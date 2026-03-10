https://uz.sputniknews.ru/20260310/kogda-povyshennaya-temperatura-normalna-56190206.html

Врач: когда повышенная температура —норма

Организм редко повышает температуру тела просто так. Обычно это сигнал о необходимости помощи и внимания

Небольшая температура после сна, приема пищи или занятий спортом не должна вызывать беспокойства, сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-терапевта Татьяну Подщипкову.Подщипкова посоветовала не откладывать визит к врачу, если температура поднимается выше 38 градусов без причин и держится более 3–5 дней, сопровождается слабостью, ночной потливостью и похудением. Также поводом для обследования являются регулярные повторяющиеся эпизоды жара, особенно при наличии хронических заболеваний. Срочно обращаться за медицинской помощью необходимо, если температура поднимается выше 39 градусов, плохо сбивается, сопровождается одышкой, нарушением сознания и сыпью.Она отметила, что организм редко повышает температуру тела просто так. Обычно таким образом он сигнализирует о необходимости помощи и внимания.

