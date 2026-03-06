МИД РУз запустил бот для помощи узбекистанцам на Ближнем Востоке
11:57 06.03.2026 (обновлено: 12:09 06.03.2026)
С начала эскалации ирано-израильского конфликта авиакомпании-резиденты Узбекистана выполнили уже 41 вывозной рейс из стран Ближнего Востока.
ТАШКЕНТ, 6 мар — Sputnik. Для граждан Узбекистана, оказавшихся в сложной ситуации на Ближнем Востоке открыли специальный Telegram-бот — @tiv_yordam_bot, сообщает пресс-служба МИД РУз.
Это поможет быстро принимать и обрабатывать обращения узбекистанцев для оказания оперативной помощи со стороны дипломатических представительств республики.
С помощью данного бота граждане Узбекистана, находящиеся в странах региона, могут:
направить обращение по консульским вопросам;
сообщить информацию о своем местонахождении и текущей ситуации;
при необходимости запросить срочную помощь.
"Призываем всех наших соотечественников при обращении через бот указывать точную и полную информацию. Дипломатические представительства и консульские учреждения Республики Узбекистан находятся в постоянном контакте с нашими гражданами за рубежом и принимают необходимые меры для обеспечения их безопасности и защиты их прав", — говорится также в сообщении внешнеполитического ведомства РУз.
С начала эскалации ирано-израильского конфликта авиакомпании-резиденты Узбекистана выполнили уже 41 репатриационный рейс из стран Ближнего Востока. Так, 7 988 пассажиров вернули из Медины и Джидды на 36 рейсах, а 838 пассажиров из Дубая прилетели в Узбекистан пятью рейсами, сообщили в Минтрансе республики.
Узбекистанцев эвакуируют из стран, воздушное пространство которых открыто для гражданской авиации, но идут также переговоры с авиационными властями Катара, Бахрейна и Кувейта. В ближайшие дни планируется запустить чартерные рейсы для возвращения и из этих стран.