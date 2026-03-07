СВО: российские военные нанесли удар высокоточным оружием по предприятиям ВПК Украины

https://uz.sputniknews.ru/20260307/rossiyskie-voennye-udar-vysokotochnym-orujiem-predpriyatiya-vpk-ukraina-56157259.html
Sputnik Узбекистан
Также уничтожен вертолет Ми-8 и нанесены удары по транспортной инфраструктуре и пунктам временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 149 районах.
ТАШКЕНТ, 7 марта — Sputnik. Российские войска нанесли удар возмездия по военным предприятиям, используемым украинскими боевиками, сообщает Минобороны РФ.
"Нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям ВПК Украины", — говорится в заявлении.
Также российские бойцы поразили энергетические объекты и военные аэродромы, используемые в интересах ВСУ.
Как уточнили в оборонном ведомстве, все цели атаки достигнуты.
Кроме того, они уничтожили вертолет Ми-8 и нанесли удары по транспортной инфраструктуре и пунктам временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников в 149 районах.
Всего с начала СВО потери противника составили: 670 самолетов, 284 вертолета, 120 160 дронов, 651 ЗРК, 28 083 танка и других ББМ, 1681 боевая машина РСЗО, 33 677 орудий полевой артиллерии и минометов, 56 060 единиц специальной военной автотехники.