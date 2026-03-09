https://uz.sputniknews.ru/20260309/lukashenko-predlojil-uzbekistanu-pomosch-belarusi-v-stroitelstve-aes-56186374.html
Лукашенко предложил Узбекистану помощь Беларуси в строительстве АЭС
Лукашенко предложил Узбекистану помощь Беларуси в строительстве АЭС
Sputnik Узбекистан
Президент Беларуси: Мы такие компетенции освоили благодаря россиянам.
2026-03-09T18:40+0500
2026-03-09T18:40+0500
2026-03-09T18:40+0500
узбекистан
посол
встреча
беларусь
президент
александр лукашенко
строительство аэс в узбекистане
помощь
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/1e/52365450_0:0:2951:1660_1920x0_80_0_0_d4ee415e20984bcd6ef17b2b9a962bd0.jpg
ТАШКЕНТ, 9 мар — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с послом РУз в Беларуси Рахматуллой Назаровым предложил Узбекистану помощь белорусских специалистов в строительстве АЭС, сообщает БелТА.Глава Беларуси отметил, что такие компетенции они освоили благодаря россиянам.
https://uz.sputniknews.ru/20260305/uzbekistan-i-belarus-rasshiryat-sotrudnichestvo-v-sfere-grajdanskoy-aviatsii-56112350.html
узбекистан
беларусь
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/09/1e/52365450_101:0:2830:2047_1920x0_80_0_0_88d269166275d828710a93a0d77706be.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
александр лукашенко помощьбеларусь строительство аэс
александр лукашенко помощьбеларусь строительство аэс
Лукашенко предложил Узбекистану помощь Беларуси в строительстве АЭС
Президент Беларуси: Мы такие компетенции освоили благодаря россиянам.
ТАШКЕНТ, 9 мар — Sputnik.
Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с послом РУз в Беларуси Рахматуллой Назаровым предложил Узбекистану помощь белорусских специалистов в строительстве АЭС, сообщает
БелТА.
Глава Беларуси отметил, что такие компетенции они освоили благодаря россиянам.
“Знаем ваш интерес к нашим специалистам в плане строительства атомной станции. Мы такие компетенции освоили благодаря россиянам. Мы с россиянами работаем во всех точках мира, где они строят эти атомные энергоблоки. Если вас устраивает, приезжайте в любое время, когда вам нужно. Мы будем способствовать строительству вашей атомной электростанции”, — сказал Лукашенко.