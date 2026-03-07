https://uz.sputniknews.ru/20260307/luchshie-stendy-agrovystavka-samarkand-56159061.html

От молочного такси до медовой косметики: лучшие стенды на агровыставке в Самарканде

На агровыставке в Самарканде лучшими признаны стенды России и Беларуси. Компании представили современные решения для животноводства, корма, технику и продукты пчеловодства, а также наладили контакты с узбекскими фермерами и бизнесом.

САМАРКАНД, 7 марта — Sputnik. Малика Абайдулина. По итогам пятой международной сельскохозяйственной выставки, прошедшей в Самарканде, среди более чем 30 иностранных компаний особенно ярко выделялись стенды Российской Федерации и Беларуси. Их продукция разместилась на более чем 300 квадратных метрах выставочного павильона. На выставке побывал корреспондент Sputnik Узбекистан.К примеру, белорусский производитель оборудования для выпойки телят Salutem привез на выставку полный комплекс оборудования — от боксов для содержания новорожденных телят до "молочного такси" и автоматизированной системы мойки сосок и ведер.За дни проведения выставки белорусский производитель оборудования для выращивания телят собрал немало контактов заинтересованных фермеров. В итоге организаторы агровыставки присудили экспонентам из Беларуси номинацию за самый оригинальный продукт/услугу.Стоит отметить, что Беларусь представила на самаркандской выставке широкий спектр решений для развития животноводства. Так, если Salutem предложила оборудование для выпойки телят, то научно-исследовательская компания "Алникор" показала разнообразие натуральных продуктов для кормовой индустрии. Среди них — заменители молока, белковые и минерально-витаминные добавки, лизунцы для животных и многое другое.Не менее интересным оказался и стенд Белорусского государственного объединения по племенному животноводству "Белплемживобъединение". Его представители рассказали о разработке и реализации программ по совершенствованию мясных и молочных пород крупного рогатого скота, а также о проведении трансплантации эмбрионов для ускоренного получения высокоценного потомства.Что касается стендов Российской Федерации, то здесь была представлена продукция порядка 15 компаний. Только на объединенном стенде "Russia" экспонировалась продукция девяти компаний из трех регионов — Республики Башкортостан, Воронежской области и Ставропольского края. Среди них — крупнейшее в России плодовое объединение и питомник полного цикла "Сады Ставрополья", производитель лабораторного, контрольно-измерительного и сельскохозяйственного оборудования "ПриборУфа", а также компания "Золото Руси", занимающаяся оптовой торговлей зерном, семенами и кормами для животных.Ведущий специалист Торгового представительства РФ в Республике Узбекистан Ксения Шутова, выступая на открытии агровыставки, отметила, что представленные здесь российские компании являются наглядным подтверждением того, что Узбекистан и Россия последовательно развивают торгово-экономические отношения.По ее словам, по итогам прошлого года товарооборот России и Узбекистана составил более $11,6 млрд, и значительная часть этого объема приходится на продовольствие, сельхозсырье, технику и оборудование.В ходе работы выставки российские компании не только продемонстрировали свои возможности, но и наладили контакты с местными предпринимателями и фермерами. Так, башкирская компания "Алтын Солок", успешно презентовавшая на выставке продукты пчеловодства и медовую косметику, договорилась с представителями местной бьюти-индустрии о поставках продукции в Самарканд для использования в косметологии. Детали сотрудничества стороны планируют обсудить в ближайшее время.По итогам выставки объединенный стенд "Russia" также получил признание организаторов, став "Лучшим стендом зарубежной компании", отличившимся не только креативным оформлением, но и разнообразием представленной продукции.

