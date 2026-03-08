https://uz.sputniknews.ru/20260308/skolko-shokolada-mojno-sest-bez-vreda-dlya-zdorovya-56167460.html

Сколько шоколада можно съесть без вреда для здоровья

Полный отказ от шоколада без медицинских показаний редко приносит долгосрочную пользу, жесткие ограничения часто усиливают тревожность и провоцируют срывы

Считается, что шоколад провоцирует воспаления, вызывает набор лишнего веса, проблемы с кожей и скачки сахара. При этом, именно этот продукт ассоциируется с удовольствием, теплом и эмоциональной поддержкой. Что из этого правда, а что — миф, сообщает радио Sputnik со ссылкой на нутрициолога, эксперта по питанию Ирину Шиманскую.По ее словам, сточки зрения физиологии, умеренное количество качественного шоколада не вредит, опасность возникает тогда, когда он заменяет полноценные приемы пищи, употребляется на голодный желудок или становится постоянным перекусом на фоне стресса и недосыпа.Полный отказ от шоколада без медицинских показаний редко приносит долгосрочную пользу, жесткие ограничения часто усиливают тревожность и провоцируют срывы, предупредила нутрициолог.

