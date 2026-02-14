https://uz.sputniknews.ru/20260214/avtorynok-uzbekistan-rost-rekordniy-spros-elektromobili-55703973.html
Рост авторынка Узбекистана обеспечили отечественные модели и высокий спрос на электрокары
Рост авторынка Узбекистана обеспечили отечественные модели и высокий спрос на электрокары
Sputnik Узбекистан
Центр экономических исследований и реформ представил обновленный анализ динамики и региональной структуры первичного авторынка Узбекистана по итогам января текущего года. Анализ также показывает изменения в сегментах рынка, включая рынок электромобилей.
2026-02-14T16:32+0500
2026-02-14T16:32+0500
2026-02-14T16:35+0500
электромобиль
продажи
автомобили
продажа
машина
узбекистан
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/04/08/18214704_0:119:1276:837_1920x0_80_0_0_6e9d41fa85daf704451d05d5bbb646ef.jpg
ТАШКЕНТ, 14 фев — Sputnik. На автомобильном рынке Узбекистана наблюдается рост продаж новых автомобилей, прежде всего за счет увеличения реализации узбекских моделей и активного спроса на электромобили, которые становятся одним из главных драйверов рынка. Центр экономических исследований и реформ (ЦЭИР) опубликовал январский анализ первичного авторынка Узбекистана. По данным центра, в республике отмечается динамичное развитие рынка электрокаров, где продажи подержанных электромобилей в январе увеличились на 9% и составили 6,1 тысяч единиц. При этом, первичный рынок электромобилей вырос на рекордные 45,3% и составил 4,7 тысяч электрокаров.Региональный срез показывает, что основной объем продаж в январе пришелся на город Ташкент, где было реализовано 3,7 тысяч электромобилей или более 62% от общего объема.Далее следуют Самаркандская (в 3,5 раза), Наманганская (в 2,4 раза), Сурхандарьинская (в 5 раз), а также Хорезмская (в 3 раза) области.В январе продажи новых легковых автомобилей, как отечественного, так и импортного производства, увеличились на 7,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 28,6 тысяч единиц.Производство автомобилей в Узбекистане должно достичь 510 тысяч в год — президентНаибольшая активность зафиксирована в Бухарской, Кашкадарьинской, Ферганской и Сурхандарьинской областях. При этом в Самаркандской и Хорезмской областях, а также в Ташкенте продажи снизились.Реализация новых автомобилей узбекского производства превысила 24 тысячи единиц, что более чем на 11% выше показателя января прошлого года. В то же время продажи импортных автомобилей составили около 4,4 тысячи единиц, что на 10% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
https://uz.sputniknews.ru/20250308/uzbekistantsy-stali-chasche-pokupat-inomarki-elektromobili-48303505.html
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/04/08/18214704_1:0:1276:956_1920x0_80_0_0_4c59fe1721d77370c7dd168bba1eca2b.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
автомобили рынок цэир электромобили авторынок легковой автомобиль машина
автомобили рынок цэир электромобили авторынок легковой автомобиль машина
Рост авторынка Узбекистана обеспечили отечественные модели и высокий спрос на электрокары
16:32 14.02.2026 (обновлено: 16:35 14.02.2026)
Центр экономических исследований и реформ представил обновленный анализ динамики и региональной структуры первичного авторынка Узбекистана по итогам января текущего года. Анализ также показывает изменения в сегментах рынка, включая рынок электромобилей.
ТАШКЕНТ, 14 фев — Sputnik.
На автомобильном рынке Узбекистана наблюдается рост продаж новых автомобилей, прежде всего за счет увеличения реализации узбекских моделей и активного спроса на электромобили, которые становятся одним из главных драйверов рынка. Центр экономических исследований и реформ (ЦЭИР) опубликовал
январский анализ первичного авторынка Узбекистана.
По данным центра, в республике отмечается динамичное развитие рынка электрокаров, где продажи подержанных электромобилей в январе увеличились на 9% и составили 6,1 тысяч единиц. При этом, первичный рынок электромобилей вырос на рекордные 45,3% и составил 4,7 тысяч электрокаров.
Региональный срез показывает, что основной объем продаж в январе пришелся на город Ташкент, где было реализовано 3,7 тысяч электромобилей или более 62% от общего объема.
Далее следуют Самаркандская (в 3,5 раза), Наманганская (в 2,4 раза), Сурхандарьинская (в 5 раз), а также Хорезмская (в 3 раза) области.
В январе продажи новых легковых автомобилей, как отечественного, так и импортного производства, увеличились на 7,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 28,6 тысяч единиц.
Наибольшая активность зафиксирована в Бухарской, Кашкадарьинской, Ферганской и Сурхандарьинской областях. При этом в Самаркандской и Хорезмской областях, а также в Ташкенте продажи снизились.
Реализация новых автомобилей узбекского производства превысила 24 тысячи единиц, что более чем на 11% выше показателя января прошлого года. В то же время продажи импортных автомобилей составили около 4,4 тысячи единиц, что на 10% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.