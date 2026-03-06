https://uz.sputniknews.ru/20260306/mid-ruz-zapusk-bot-pomosch-uzbekistantsi-blijniy-vostok-56131804.html

МИД РУз запустил бот для помощи узбекистанцам на Ближнем Востоке

С начала эскалации ирано-израильского конфликта авиакомпании-резиденты Узбекистана выполнили уже 41 вывозной рейс из стран Ближнего Востока.

ТАШКЕНТ, 6 мар — Sputnik. Для граждан Узбекистана, оказавшихся в сложной ситуации на Ближнем Востоке открыли специальный Telegram-бот — @tiv_yordam_bot, сообщает пресс-служба МИД РУз. Это поможет быстро принимать и обрабатывать обращения узбекистанцев для оказания оперативной помощи со стороны дипломатических представительств республики.С помощью данного бота граждане Узбекистана, находящиеся в странах региона, могут: С начала эскалации ирано-израильского конфликта авиакомпании-резиденты Узбекистана выполнили уже 41 репатриационный рейс из стран Ближнего Востока. Так, 7 988 пассажиров вернули из Медины и Джидды на 36 рейсах, а 838 пассажиров из Дубая прилетели в Узбекистан пятью рейсами, сообщили в Минтрансе республики. Узбекистанцев эвакуируют из стран, воздушное пространство которых открыто для гражданской авиации, но идут также переговоры с авиационными властями Катара, Бахрейна и Кувейта. В ближайшие дни планируется запустить чартерные рейсы для возвращения и из этих стран.

