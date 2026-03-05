https://uz.sputniknews.ru/20260305/v-syrdaryu-v-2026-godu-privlekut-3-mlrd-investitsiy-obem-eksporta-narastyat-do-500-mln-56108656.html

В Сырдарью в 2026 году привлекут $3 млрд инвестиций, объем экспорта нарастят до $500 млн

В Сырдарью в 2026 году привлекут $3 млрд инвестиций, объем экспорта нарастят до $500 млн

Sputnik Узбекистан

Также поставлены задачи по улучшению водоснабжения на 20,8 тыс. гектарах земель и экономии 748 млн кубометров воды. 05.03.2026, Sputnik Узбекистан

2026-03-05T09:51+0500

2026-03-05T09:51+0500

2026-03-05T10:02+0500

узбекистан

сырдарьинская область

инвестиции

занятость населения

водоснабжение

ремонт дорог

совещание

шавкат мирзиёев

президент узбекистана

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/03/05/56107859_0:93:1280:813_1920x0_80_0_0_1b5b2fb8406ee506a820cf4e4050fdd0.jpg

ТАШКЕНТ, 5 мар — Sputnik. В Сырдарьинскую область в этом году привлекут $3 млрд инвестиций, а объем экспорта нарастят до $500 млн. Такие цифры озвучили на совещании под председательством президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.Речь шла о результативности проводимых реформ и дальнейших приоритетах в Сырдарьинской области.Как отмечалось, в прошлом году экономика Сырдарьи выросла на 9,8%. Область заняла четвертое место среди регионов по темпам роста промышленного производства, увеличив этот показатель на 8,2%. Объем валового регионального продукта на душу населения также стабильно растет — если в 2017 году он составлял 10 млн сумов, то к 2025 году достиг 38,1 млн сумов, увеличившись почти в 3,8 раза.В прошлом году здесь реализовали 42 крупных инвестпроекта общей стоимостью более $333 млн. В результате создали более 17,5 тыс. новых рабочих мест.В ходе поездок в Республику Корея, Японию и Малайзию прошли переговоры с рядом инвесторов, сформировали проекты на сотни миллионов долларов. В частности, достигнуто соглашение по организации в Гулистанском районе животноводческого комплекса стоимостью $300 млн и производства детского питания. В сотрудничестве с французской компанией "Bonduelle" планируют запуск проекта по производству продуктов питания в городе Янгиере.Прорабатывают и новые инвестиционные инициативы в цифровой экономике, косметической промышленности, агросекторе и перерабатывающей отрасли. В частности, сформировали проекты по созданию центра обработки данных в городе Ширине, центров акселерации и инкубации в городе Гулистане.Вопросы занятости и сокращения бедностиВ прошлом году уровень бедности в Сырдарьинской области снизился с 11,3% до 6,2%. Однако этот показатель все еще выше среднего уровня по республике.Будут приняты меры по превращению городов Гулистана, Ширина, Янгиера, Сардобинского, Сайхунабадского, Сырдарьинского и Хавастского районов в территории, свободные от безработицы и бедности.Для этого, указано на совещании, необходимо продолжить поддержку предпринимательства, создание новых рабочих мест и источников дохода населения в махаллях в рамках таких программ, как "Трудолюбивая женщина", "Равные возможности — инклюзивная занятость" и "Одна махалля — один продукт".В планах также в 2026году:Также на совещании обсудили реализацию пилотного проекта "Умное село" в ряде махаллей Хавастского района на основе венгерского опыта. Он позволит предоставлять населению через открытую цифровую систему информацию о прозрачности выделяемых махаллям средств, безопасности, состоянии окружающей среды, поддержке нуждающихся семей и возможностях для предпринимательства.Президент дал конкретные поручения ответственным лицам. В частности, определены задачи:Глава государства отметил, что каждый реализуемый в области проект должен на практике отражаться в доходах и уровне жизни населения.

узбекистан

сырдарьинская область

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан, сырдарьинская область, инвестиции, занятость населения, водоснабжение, ремонт дорог, совещание, шавкат мирзиёев, президент узбекистана