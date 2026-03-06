Подробности строительства автомагистрали Ташкент – Самарканд

https://uz.sputniknews.ru/20260306/avtomagistral-tashkent--samarkand-podrobnosti-stroitelstvo-56130123.html

Дорога получит категорию Ia, то есть будет соответствовать самым высоким техническим нормам и стандартам безопасности.

ТАШКЕНТ, 6 мар — Sputnik. В Узбекистане в течение пяти лет появится автомагистраль по маршруту Ташкент – Самарканд. С проектом ее строительства ознакомился президент страны Шавкат Мирзиёев.Согласно плану, общая протяженность автомагистрали составит 282 километра. По ее длине предусмотрено строительство 12 транспортных развязок, 91 моста, 16 путепроводов, шести полос движения с цементобетонным покрытием шириной 3,75 метра каждая. Допустимая скорость на магистрали составит 150 километров в час.Дорога получит категорию Ia, то есть будет соответствовать самым высоким техническим нормам и стандартам безопасности. Стало также известно о строительстве автодороги по маршруту Ташкент – Ангрен – перевал Камчик на 171 километр. В рамках этого проекта проложат 33 километра тоннелей.Кроме того, Шавкат Мирзиёев рассмотрел основные параметры проекта строительства нового международного аэропорта Ташкента. Там появится пассажирский терминал площадью 208,4 тысячи квадратных метров, две взлетно-посадочные полосы длиной 4 километра каждая. За один год аэропорт сможет обслужить 20 млн пассажиров, в час обеспечить 30 взлетов и посадок. На автостоянке поместятся 169 воздушных судов.

