах страны, достойный вклад в возвеличение чести и достоинства человека, защиту законных прав и интересов граждан в Новом Узбекистане, высокое профессиональное мастерство и преданность своему делу, образцовую деятельность по подготовке высококвалифицированных кадров, воспитанию молодого поколения в духе любви к Родине, а также активное участие в общественной жизни.

