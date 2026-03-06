Российские военные обнаружили под Харьковом целый "подземный город" ВСУ
Обнаружить "подземный город" удалось во время операции по зачистке в населенном пункте Графское.
ТАШКЕНТ, 6 мар — Sputnik. Бойцы российской 6-й общевойсковой армии группировки войск "Север" выявили целую сеть подземных тоннелей ВСУ в Харьковской области, сообщает РИА Новости.
Обнаружить "подземный город" удалось во время операции по взятию населенного пункта Графское.
"Продвигалось штурмовое подразделение, начали проводить работы по зачистке и в конечном итоге почти с тыла к нам выскочили враги, среагировал наш пулеметчик. И полностью отработал, не дал зайти врагам в наш тыл. Они хотели через свою сеть окопов, как потом выяснилось, нас застать врасплох. Начали осматриваться, там было очень много скрытых пулеметных точек под землей. Обычный лес сверху, а оказывается, целый город под землей", — рассказал командир штурмового взвода 82-го мотострелкового полка с позывным Спартак.
По его словам, многие дома в Графском, в которых располагались ВСУ, тоже соединялись подземными тоннелями.
"Они заходили в один дом, выходили из другого, выявили и это. <…> Выявили эти самые тоннельные пути и обрезали пути между собой. Нам очень сильно помогло, что они не смогли вовремя уйти, передать информацию следующим подразделениям, и произведена была успешная зачистка данного участка", — пояснил Спартак.
Он также отметил, что с мая прошлого года военнослужащие 82-го мотострелкового полка освободили уже семь населенных пунктов.
Напомним, Россия начала Специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация — вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.