Российские военные обнаружили под Харьковом целый "подземный город" ВСУ

Обнаружить "подземный город" удалось во время операции по зачистке в населенном пункте Графское.

ТАШКЕНТ, 6 мар — Sputnik. Бойцы российской 6-й общевойсковой армии группировки войск "Север" выявили целую сеть подземных тоннелей ВСУ в Харьковской области, сообщает РИА Новости. Обнаружить "подземный город" удалось во время операции по взятию населенного пункта Графское.По его словам, многие дома в Графском, в которых располагались ВСУ, тоже соединялись подземными тоннелями. Он также отметил, что с мая прошлого года военнослужащие 82-го мотострелкового полка освободили уже семь населенных пунктов. Напомним, Россия начала Специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация — вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

