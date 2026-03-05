https://uz.sputniknews.ru/20260305/v-stranax-eaes-prodoljayut-rasti-gruzo--i-passajiroperevozki--statistika-56113682.html

В странах ЕАЭС продолжают расти грузо- и пассажироперевозки — статистика

В Евразийском экономическом союзе в 2025 году зафиксировали рост как совокупного пассажирооборота, так и ряда национальных показателей

ТАШКЕНТ, 5 мар — Sputnik. В ЕАЭС продолжают расти грузо- и пассажироперевозки, сообщает пресс-служба отдела Евразийской экономической интеграции Первого департамента стран СНГ МИД РФ. Речь идет о росте как совокупного пассажирооборота, так и ряда национальных показателей.При этом в прошлом году отмечен также рост грузоперевозок в Кыргызстане (16%) и Казахстане (13,6%). Рост показателя по Союзу составил 0,4%.

