Система tax free для иностранных граждан действует в Узбекистане с 2023 года через мобильное приложение Soliq, а теперь появится в аэропортах.
ТАШКЕНТ, 6 мар — Sputnik. В Узбекистане с 1 апреля вступят в силу усовершенствования системы по возврату НДС для иностранных граждан, сообщает Минюст республики. Что изменится:Данные меры помогут в 10 раз увеличить объем покупок, совершаемых иностранными гражданами в Узбекистане, и в целом расширить охват системы возврата НДС. Система tax free для иностранных граждан действует в Узбекистане с 2023 года. Чтобы получить вернуть часть НДС нужно зарегистрироваться в мобильном приложении Soliq и отсканировать фискальные чеки онлайн-ККТ по совершенным покупкам. В Узбекистане основные налоговые ставки в 2026 году остались без изменений. В частности, НДС и подоходный налог физлиц – по 12%, а налог на прибыль – 15%.
https://uz.sputniknews.ru/20251202/osnovnye-nalogovye-stavki-uzbekistan-2026-53876549.html
Tax free для иностранцев в Узбекистане: как улучшат систему

ТАШКЕНТ, 6 мар — Sputnik. В Узбекистане с 1 апреля вступят в силу усовершенствования системы по возврату НДС для иностранных граждан, сообщает Минюст республики.
Что изменится:
систему tax free для туристов внедрят во всех международных аэропортах страны;
иностранцы смогут по желанию получать возврат НДС наличными;
на банковскую карту деньги будут возвращать не позднее чем через 3 рабочих дня;
отменяется ограниченный перечень товаров, на которые распространяется tax free (кроме продуктов питания);
иностранные граждане получат обратно 85% от установленной ставки налога, а остальные 15% пойдут на оплату услуг оператора системы tax free;
минимальная сумма покупки для возврата НДС с учетом налога - 300 тысяч сумов.
Данные меры помогут в 10 раз увеличить объем покупок, совершаемых иностранными гражданами в Узбекистане, и в целом расширить охват системы возврата НДС.
Система tax free для иностранных граждан действует в Узбекистане с 2023 года. Чтобы получить вернуть часть НДС нужно зарегистрироваться в мобильном приложении Soliq и отсканировать фискальные чеки онлайн-ККТ по совершенным покупкам.
В Узбекистане основные налоговые ставки в 2026 году остались без изменений. В частности, НДС и подоходный налог физлиц – по 12%, а налог на прибыль – 15%.
