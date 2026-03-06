Подробности строительства автомагистрали Ташкент – Самарканд

ТАШКЕНТ, 6 мар — Sputnik. В Узбекистане в течение пяти лет появится автомагистраль по маршруту Ташкент – Самарканд. С проектом ее строительства ознакомился президент страны Шавкат Мирзиёев.Согласно плану, общая протяженность автомагистрали составит 282 километра. По ее длине предусмотрено строительство 12 транспортных развязок, 91 моста, 16 путепроводов, шести полос движения с цементобетонным покрытием шириной 3,75 метра каждая. Допустимая скорость на магистрали составит 150 километров в час.Дорога получит категорию Ia, то есть будет соответствовать самым высоким техническим нормам и стандартам безопасности. Стало также известно о строительстве автодороги по маршруту Ташкент – Ангрен – перевал Камчик на 171 километр. В рамках этого проекта проложат 33 километра тоннелей.Кроме того, Шавкат Мирзиёев рассмотрел основные параметры проекта строительства нового международного аэропорта Ташкента. Там появится пассажирский терминал площадью 208,4 тысячи квадратных метров, две взлетно-посадочные полосы длиной 4 километра каждая. За один год аэропорт сможет обслужить 20 млн пассажиров, в час обеспечить 30 взлетов и посадок. На автостоянке поместятся 169 воздушных судов.
Согласно плану, общая протяженность автомагистрали составит 282 километра. По ее длине предусмотрено строительство 12 транспортных развязок, 91 моста, 16 путепроводов, шести полос движения с цементобетонным покрытием шириной 3,75 метра каждая. Допустимая скорость на магистрали составит 150 километров в час.
Дорога получит категорию Ia, то есть будет соответствовать самым высоким техническим нормам и стандартам безопасности.
Стало также известно о строительстве автодороги по маршруту Ташкент – Ангрен – перевал Камчик на 171 километр. В рамках этого проекта проложат 33 километра тоннелей.
Кроме того, Шавкат Мирзиёев рассмотрел основные параметры проекта строительства нового международного аэропорта Ташкента. Там появится пассажирский терминал площадью 208,4 тысячи квадратных метров, две взлетно-посадочные полосы длиной 4 километра каждая. За один год аэропорт сможет обслужить 20 млн пассажиров, в час обеспечить 30 взлетов и посадок. На автостоянке поместятся 169 воздушных судов.