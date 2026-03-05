В Сырдарью в 2026 году привлекут $3 млрд инвестиций, объем экспорта нарастят до $500 млн
09:51 05.03.2026 (обновлено: 10:02 05.03.2026)
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент провел совещание по результативности проводимых реформ в Сырдарьинской области
Также поставлены задачи по улучшению водоснабжения на 20,8 тыс. гектарах земель и экономии 748 млн кубометров воды.
ТАШКЕНТ, 5 мар — Sputnik. В Сырдарьинскую область в этом году привлекут $3 млрд инвестиций, а объем экспорта нарастят до $500 млн. Такие цифры озвучили на совещании под председательством президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.
Речь шла о результативности проводимых реформ и дальнейших приоритетах в Сырдарьинской области.
Как отмечалось, в прошлом году экономика Сырдарьи выросла на 9,8%. Область заняла четвертое место среди регионов по темпам роста промышленного производства, увеличив этот показатель на 8,2%. Объем валового регионального продукта на душу населения также стабильно растет — если в 2017 году он составлял 10 млн сумов, то к 2025 году достиг 38,1 млн сумов, увеличившись почти в 3,8 раза.
В прошлом году здесь реализовали 42 крупных инвестпроекта общей стоимостью более $333 млн. В результате создали более 17,5 тыс. новых рабочих мест.
В ходе поездок в Республику Корея, Японию и Малайзию прошли переговоры с рядом инвесторов, сформировали проекты на сотни миллионов долларов. В частности, достигнуто соглашение по организации в Гулистанском районе животноводческого комплекса стоимостью $300 млн и производства детского питания. В сотрудничестве с французской компанией "Bonduelle" планируют запуск проекта по производству продуктов питания в городе Янгиере.
Прорабатывают и новые инвестиционные инициативы в цифровой экономике, косметической промышленности, агросекторе и перерабатывающей отрасли. В частности, сформировали проекты по созданию центра обработки данных в городе Ширине, центров акселерации и инкубации в городе Гулистане.
“На совещании поставлена задача привлечь в регион в этом году 3 миллиарда долларов инвестиций и нарастить объем экспорта до 500 миллионов долларов. Это позволит увеличить валовый региональный продукт на 9 процентов, промышленность на 8,2 процента, сферу услуг на 15,4 процента, сельское хозяйство на 6,8 процента и объем строительства на 15 процентов”, — говорится в сообщении.
Вопросы занятости и сокращения бедности
В прошлом году уровень бедности в Сырдарьинской области снизился с 11,3% до 6,2%. Однако этот показатель все еще выше среднего уровня по республике.
“В этом году на поддержку предпринимательских проектов выделяется 10 триллионов сумов. На эти средства планируется обеспечить занятость 185 тысяч человек, снизить уровень безработицы и бедности до 4,6 и 3 процентов соответственно”, — говорится в сообщении.
Будут приняты меры по превращению городов Гулистана, Ширина, Янгиера, Сардобинского, Сайхунабадского, Сырдарьинского и Хавастского районов в территории, свободные от безработицы и бедности.
Для этого, указано на совещании, необходимо продолжить поддержку предпринимательства, создание новых рабочих мест и источников дохода населения в махаллях в рамках таких программ, как "Трудолюбивая женщина", "Равные возможности — инклюзивная занятость" и "Одна махалля — один продукт".
В планах также в 2026году:
за счет выделенных $100 млн отремонтировать 47 школ, 45 детских садов, 35 медучреждений, а также 18 объектов спорта и культуры области;
построить 349 километров электросетей, установить 99 трансформаторов и за счет расширения водопроводных сетей довести уровень обеспечения населения питьевой водой до 89,5%;
построить 80 многоквартирных домов на 3,5 тыс. квартир, в том числе 1,5 тыс. квартир в жилых массивах "Новый Узбекистан", а также новые дома в рамках программы реновации;
создать компанию "Сирдарё агро инвест" и на основе водосберегающих и передовых агротехнологий сформировать прибыльные посевные площади в Хавастском районе, а затем предложить их населению в виде готового бизнеса. Первоначально планируют внедрить этот механизм на 12 тыс. гектаров земли;
улучшить водоснабжение на 20,8 тыс. гектарах земель и сэкономить 748 млн кубометров воды.
Также на совещании обсудили реализацию пилотного проекта "Умное село" в ряде махаллей Хавастского района на основе венгерского опыта. Он позволит предоставлять населению через открытую цифровую систему информацию о прозрачности выделяемых махаллям средств, безопасности, состоянии окружающей среды, поддержке нуждающихся семей и возможностях для предпринимательства.
Президент дал конкретные поручения ответственным лицам. В частности, определены задачи:
по размещению в свободной экономической зоне "Сирдарё" в городе Гулистане инвестпроектов, предусматривающих создание не менее 5 тыс. рабочих мест, запуску проекта стоимостью 100 миллионов долларов по производству солнечных панелей и модернизации трансформаторов подстанции "Феруз";
по разработке технико-экономического обоснования по строительству водохранилища "Султанховуз" в Баяутском районе, привлечению средств международных финансовых институтов для ремонта дорог области, созданию агрокомплекса по хранению и переработке гранатов в Мирзаабадском районе, а также открытию современных центров по выращиванию саженцев.
Глава государства отметил, что каждый реализуемый в области проект должен на практике отражаться в доходах и уровне жизни населения.