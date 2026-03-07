https://uz.sputniknews.ru/20260307/indeks-plova-kilogramm-plova-regiony-uzbekistan-56154282.html

Индекс плова: во сколько обойдется килограмм узбекского блюда в разных регионах

Впервые Национальный комитет Узбекистана по статистике ввел Индекс плова в январе 2020 года. По нему можно проследить, как меняется цена блюда в разных областях страны.

Стоимость одного килограмма плова в разных регионах Узбекистана составила в феврале 2026 года от порядка 99 тысяч сумов до свыше 118 тысячи сумов.Самый дорогим по итогам февраля этого года плов остается в Ташкенте, наиболее бюджетный вариант самого популярного национального блюда можно отведать в Каракалпакстане.Ингредиенты для приготовления одного килограмма плова: 0,3 л подсолнечного масла, 300 г лука, 700 г говядины, 1 кг моркови, 1 кг риса, 100 г нута, 10 г зиры, 20 г поваренной соли.Более подробная информация о стоимости одного килограмма плова в регионах республики — в инфографике Sputnik Узбекистан.

