Мирзиёев по телефону обсудил с лидерами ряда стран Ближнего Востока ситуацию в регионе
Мирзиёев по телефону обсудил с лидерами ряда стран Ближнего Востока ситуацию в регионе
Sputnik Узбекистан
Собеседники выразили благодарность президенту Узбекистана за проявленные внимание и искреннюю поддержку в эти сложные времена
2026-03-05T12:10+0500
2026-03-05T12:49+0500
ТАШКЕНТ, 5 мар — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по телефону обсудил с лидерами стран Ближнего Востока ситуацию в регионе, сообщает пресс-служба главы государства.
Мирзиёев по телефону обсудил с лидерами ряда стран Ближнего Востока ситуацию в регионе

12:10 05.03.2026 (обновлено: 12:49 05.03.2026)
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев разговаривает по телефону
Президент Шавкат Мирзиёев разговаривает по телефону - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.03.2026
© Пресс-служба президента Узбекистана
Подписаться
Собеседники выразили благодарность президенту Узбекистана за проявленные внимание и искреннюю поддержку в эти сложные времена.
ТАШКЕНТ, 5 мар — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по телефону обсудил с лидерами стран Ближнего Востока ситуацию в регионе, сообщает пресс-служба главы государства.
В ходе беседы с Наследным принцем Государства Кувейт Шейхом Сабахом аль-Халидом аль-Хамадом ас-Сабахом выражена серьезная обеспокоенность эскалацией ситуации на Ближнем Востоке и ударами, нанесенными по различным объектам инфраструктуры страны.

“Подчеркнуто, что подобные негативные действия противоречат принципам международного права и в эти трудные времена Узбекистан солидарен с дружественным народом Кувейта. Отмечено, что любые действия, представляющие серьезную угрозу миру и спокойствию населения, должны быть немедленно прекращены”, — говорится в сообщении.

Мирзиёев поблагодарил за практическую помощь, оказанную находящимся в этой стране узбекистанцам и передал теплые приветствия Его Величеству Эмиру Кувейта Мишаалю аль-Ахмеду аль-Джаберу ас-Сабаху.
В свою очередь Наследный принц Кувейта от имени руководства и народа страны выразил глубокую признательность лидеру Узбекистана за проявленные в это трудное время дружескую поддержку и солидарность.
В телефонном разговоре с Эмиром Государства Катар Шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани отмечалось, что эскалация ситуации и конфликты на Ближнем Востоке представляют серьезную угрозу региональной стабильности и миру. Стороны выразили глубокую обеспокоенность неприемлемыми действиями, усиливающими противоречия среди мусульманской уммы в священный месяц Рамазан.
Подчеркивалось, что немедленное прекращение любых действий, угрожающих государственному суверенитету, миру и спокойствию — в общих интересах стран региона.
"Лидер Узбекистана выразил глубокую признательность Его Величеству Эмиру за принимаемые меры и создаваемые условия для обеспечения безопасности наших граждан в Катаре и их возвращения на Родину. В свою очередь, Эмир Катара выразил особую благодарность Президенту Узбекистана за дружеский разговор, постоянную поддержку, искренние слова солидарности в эти непростые времена, а также за большое внимание, уделяемое развитию двусторонних отношений стратегического партнерства”, — говорится в сообщении.
В беседе с Королем Бахрейна Хамадом бин Исой Аль Халифой отмечалось, что в священный месяц Рамазан мусульманская умма должна быть единодушна и поддерживать друг друга на основе принципов солидарности, братства, взаимного уважения и великодушия.
Любые действия, серьезно угрожающие миру в стране и благополучию граждан, становящиеся причиной страдания невинных людей, должны быть немедленно прекращены, все проблемы должны решаться исключительно дипломатическим путем и переговорами.

“Президент высказал слова поддержки и солидарности руководству и народу Бахрейна. В свою очередь Король Хамад бин Иса Аль Халифа выразил глубокую благодарность главе нашего государства за телефонный звонок, проявленные внимание и искреннюю поддержку в эти сложные времена”, — говорится в сообщении.

В телефонном разговоре с Королем Иорданского Хашимитского Королевства Абдаллой II ибн аль-Хусейном речь шла о том, что резкое обострение событий на Ближнем Востоке серьезно подрывает региональную безопасность и стабильность, а также наносит ощутимый ущерб межгосударственным отношениям.
Собеседники отметили необходимость немедленного прекращения в священный для всей мусульманской уммы месяц Рамазан любых действий, угрожающих суверенитету государств, миру и спокойствию граждан, а также решения конфликтов и проблем мирными и дипломатическими путями.
Лидер Узбекистана выразил солидарность и поддержку руководству и народу Иордании в эти трудные времена.
В свою очередь Король Иордании поблагодарил его за дружеское отношение, искренние слова поддержки и солидарности, выразив твердую уверенность, что предстоящий исторический визит на высшем уровне в Амман будет успешным и плодотворным.
