Сколько шоколада можно съесть без вреда для здоровья
Полный отказ от шоколада без медицинских показаний редко приносит долгосрочную пользу, жесткие ограничения часто усиливают тревожность и провоцируют срывы.
Считается, что шоколад провоцирует воспаления, вызывает набор лишнего веса, проблемы с кожей и скачки сахара. При этом, именно этот продукт ассоциируется с удовольствием, теплом и эмоциональной поддержкой. Что из этого правда, а что — миф, сообщает радио Sputnik со ссылкой на нутрициолога, эксперта по питанию Ирину Шиманскую.
"Шоколад сам по себе не является "злом". Вред наносит не продукт, а его избыток и качество состава. Как и в случае с сахаром, проблема не в самом сладком вкусе, а в регулярных скачках глюкозы и привычке использовать десерты как способ справиться со стрессом. Когда человек устал, перегружен или эмоционально истощен, мозг ищет быстрый источник дофамина. Шоколад действительно способен на короткое время повысить настроение и снизить тревожность. Но если он становится ежедневным способом "поддержки", запускается замкнутый круг: быстрый подъем энергии — спад — новая тяга к сладкому", — пояснила специалист.
По ее словам, сточки зрения физиологии, умеренное количество качественного шоколада не вредит, опасность возникает тогда, когда он заменяет полноценные приемы пищи, употребляется на голодный желудок или становится постоянным перекусом на фоне стресса и недосыпа.
"Для здорового человека безопасной дозой считается 20-30 г темного шоколада в день — это примерно 2-3 квадратика. Лучше употреблять его после основного приема пищи, а не на голодный желудок. Так уровень сахара будет подниматься плавно, без резких скачков. Если есть склонность к инсулинорезистентности, диабету, воспалительным заболеваниям кожи или выраженная тяга к сладкому, количество стоит сократить и понаблюдать за реакцией организма", — рекомендует Шиманская.
"Здоровье начинается не с борьбы с продуктами, а с выравнивания режима, питания и уровня стресса. Качественный темный шоколад в разумном количестве может быть частью сбалансированного рациона — без чувства вины и крайностей. Если соблюдать меру, выбирать хороший состав и не использовать сладкое как единственный способ справиться с эмоциями, шоколад вполне может остаться в меню — и не навредить здоровью", — резюмировала Шиманская.
20 января, 18:36