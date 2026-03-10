https://uz.sputniknews.ru/20260310/kogda-povyshennaya-temperatura-normalna-56190206.html
Врач: когда повышенная температура —норма
Sputnik Узбекистан
Организм редко повышает температуру тела просто так. Обычно это сигнал о необходимости помощи и внимания
2026-03-10T22:03+0500
мнение эксперта
здоровье
заболевания
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/0b/0d/40958706_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9cf8ce00a1ca0a6023be027dda963fa4.jpg
Небольшая температура после сна, приема пищи или занятий спортом не должна вызывать беспокойства, сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-терапевта Татьяну Подщипкову.Подщипкова посоветовала не откладывать визит к врачу, если температура поднимается выше 38 градусов без причин и держится более 3–5 дней, сопровождается слабостью, ночной потливостью и похудением. Также поводом для обследования являются регулярные повторяющиеся эпизоды жара, особенно при наличии хронических заболеваний. Срочно обращаться за медицинской помощью необходимо, если температура поднимается выше 39 градусов, плохо сбивается, сопровождается одышкой, нарушением сознания и сыпью.Она отметила, что организм редко повышает температуру тела просто так. Обычно таким образом он сигнализирует о необходимости помощи и внимания.
https://uz.sputniknews.ru/20260309/kakoy-produkt-pomojet-zdorovyu-jenschin-56179832.html
Небольшая температура после сна, приема пищи или занятий спортом не должна вызывать беспокойства, сообщает РИА Новости
со ссылкой на врача-терапевта Татьяну Подщипкову.
"Вариант нормы — невысокая, субфебрильная температура до 37,2-37,5 градусов. Это может быть после еды, физической нагрузки или сразу после сна. Кроме того, существуют люди с особенностями терморегуляции, для которых такие показатели являются индивидуальной нормой. Важно измерять температуру правильно: в покое, спустя 10-15 минут после активности", — отметила она.
Подщипкова посоветовала не откладывать визит к врачу, если температура поднимается выше 38 градусов без причин и держится более 3–5 дней, сопровождается слабостью, ночной потливостью и похудением. Также поводом для обследования являются регулярные повторяющиеся эпизоды жара, особенно при наличии хронических заболеваний. Срочно обращаться за медицинской помощью необходимо, если температура поднимается выше 39 градусов, плохо сбивается, сопровождается одышкой, нарушением сознания и сыпью.
"В случаях, когда температура не является критической, помочь организму можно дома: отдыхать, пить достаточно воды, наблюдать за появлением новых симптомов, использовать жаропонижающие препараты. При их неэффективности можно принять душ или обтереться водой, но ни в коем случае не использовать для этого водку, спирт или уксус", — рекомендует специалист.
Она отметила, что организм редко повышает температуру тела просто так. Обычно таким образом он сигнализирует о необходимости помощи и внимания.