Конфликт Израиля и Ирана: истоки, роль США и причины кризиса
Напряженность между Ираном и Израилем продолжается уже более полувека. Их отношения пришли к открытому противостоянию не без участия третьей стороны.
США уже долгое время пытались дестабилизировать ситуацию в ИРИ, отметил на брифинге в МПЦ SputnikУзбекистан руководитель направления дипломатических исследований Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Александр Бобров.

По его словам, США пытаются оказать влияние на нефтяной и газовый рынок в Иране, чтобы диктовать свои условия на ценообразования уже в мировом масштабе.

Он также подчеркнул, что все происходящее может стать суровым уроком для многих стран.

При этом спикер палаты представителей США Майк Джонсон на днях отметил, что "США не воюют и не планируют воевать с Ираном".
Конфликт на Ближнем Востоке сейчас затрагивает множество стран региона, рискуя перерасти в глобальное противостояние. Почему враждуют Иран и Израиль, причем здесь США и как кризис влияет на Евразию - разбирался Sputnik Узбекистан.
Израиль и Иран: с чего все начиналось
Израиль, как независимое государство, появилось в 1948 году после раздела Палестины по плану ООН. Однако решение не удовлетворило ни арабов, ни евреев - земли распределили хаотично, арабы составили 40% населения Израиля, а Иерусалим "раскололся" пополам. В тот же год Лига арабских государств (Египет, Сирия, Саудовская Аравия, Трансиордания, Ирак, Ливан и Йемен) напала на Израиль, но Тель-Авив отстоял свою независимость.
В отличие от Лиги, Иран сохранял довольно хорошие отношения с молодым еврейским государством вплоть до конца 70-х. Однако в 1979 году в Иране произошла исламская революция. К власти пришло шиитское духовенство во главе с аятоллой Рухоллой Хомейни. Он навал Израиль "врагом ислама", который хочет превратить Иран в военную базу США, обвинил Тель-Авив в оккупации арабских земель и отказался признавать легитимность существования Израиля.
Тем не менее, сам Израиль тогда признал новую иранскую власть и даже помогал Тегерану получать западное вооружение во время ирано-иракской войны в 1980-1988 годах.
Иран тем временем начал поддерживать "Хезболлу" в Ливане и ХАМАС в секторе Газа. Не секрет, что Израиль до сих пор противостоит этим движениям, а военные столкновения с ними начались еще в 1982 году с Первой ливанской войны.
В 1989 году верховным лидером Ирана стал Али Хаменеи. При нем продолжилась политика аятоллы Рухоллы Хомейни и усилилась поддержка ХАМАСА и "Хезболлы".
В 2006 году во Второй ливанской войне против Израиля вышли уже хорошо вооруженные и обученные отряды "Хезболлы", а в 2007 году в секторе Газа к власти пришел ХАМАС. Так Тель-Авив увидел масштаб помощи, которую в то время оказывал этим движениям Тегеран.
С 1980-х годов Иран начал работать над ядерной программой. Его стали обвинять в создании ядерного оружия, хотя, по заявлениям Тегерана и подтверждению МАГАТЭ, страна работала над мирным атомом. В 1997 году Иран испытал баллистическую ракету "Шахаб-3", которая могла достигать территории Израиля. Тель-Авив воспринял все это как личную угрозу. Отношения двух стран дали трещину.
Прокси-конфликт перерос в открытое противостояние. Последовала серия двухсторонних диверсий.
Март 2022 года. Израиль нанес авиаудар по пригороду Дамаска – убиты два полковника КСИР. Иран в ответ обстрелял территорию возле американского консульства в Эрбиле (Иракский Курдистан), заявив, что это "израильский шпионский центр". При той атаке никто не пострадал.
Декабрь 2023 года. ЦАХАЛ ликвидировал генерала КСИР Рази Мусави, нанеся авиаудар по его резиденции в Дамаске.
Апрель 2024 года. Израиль атаковал консульский отдел иранского посольства в Дамаске - убиты 13 человек, в том числе 7 высокопоставленных членов КСИР. Иран в ответ впервые нанес удар по территории Израиля напрямую (операция "Правдивое обещание"). Отбить атаку Израилю помогли Великобритания, США и Иордания.
Октябрь 2024 года. Израиль атакует предприятия по производству ракет в Иране, военные базы возле Тегерана и командный пункт КСИР.
Подобный "обмен любезностями" в итоге привел к полноценной войне.
В ночь на 13 июня 2025 года истребители ВВС Израиля атаковали Иран (операция "Нация львов"). Причиной стала информация о том, что Тегеран якобы накопил обогащенный уран, достаточный для производства 15 ядерных боеголовок. Под удар ЦАХАЛ и США попали военные и ядерные объекты Ирана в Натанзе, Фордо, Араке и Исфахане, были убиты начальник Генштаба иранской армии Мохаммад Багери, командующий КСИР Хосейн Салами, глава штаба экстренного реагирования Хатем-Голамали Рашид и 14 физиков-ядерщиков, участвовавших в разработке ядерной программы.
