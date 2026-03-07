https://uz.sputniknews.ru/20260307/konflikt-israel-iran-usa-istoki-prichiny-krizis-56151080.html

Конфликт Израиля и Ирана: истоки, роль США и причины кризиса

Напряженность между Ираном и Израилем продолжается уже более полувека. Их отношения пришли к открытому противостоянию не без участия третьей стороны.

Конфликт на Ближнем Востоке сейчас затрагивает множество стран региона, рискуя перерасти в глобальное противостояние. Почему враждуют Иран и Израиль, причем здесь США и как кризис влияет на Евразию - разбирался Sputnik Узбекистан. Израиль и Иран: с чего все начиналосьИзраиль, как независимое государство, появилось в 1948 году после раздела Палестины по плану ООН. Однако решение не удовлетворило ни арабов, ни евреев - земли распределили хаотично, арабы составили 40% населения Израиля, а Иерусалим "раскололся" пополам. В тот же год Лига арабских государств (Египет, Сирия, Саудовская Аравия, Трансиордания, Ирак, Ливан и Йемен) напала на Израиль, но Тель-Авив отстоял свою независимость.В отличие от Лиги, Иран сохранял довольно хорошие отношения с молодым еврейским государством вплоть до конца 70-х. Однако в 1979 году в Иране произошла исламская революция. К власти пришло шиитское духовенство во главе с аятоллой Рухоллой Хомейни. Он навал Израиль "врагом ислама", который хочет превратить Иран в военную базу США, обвинил Тель-Авив в оккупации арабских земель и отказался признавать легитимность существования Израиля.Тем не менее, сам Израиль тогда признал новую иранскую власть и даже помогал Тегерану получать западное вооружение во время ирано-иракской войны в 1980-1988 годах.Иран тем временем начал поддерживать "Хезболлу" в Ливане и ХАМАС в секторе Газа. Не секрет, что Израиль до сих пор противостоит этим движениям, а военные столкновения с ними начались еще в 1982 году с Первой ливанской войны.В 1989 году верховным лидером Ирана стал Али Хаменеи. При нем продолжилась политика аятоллы Рухоллы Хомейни и усилилась поддержка ХАМАСА и "Хезболлы".В 2006 году во Второй ливанской войне против Израиля вышли уже хорошо вооруженные и обученные отряды "Хезболлы", а в 2007 году в секторе Газа к власти пришел ХАМАС. Так Тель-Авив увидел масштаб помощи, которую в то время оказывал этим движениям Тегеран.С 1980-х годов Иран начал работать над ядерной программой. Его стали обвинять в создании ядерного оружия, хотя, по заявлениям Тегерана и подтверждению МАГАТЭ, страна работала над мирным атомом. В 1997 году Иран испытал баллистическую ракету "Шахаб-3", которая могла достигать территории Израиля. Тель-Авив воспринял все это как личную угрозу. Отношения двух стран дали трещину.Двенадцатидневная войнаПрокси-конфликт перерос в открытое противостояние. Последовала серия двухсторонних диверсий.Март 2022 года. Израиль нанес авиаудар по пригороду Дамаска – убиты два полковника КСИР. Иран в ответ обстрелял территорию возле американского консульства в Эрбиле (Иракский Курдистан), заявив, что это "израильский шпионский центр". При той атаке никто не пострадал.Декабрь 2023 года. ЦАХАЛ ликвидировал генерала КСИР Рази Мусави, нанеся авиаудар по его резиденции в Дамаске.Апрель 2024 года. Израиль атаковал консульский отдел иранского посольства в Дамаске - убиты 13 человек, в том числе 7 высокопоставленных членов КСИР. Иран в ответ впервые нанес удар по территории Израиля напрямую (операция "Правдивое обещание"). Отбить атаку Израилю помогли Великобритания, США и Иордания.Октябрь 2024 года. Израиль атакует предприятия по производству ракет в Иране, военные базы возле Тегерана и командный пункт КСИР.Подобный "обмен любезностями" в итоге привел к полноценной войне.В ночь на 13 июня 2025 года истребители ВВС Израиля атаковали Иран (операция "Нация львов"). Причиной стала информация о том, что Тегеран якобы накопил обогащенный уран, достаточный для производства 15 ядерных боеголовок. Под удар ЦАХАЛ и США попали военные и ядерные объекты Ирана в Натанзе, Фордо, Араке и Исфахане, были убиты начальник Генштаба иранской армии Мохаммад Багери, командующий КСИР Хосейн Салами, глава штаба экстренного реагирования Хатем-Голамали Рашид и 14 физиков-ядерщиков, участвовавших в разработке ядерной программы.Иран нанес ответные удары ракетами и БПЛА (операция "Правдивое обещание-3") по центрам Моссада, военной разведки Израиля и по нескольким израильским авиабазам.В ночь на 24 июня Трамп сообщил о прекращении огня. Однако противоречия между сторонами конфликта никуда не исчезли, поэтому перемирие, что вполне ожидаемо, оказалось временным.Новый виток событийИзраиль и США совместно нанесли превентивный удар по Ирану 28 февраля 2026 года. Дональд Трамп заявил о начале масштабной военной операции. Причины те же – мнимая разработка ядерного оружия в Тегеране. По словам Трампа, Иран "угрожает американцам, поэтому в Вашингтоне хотят сменить иранскую власть".В тот же день Иран нанес ракетные удары по Израилю и атаковал американские военные базы в ряде стран региона – в Бахрейне, ОАЭ, Катаре и Кувейте. Целью стали ключевой штаб американских ВМС, официальные военные лагеря США, авиабазы, на которых размещены американские войска, и военно-морская зона отдыха. Также под обоюдные удары попадают военные корабли и танкеры в Персидском заливе, в Ормузском проливе и даже суда у берегов Шри-Ланки: США и Израиль бьют по иранским кораблям, а Иран – по американским.ЖертвыНа 6 марта жертвами ударов США и Израиля по Ирану стали по меньшей мере 1,2 тысячи человек. Среди них – более 160 детей в возрасте от 7 до 12 лет, погибших в результате атаки на школу для девочек в городе Минаб. Однако ответственность за эти смерти не взяли на себя ни США, ни Израиль. В КСИР утверждают, что ракета по школе прилетела с американской базы Ад-Дафра в ОАЭ.В результате ударов по Ирану погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи, начальник Генштаба ВС ИРИ генерал-лейтенант Абдольрахим Мусави, глава Минобороны Азиза Насирзаде, командующий КСИР Мохаммад Пакпур и секретарь Совета обороны Али Шамхани.Президент России Владимир Путин назвал убийство Хаменеи циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к прекращению боевых действий. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев также выразил соболезнования Ирану и призвал к дипломатическому разрешению конфликта.Запад отреагировал на кризис сдержанно. Действия США и Израиля не одобрили Франция и Испания, а вот Британия наоборот поддержала и разрешила американским военным использовать ее базы для ударов по складам ракет в Иране. Но никто из западных политиков не принес соболезнования Ирану даже в связи с гибелью детей в школе Минаба.Экспертное мнениеСША уже долгое время пытались дестабилизировать ситуацию в ИРИ, отметил на брифинге в МПЦ SputnikУзбекистан руководитель направления дипломатических исследований Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Александр Бобров.По его словам, США пытаются оказать влияние на нефтяной и газовый рынок в Иране, чтобы диктовать свои условия на ценообразования уже в мировом масштабе.Он также подчеркнул, что все происходящее может стать суровым уроком для многих стран.При этом спикер палаты представителей США Майк Джонсон на днях отметил, что "США не воюют и не планируют воевать с Ираном".

