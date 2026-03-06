https://uz.sputniknews.ru/20260306/hokimiyat-tashkent-situatsiya-zaryadnaya-stantsiya-elektromobil-56135015.html

В хокимияте Ташкента разъяснили ситуацию с отключением зарядных станций для электрокаров

В хокимияте Ташкента разъяснили ситуацию с отключением зарядных станций для электрокаров

Sputnik Узбекистан

В столице установлены порядка 1300 устройств быстрой зарядки мощностью свыше 20 кВт.

2026-03-06T14:59+0500

2026-03-06T14:59+0500

2026-03-06T15:32+0500

ташкент

электромобиль

электроэнергия

хокимият ташкента

общество

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/09/12/45719033_0:71:1350:830_1920x0_80_0_0_b05ab1f22bd21e35802ff57e3e49924e.jpg

ТАШКЕНТ, 6 мар — Sputnik. В последние дни в социальных сетях распространилась информация об отключении зарядных станций для электромобилей. Администрация Ташкента прокомментировала ситуацию. Как отмечается в сообщении, в столице установлены порядка 1 300 устройств быстрой зарядки мощностью свыше 20 кВт. По инициативе хокимията 12 рабочих групп начали инвентаризацию этих зарядных станций, чтобы оценить нагрузку на сеть, состояние подключений и устранить риски для жителей Ташкента. На данный момент свыше 300 станций прошли проверку. Рабочая группа уже выявила ряд нарушений:Подчеркивается, что быстрая зарядка 20 кВТ — это большая нагрузка на электросети. Если зарядная станция установлена без нужного расчета и соблюдения техусловий, то увеличивается риск перегрузок и перебоев электроснабжения жилых домов, школ, больниц и прочих городских построек.

https://uz.sputniknews.ru/20260214/avtorynok-uzbekistan-rost-rekordniy-spros-elektromobili-55703973.html

ташкент

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

ташкент хокимият электромобиль электрокар зарядка зарядная станция