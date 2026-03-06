https://uz.sputniknews.ru/20260306/uzbekistan-sistema-tax-free-inostrantsi-56138278.html

Tax free для иностранцев в Узбекистане: как улучшат систему

Система tax free для иностранных граждан действует в Узбекистане с 2023 года через мобильное приложение Soliq, а теперь появится в аэропортах.

ТАШКЕНТ, 6 мар — Sputnik. В Узбекистане с 1 апреля вступят в силу усовершенствования системы по возврату НДС для иностранных граждан, сообщает Минюст республики. Что изменится:Данные меры помогут в 10 раз увеличить объем покупок, совершаемых иностранными гражданами в Узбекистане, и в целом расширить охват системы возврата НДС. Система tax free для иностранных граждан действует в Узбекистане с 2023 года. Чтобы получить вернуть часть НДС нужно зарегистрироваться в мобильном приложении Soliq и отсканировать фискальные чеки онлайн-ККТ по совершенным покупкам. В Узбекистане основные налоговые ставки в 2026 году остались без изменений. В частности, НДС и подоходный налог физлиц – по 12%, а налог на прибыль – 15%.

