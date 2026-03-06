В хокимияте Ташкента разъяснили ситуацию с отключением зарядных станций для электрокаров

https://uz.sputniknews.ru/20260306/hokimiyat-tashkent-situatsiya-zaryadnaya-stantsiya-elektromobil-56135015.html
В столице установлены порядка 1300 устройств быстрой зарядки мощностью свыше 20 кВт.
ТАШКЕНТ, 6 мар — Sputnik. В последние дни в социальных сетях распространилась информация об отключении зарядных станций для электромобилей. Администрация Ташкента прокомментировала ситуацию. Как отмечается в сообщении, в столице установлены порядка 1 300 устройств быстрой зарядки мощностью свыше 20 кВт. По инициативе хокимията 12 рабочих групп начали инвентаризацию этих зарядных станций, чтобы оценить нагрузку на сеть, состояние подключений и устранить риски для жителей Ташкента. На данный момент свыше 300 станций прошли проверку. Рабочая группа уже выявила ряд нарушений:Подчеркивается, что быстрая зарядка 20 кВТ — это большая нагрузка на электросети. Если зарядная станция установлена без нужного расчета и соблюдения техусловий, то увеличивается риск перегрузок и перебоев электроснабжения жилых домов, школ, больниц и прочих городских построек.
06.03.2026
ТАШКЕНТ, 6 мар — Sputnik.
В последние дни в социальных сетях распространилась информация об отключении зарядных станций для электромобилей. Администрация Ташкента прокомментировала
ситуацию.
Как отмечается в сообщении, в столице установлены порядка 1 300 устройств быстрой зарядки мощностью свыше 20 кВт. По инициативе хокимията 12 рабочих групп начали инвентаризацию этих зарядных станций, чтобы оценить нагрузку на сеть, состояние подключений и устранить риски для жителей Ташкента.
На данный момент свыше 300 станций прошли проверку. Рабочая группа уже выявила ряд нарушений:
101 станция временно отключена из-за отсутствия необходимых документов;
62 станции не имеют договора с подразделениями энергосбыта.
"Проводимые меры направлены не на ограничение развития электромобильности, а на безопасную и устойчивую работу энергосистемы. Важно навести порядок сейчас и закрепить понятные требования — тогда развитие зарядной инфраструктуры будет спокойным и устойчивым", — объясняют в хокимияте города.
Подчеркивается, что быстрая зарядка 20 кВТ — это большая нагрузка на электросети. Если зарядная станция установлена без нужного расчета и соблюдения техусловий, то увеличивается риск перегрузок и перебоев электроснабжения жилых домов, школ, больниц и прочих городских построек.