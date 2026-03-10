https://uz.sputniknews.ru/20260310/lukashenko-my-vsegda-rady-videt-trudolyubivyx-uzbekistantsev-v-belarusi-56197736.html

Лукашенко: Мы всегда рады видеть трудолюбивых узбекистанцев в Беларуси

Президент РБ напомнил, что в годы Великой Отечественной войны узбеки немало сделали для белорусов

ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. Беларусь рада принимать трудолюбивых мигрантов из Узбекистана, заявил президент этой страны Александр Лукашенко на встрече с послом РУз в Беларуси Рахматуллой Назаровым. Об этом сообщает БелТА.Лукашенко добавил, что в плане приема мигрантов в Беларуси есть жесткий порядок. Президент РБ напомнил, что в годы Великой Отечественной войны узбеки немало сделали для белорусов.

