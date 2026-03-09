https://uz.sputniknews.ru/20260309/kakoy-produkt-pomojet-zdorovyu-jenschin-56179832.html

Какой продукт поможет здоровью женщин

Какой продукт поможет здоровью женщин

Sputnik Узбекистан

Врач назвала продукт, сто граммов которого содержат дневную норму полезных витаминов

2026-03-09T22:03+0500

2026-03-09T22:03+0500

2026-03-09T22:03+0500

это интересно

мнение эксперта

продукты

еда

витамины

здоровье

женщины

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0a/07/46000407_0:105:1999:1229_1920x0_80_0_0_456688f4a0ebc7463b8bb4f19559038b.jpg

Порция скумбрии содержит в себе дневную норму полезных витаминов, которые помогают организму вырабатывать один из главных женских гормонов, сообщает РИА Новости со ссылкой на врача акушера-гинеколога, репродуктолога Анастасию Боброву.Специалист уточнила, что эстроген - один из важнейших женских гормонов, который синтезируется в организме самостоятельно. При этом потребляемые нутриенты также влияют на его выработку.По ее словам, одни из главных витаминов, помогающие нормализовать уровень эстрогена, – это витамины группы В, витамин Е и D3. Так, 100 граммов скумбрии содержат более 16 мкг витамина D3, 1,5 мг витамина Е и более 8 мкг витамина В12, что полностью покрывает суточную потребность организма.Кроме того, витамины В6, В9, B12 участвуют в синтезе нервных оболочек и помогают регулировать уровень гомоцистеина - аминокислоты, которая при определенных условиях может разрушать стенки сосудов. Так как хронический стресс является одним из главных врагов гормонального фона, и защита нервной системы здесь выходит на первый план.Для дополнительной поддержки гормонального баланса подойдут также семена льна и кунжута, чеснок и соя, заключила врач.

https://uz.sputniknews.ru/20260308/skolko-shokolada-mojno-sest-bez-vreda-dlya-zdorovya-56167460.html

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

продукт женщины здоровье витамины врач