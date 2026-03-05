https://uz.sputniknews.ru/20260305/uzbekistan-i-belarus-rasshiryat-sotrudnichestvo-v-sfere-grajdanskoy-aviatsii-56112350.html
Узбекистан и Беларусь намерены расширять сотрудничество в сфере гражданской авиации
Узбекистан и Беларусь намерены расширять сотрудничество в сфере гражданской авиации
Sputnik Узбекистан
В ходе переговоров стороны вновь подтвердили дружественный характер отношений, приверженность конструктивному взаимодействию в области транспорта
ТАШКЕНТ, 5 мар — Sputnik. Узбекистан и Беларусь намерены расширять сотрудничество в сфере гражданской авиации, сообщает БелТа со ссылкой на пресс-службу Минтранса РБ.Перспективы взаимодействия в ходе встречи в белорусском транспортном ведомстве рассмотрели министр транспорта и коммуникаций этой страны Алексей Ляхнович и Посол Узбекистана в Беларуси Рахматулла Назаров.Во время переговоров стороны в очередной раз подтвердили дружественный характер отношений, приверженность конструктивному взаимодействию Узбекистана и Беларуси в области транспорта.
Узбекистан и Беларусь намерены расширять сотрудничество в сфере гражданской авиации
В ходе переговоров стороны вновь подтвердили дружественный характер отношений, приверженность конструктивному взаимодействию в области транспорта.
