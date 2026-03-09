Узбекистан
Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд
Это интересно
Наиболее заметные и полезные новости о здоровье, науке, жизни знаменитостей.
Какой продукт поможет здоровью женщин
Какой продукт поможет здоровью женщин
Sputnik Узбекистан
Врач назвала продукт, сто граммов которого содержат дневную норму полезных витаминов
2026-03-09T22:03+0500
2026-03-09T22:03+0500
Порция скумбрии содержит в себе дневную норму полезных витаминов, которые помогают организму вырабатывать один из главных женских гормонов, сообщает РИА Новости со ссылкой на врача акушера-гинеколога, репродуктолога Анастасию Боброву.Специалист уточнила, что эстроген - один из важнейших женских гормонов, который синтезируется в организме самостоятельно. При этом потребляемые нутриенты также влияют на его выработку.По ее словам, одни из главных витаминов, помогающие нормализовать уровень эстрогена, – это витамины группы В, витамин Е и D3. Так, 100 граммов скумбрии содержат более 16 мкг витамина D3, 1,5 мг витамина Е и более 8 мкг витамина В12, что полностью покрывает суточную потребность организма.Кроме того, витамины В6, В9, B12 участвуют в синтезе нервных оболочек и помогают регулировать уровень гомоцистеина - аминокислоты, которая при определенных условиях может разрушать стенки сосудов. Так как хронический стресс является одним из главных врагов гормонального фона, и защита нервной системы здесь выходит на первый план.Для дополнительной поддержки гормонального баланса подойдут также семена льна и кунжута, чеснок и соя, заключила врач.
Какой продукт поможет здоровью женщин

22:03 09.03.2026
Врач назвала продукт, сто граммов которого содержат дневную норму полезных витаминов.
Порция скумбрии содержит в себе дневную норму полезных витаминов, которые помогают организму вырабатывать один из главных женских гормонов, сообщает РИА Новости со ссылкой на врача акушера-гинеколога, репродуктолога Анастасию Боброву.
"В 100 граммах скумбрии содержится необходимая дневная норма витамина D3 и группы В, которые напрямую влияют на качество выработки одного из главных женских гормонов – эстрогена", — пояснила она.
Специалист уточнила, что эстроген - один из важнейших женских гормонов, который синтезируется в организме самостоятельно. При этом потребляемые нутриенты также влияют на его выработку.
По ее словам, одни из главных витаминов, помогающие нормализовать уровень эстрогена, – это витамины группы В, витамин Е и D3. Так, 100 граммов скумбрии содержат более 16 мкг витамина D3, 1,5 мг витамина Е и более 8 мкг витамина В12, что полностью покрывает суточную потребность организма.
"Нормализация витамина D3 помогает молодым девушкам чувствовать себя лучше, поддерживая их гормональную систему. А вот для женщин постарше, которые входят в период менопаузы, это уже не просто помощь, а по-настоящему важное условие, чтобы чувствовать себя хорошо каждый день, оставаться активной и не мучиться от неприятных симптомов", — отметила Боброва.
Кроме того, витамины В6, В9, B12 участвуют в синтезе нервных оболочек и помогают регулировать уровень гомоцистеина - аминокислоты, которая при определенных условиях может разрушать стенки сосудов. Так как хронический стресс является одним из главных врагов гормонального фона, и защита нервной системы здесь выходит на первый план.
Для дополнительной поддержки гормонального баланса подойдут также семена льна и кунжута, чеснок и соя, заключила врач.
