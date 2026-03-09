Лукашенко предложил Узбекистану помощь Беларуси в строительстве АЭС

“Знаем ваш интерес к нашим специалистам в плане строительства атомной станции. Мы такие компетенции освоили благодаря россиянам. Мы с россиянами работаем во всех точках мира, где они строят эти атомные энергоблоки. Если вас устраивает, приезжайте в любое время, когда вам нужно. Мы будем способствовать строительству вашей атомной электростанции”, — сказал Лукашенко.