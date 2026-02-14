https://uz.sputniknews.ru/20260214/avtorynok-uzbekistan-rost-rekordniy-spros-elektromobili-55703973.html

Рост авторынка Узбекистана обеспечили отечественные модели и высокий спрос на электрокары

Рост авторынка Узбекистана обеспечили отечественные модели и высокий спрос на электрокары

Центр экономических исследований и реформ представил обновленный анализ динамики и региональной структуры первичного авторынка Узбекистана по итогам января текущего года. Анализ также показывает изменения в сегментах рынка, включая рынок электромобилей.

ТАШКЕНТ, 14 фев — Sputnik. На автомобильном рынке Узбекистана наблюдается рост продаж новых автомобилей, прежде всего за счет увеличения реализации узбекских моделей и активного спроса на электромобили, которые становятся одним из главных драйверов рынка. Центр экономических исследований и реформ (ЦЭИР) опубликовал январский анализ первичного авторынка Узбекистана. По данным центра, в республике отмечается динамичное развитие рынка электрокаров, где продажи подержанных электромобилей в январе увеличились на 9% и составили 6,1 тысяч единиц. При этом, первичный рынок электромобилей вырос на рекордные 45,3% и составил 4,7 тысяч электрокаров.Региональный срез показывает, что основной объем продаж в январе пришелся на город Ташкент, где было реализовано 3,7 тысяч электромобилей или более 62% от общего объема.Далее следуют Самаркандская (в 3,5 раза), Наманганская (в 2,4 раза), Сурхандарьинская (в 5 раз), а также Хорезмская (в 3 раза) области.В январе продажи новых легковых автомобилей, как отечественного, так и импортного производства, увеличились на 7,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 28,6 тысяч единиц.Производство автомобилей в Узбекистане должно достичь 510 тысяч в год — президентНаибольшая активность зафиксирована в Бухарской, Кашкадарьинской, Ферганской и Сурхандарьинской областях. При этом в Самаркандской и Хорезмской областях, а также в Ташкенте продажи снизились.Реализация новых автомобилей узбекского производства превысила 24 тысячи единиц, что более чем на 11% выше показателя января прошлого года. В то же время продажи импортных автомобилей составили около 4,4 тысячи единиц, что на 10% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

