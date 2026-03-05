https://uz.sputniknews.ru/20260305/mirziyoev-po-telefonu-obsudil-s-liderami-ryada-stran-blijnego-vostoka-situatsiyu-v-regione-56112961.html

Мирзиёев по телефону обсудил с лидерами ряда стран Ближнего Востока ситуацию в регионе

Собеседники выразили благодарность президенту Узбекистана за проявленные внимание и искреннюю поддержку в эти сложные времена

ТАШКЕНТ, 5 мар — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по телефону обсудил с лидерами стран Ближнего Востока ситуацию в регионе, сообщает пресс-служба главы государства.В ходе беседы с Наследным принцем Государства Кувейт Шейхом Сабахом аль-Халидом аль-Хамадом ас-Сабахом выражена серьезная обеспокоенность эскалацией ситуации на Ближнем Востоке и ударами, нанесенными по различным объектам инфраструктуры страны.Мирзиёев поблагодарил за практическую помощь, оказанную находящимся в этой стране узбекистанцам и передал теплые приветствия Его Величеству Эмиру Кувейта Мишаалю аль-Ахмеду аль-Джаберу ас-Сабаху.В свою очередь Наследный принц Кувейта от имени руководства и народа страны выразил глубокую признательность лидеру Узбекистана за проявленные в это трудное время дружескую поддержку и солидарность.В телефонном разговоре с Эмиром Государства Катар Шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани отмечалось, что эскалация ситуации и конфликты на Ближнем Востоке представляют серьезную угрозу региональной стабильности и миру. Стороны выразили глубокую обеспокоенность неприемлемыми действиями, усиливающими противоречия среди мусульманской уммы в священный месяц Рамазан.Подчеркивалось, что немедленное прекращение любых действий, угрожающих государственному суверенитету, миру и спокойствию — в общих интересах стран региона.В беседе с Королем Бахрейна Хамадом бин Исой Аль Халифой отмечалось, что в священный месяц Рамазан мусульманская умма должна быть единодушна и поддерживать друг друга на основе принципов солидарности, братства, взаимного уважения и великодушия.Любые действия, серьезно угрожающие миру в стране и благополучию граждан, становящиеся причиной страдания невинных людей, должны быть немедленно прекращены, все проблемы должны решаться исключительно дипломатическим путем и переговорами.В телефонном разговоре с Королем Иорданского Хашимитского Королевства Абдаллой II ибн аль-Хусейном речь шла о том, что резкое обострение событий на Ближнем Востоке серьезно подрывает региональную безопасность и стабильность, а также наносит ощутимый ущерб межгосударственным отношениям.Собеседники отметили необходимость немедленного прекращения в священный для всей мусульманской уммы месяц Рамазан любых действий, угрожающих суверенитету государств, миру и спокойствию граждан, а также решения конфликтов и проблем мирными и дипломатическими путями.Лидер Узбекистана выразил солидарность и поддержку руководству и народу Иордании в эти трудные времена.В свою очередь Король Иордании поблагодарил его за дружеское отношение, искренние слова поддержки и солидарности, выразив твердую уверенность, что предстоящий исторический визит на высшем уровне в Амман будет успешным и плодотворным.

