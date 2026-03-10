Лукашенко: Мы всегда рады видеть трудолюбивых узбекистанцев в Беларуси
13:30 10.03.2026 (обновлено: 15:14 10.03.2026)
© Пресс-служба Президента БеларусиАлександр Лукашенко встретился с послом Узбекистана в Беларуси Рахматуллой Назаровым
© Пресс-служба Президента Беларуси
Президент РБ напомнил, что в годы Великой Отечественной войны узбеки немало сделали для белорусов.
ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. Беларусь рада принимать трудолюбивых мигрантов из Узбекистана, заявил президент этой страны Александр Лукашенко на встрече с послом РУз в Беларуси Рахматуллой Назаровым. Об этом сообщает БелТА.
“Мы всегда рады видеть очень трудолюбивых узбекских людей, если они решат сюда приехать", — сказал он.
Лукашенко добавил, что в плане приема мигрантов в Беларуси есть жесткий порядок.
"Наверное, это даже лучше для тех, кто приезжает. Они четко понимают, что мы берем людей на конкретную работу. Мы им предоставляем все возможности, услуги для их детей — ясли, сад, школа, образование высшее. На равных с белорусами, россиянами, украинцами и другими. Пожалуйста, приходите, конкурируйте" — сказал глава Беларуси.
"Многие из наших людей находили убежище в Узбекистане, к ним относились по-человечески. В этом плане мы немножко в долгу перед вами. Хотя это было в рамках одной страны", — заключил Лукашенко.