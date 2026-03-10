https://uz.sputniknews.ru/20260310/shavkat-mirziyoev-utverdil-programmu-meropriyatiy-po-podgotovke-i-prazdnovaniyu-navruza-56203926.html

Шавкат Мирзиёев утвердил программу мероприятий по подготовке и празднованию Навруза

Шавкат Мирзиёев утвердил программу мероприятий по подготовке и празднованию Навруза

Sputnik Узбекистан

В республике пройдут культурные и развлекательные мероприятия, народные гуляния, общенациональные субботники, акции по посадке деревьев, выставки, спортивные соревнования

2026-03-10T17:00+0500

2026-03-10T17:00+0500

2026-03-10T17:00+0500

общество

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

постановление

праздник

навруз

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/06/1c/44569617_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_6c7f82af79ce1a2d9231fb617e049f63.png

ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев утвердил программу мероприятий по подготовке и празднованию Навруза, сообщает УзА.Глава республики подписал соответствующее постановление.Цель — провести праздник, благородные идеи которого созвучны историческим преобразованиям, осуществляемым в последние годы в Новом Узбекистане, на высоком организационном уровне.В соответствии с документом будет создан Оргкомитет по подготовке и проведению всенародного праздника Навруз в 2026 году.Президент поручил в недельный срок утвердить Программу организационно-практических, культурно-просветительских и разъяснительных мероприятий, посвященных всенародному празднику Навруз, в городе Ташкенте, Республике Каракалпакстан и областных центрах, во всех городах и районах, селах и аулах под девизом "Прославление Навруза — прославление человека!" и обеспечить ее реализацию.В республике пройдут народные гуляния, общенациональные субботники, акции по посадке деревьев, выставки книг и изделий ремесленников, ярмарки сельхозпродукции, соревнования по национальным видам спорта, а также благотворительные мероприятия с участием активистов махаллей, молодежи и женщин.В постановлении предусмотрена широкая демонстрация национальных обычаев, традиций и ценностей представителей разных наций и народностей, проживающих в стране, в целях укрепления царящей в обществе атмосферы межнациональной дружбы и согласия.К подготовке праздничных программ и массовых представлений, оформлению улиц, площадей и скверов привлекут творческие группы квалифицированных специалистов.При проведении всех мероприятий обеспечат строгое соблюдение требований общественной безопасности.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

шавкат мирзиёев план подготовка празднование навруз