МИД РУз запустил бот для помощи узбекистанцам на Ближнем Востоке
МИД РУз запустил бот для помощи узбекистанцам на Ближнем Востоке
Sputnik Узбекистан
С начала эскалации ирано-израильского конфликта авиакомпании-резиденты Узбекистана выполнили уже 41 вывозной рейс из стран Ближнего Востока.
2026-03-06T11:57+0500
2026-03-06T12:09+0500
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/08/0f/45202199_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_0b19bb4597b37bdb97f62620f803c58c.jpg
ТАШКЕНТ, 6 мар — Sputnik. Для граждан Узбекистана, оказавшихся в сложной ситуации на Ближнем Востоке открыли специальный Telegram-бот — @tiv_yordam_bot, сообщает пресс-служба МИД РУз. Это поможет быстро принимать и обрабатывать обращения узбекистанцев для оказания оперативной помощи со стороны дипломатических представительств республики.С помощью данного бота граждане Узбекистана, находящиеся в странах региона, могут: С начала эскалации ирано-израильского конфликта авиакомпании-резиденты Узбекистана выполнили уже 41 репатриационный рейс из стран Ближнего Востока. Так, 7 988 пассажиров вернули из Медины и Джидды на 36 рейсах, а 838 пассажиров из Дубая прилетели в Узбекистан пятью рейсами, сообщили в Минтрансе республики. Узбекистанцев эвакуируют из стран, воздушное пространство которых открыто для гражданской авиации, но идут также переговоры с авиационными властями Катара, Бахрейна и Кувейта. В ближайшие дни планируется запустить чартерные рейсы для возвращения и из этих стран.
https://uz.sputniknews.ru/20260304/krizis-na-blijnem-vostoke-i-sovet-mira-vliyanie-na-strany-tsentralnoy-azii-56101824.html
2026
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/08/0f/45202199_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c3994b24b42aeb6bd3017e91ea173925.jpg
МИД РУз запустил бот для помощи узбекистанцам на Ближнем Востоке

11:57 06.03.2026 (обновлено: 12:09 06.03.2026)
Фасад здания МИД Узбекистана с над писем и гербом
Подписаться
С начала эскалации ирано-израильского конфликта авиакомпании-резиденты Узбекистана выполнили уже 41 вывозной рейс из стран Ближнего Востока.
ТАШКЕНТ, 6 мар — Sputnik. Для граждан Узбекистана, оказавшихся в сложной ситуации на Ближнем Востоке открыли специальный Telegram-бот — @tiv_yordam_bot, сообщает пресс-служба МИД РУз.
Это поможет быстро принимать и обрабатывать обращения узбекистанцев для оказания оперативной помощи со стороны дипломатических представительств республики.
Для граждан Узбекистана на Ближнем Востоке открыли специальный Telegram-бот
С помощью данного бота граждане Узбекистана, находящиеся в странах региона, могут:
направить обращение по консульским вопросам;
сообщить информацию о своем местонахождении и текущей ситуации;
при необходимости запросить срочную помощь.

"Призываем всех наших соотечественников при обращении через бот указывать точную и полную информацию. Дипломатические представительства и консульские учреждения Республики Узбекистан находятся в постоянном контакте с нашими гражданами за рубежом и принимают необходимые меры для обеспечения их безопасности и защиты их прав", — говорится также в сообщении внешнеполитического ведомства РУз.

С начала эскалации ирано-израильского конфликта авиакомпании-резиденты Узбекистана выполнили уже 41 репатриационный рейс из стран Ближнего Востока. Так, 7 988 пассажиров вернули из Медины и Джидды на 36 рейсах, а 838 пассажиров из Дубая прилетели в Узбекистан пятью рейсами, сообщили в Минтрансе республики.
Узбекистанцев эвакуируют из стран, воздушное пространство которых открыто для гражданской авиации, но идут также переговоры с авиационными властями Катара, Бахрейна и Кувейта. В ближайшие дни планируется запустить чартерные рейсы для возвращения и из этих стран.
Как кризис на Ближнем Востоке может повлиять на страны Центральной Азии
Пресс-центр
Кризис на Ближнем Востоке и Совет мира: влияние на страны Центральной Азии — видео
4 марта, 18:15
4 марта, 18:15
