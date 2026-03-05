Узбекистан
Қирғизистонда ЕОИИ ва МДҲ давлатларининг биринчи ёшлар форуми старт олди
В странах ЕАЭС продолжают расти грузо- и пассажироперевозки — статистика
В странах ЕАЭС продолжают расти грузо- и пассажироперевозки — статистика
В Евразийском экономическом союзе в 2025 году зафиксировали рост как совокупного пассажирооборота, так и ряда национальных показателей
ТАШКЕНТ, 5 мар — Sputnik. В ЕАЭС продолжают расти грузо- и пассажироперевозки, сообщает пресс-служба отдела Евразийской экономической интеграции Первого департамента стран СНГ МИД РФ. Речь идет о росте как совокупного пассажирооборота, так и ряда национальных показателей.При этом в прошлом году отмечен также рост грузоперевозок в Кыргызстане (16%) и Казахстане (13,6%). Рост показателя по Союзу составил 0,4%.
15:52 05.03.2026
В Евразийском экономическом союзе в 2025 году зафиксировали рост как совокупного пассажирооборота, так и ряда национальных показателей.
ТАШКЕНТ, 5 мар — Sputnik. В ЕАЭС продолжают расти грузо- и пассажироперевозки, сообщает пресс-служба отдела Евразийской экономической интеграции Первого департамента стран СНГ МИД РФ.
Речь идет о росте как совокупного пассажирооборота, так и ряда национальных показателей.

"За 2025 год (по сравнению с предыдущим годом) наблюдался рост как совокупного пассажирооборота по ЕАЭС (на 0,9%), так и ряда национальных показателей: в Казахстане (на 7,4%), Беларуси (на 7,1%), Кыргызстане (на 5,3%) и Армении (на 0,2%)", — говорится в сообщении.

При этом в прошлом году отмечен также рост грузоперевозок в Кыргызстане (16%) и Казахстане (13,6%). Рост показателя по Союзу составил 0,4%.
0