Иран нанес ответные удары ракетами и БПЛА (операция "Правдивое обещание-3") по центрам Моссада, военной разведки Израиля и по нескольким израильским авиабазам.
В ночь на 24 июня Трамп сообщил о прекращении огня. Однако противоречия между сторонами конфликта никуда не исчезли, поэтому перемирие, что вполне ожидаемо, оказалось временным.
Израиль и США совместно нанесли превентивный удар по Ирану 28 февраля 2026 года. Дональд Трамп заявил о начале масштабной военной операции. Причины те же – мнимая разработка ядерного оружия в Тегеране. По словам Трампа, Иран "угрожает американцам, поэтому в Вашингтоне хотят сменить иранскую власть".
В тот же день Иран нанес ракетные удары по Израилю и атаковал американские военные базы в ряде стран региона – в Бахрейне, ОАЭ, Катаре и Кувейте. Целью стали ключевой штаб американских ВМС, официальные военные лагеря США, авиабазы, на которых размещены американские войска, и военно-морская зона отдыха. Также под обоюдные удары попадают военные корабли и танкеры в Персидском заливе, в Ормузском проливе и даже суда у берегов Шри-Ланки: США и Израиль бьют по иранским кораблям, а Иран – по американским.
На 6 марта жертвами ударов США и Израиля по Ирану стали по меньшей мере 1,2 тысячи человек. Среди них – более 160 детей в возрасте от 7 до 12 лет, погибших в результате атаки на школу для девочек в городе Минаб. Однако ответственность за эти смерти не взяли на себя ни США, ни Израиль. В КСИР утверждают, что ракета по школе прилетела с американской базы Ад-Дафра в ОАЭ.
В результате ударов по Ирану погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи, начальник Генштаба ВС ИРИ генерал-лейтенант Абдольрахим Мусави, глава Минобороны Азиза Насирзаде, командующий КСИР Мохаммад Пакпур и секретарь Совета обороны Али Шамхани.
Президент России Владимир Путин назвал убийство Хаменеи циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к прекращению боевых действий. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев также выразил соболезнования Ирану и призвал к дипломатическому разрешению конфликта.
Запад отреагировал на кризис сдержанно. Действия США и Израиля не одобрили Франция и Испания, а вот Британия наоборот поддержала и разрешила американским военным использовать ее базы для ударов по складам ракет в Иране. Но никто из западных политиков не принес соболезнования Ирану даже в связи с гибелью детей в школе Минаба.
США уже долгое время пытались дестабилизировать ситуацию в ИРИ, отметил на брифинге
в МПЦ SputnikУзбекистан руководитель направления дипломатических исследований Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Александр Бобров.
"Это было не только в контексте событий 1979 года. Практически любая американская администрация – Джордж Буш младший, Барак Обама, тот же Трамп в свою первую каденцию и Джо Байден в той или иной степени пытались оказать деструктивное воздействие на Иран с целью смены режима и приведения к власти тех, кто ориентировался бы на США, как это делала династия шаха до 1979 года", — считает эксперт.
По его словам, США пытаются оказать влияние на нефтяной и газовый рынок в Иране, чтобы диктовать свои условия на ценообразования уже в мировом масштабе.
"Мы с вами прекрасно понимаем, что Иран по добыче газа – это один из мировых лидеров, который снабжает голубым топливом и Китай, и страны ЕС. Страны Ближнего востока – энергетические лидеры. От того, что сейчас там происходит зависят экономики и Китая, и ЕС, и всех стран большой Евразии", - объясняет Александр Бобров.
Он также подчеркнул, что все происходящее может стать суровым уроком для многих стран.
"Мы видим, что страны Персидского залива, на территории которых располагаются американские военные базы, стали невольными жертвами того обстоятельства, что там находится американское военное присутствие. Поэтому Иран вынужден отвечать и вынужден бить по американской военной инфраструктуре, что затрагивает ОАЭ, Катар, Кувейт и т.д. То, что происходит на Ближнем Востоке, наглядная демонстрация того, что может произойти в том числе и здесь (в ЦА – Прим.ред.), если вдруг США посчитают какую-то страну неугодным режимом", — уверен эксперт.
При этом спикер палаты представителей США Майк Джонсон на днях отметил, что "США не воюют и не планируют воевать с Ираном".
"Эта операция имеет четкую цель, ограничена по масштабу и длительности. По всем оценкам, миссия почти выполнена", — заявил он.