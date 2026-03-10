https://uz.sputniknews.ru/20260310/uzbekistantsy-rasskazali-o-svoix-nauchnyx-razrabotkax-na-evropeyskom-kongresse-radiologii-56196158.html
Представленные научные работы вызвали интерес со стороны международного профессионального сообщества, в частности, представителей ведущих зарубежных центров медицинской визуализации.Европейский конгресс радиологии (ECR) традиционно объединяет ведущих специалистов, исследователей и клиницистов со всего мира для обсуждения новейших достижений в области технологий медицинской визуализации, цифровых инноваций и развития международного научного сотрудничества.
Узбекистанцы рассказали о своих научных разработках на Европейском конгрессе радиологии
Конгресс традиционно объединяет ведущих специалистов, исследователей и клиницистов со всего мира для обсуждения новейших достижений в области технологий медицинской визуализации, цифровых инноваций и развития международного научного сотрудничества.
ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik.
Узбекские специалисты представили научные разработки на Европейском конгрессе радиологии, сообщает
ИА "Дунё".
“В рамках научной программы форума узбекские специалисты представили ряд исследований, посвященных ключевым направлениям современной радиологии. В частности, были рассмотрены вопросы мультимодальной диагностики опухолей головного мозга, применения магнитно-резонансной спектроскопии, количественного анализа структур головного мозга с использованием технологий искусственного интеллекта, а также использования алгоритмов ИИ при анализе данных компьютерной томографии”, — говорится в сообщении.
Представленные научные работы вызвали интерес со стороны международного профессионального сообщества, в частности, представителей ведущих зарубежных центров медицинской визуализации.
Европейский конгресс радиологии (ECR) традиционно объединяет ведущих специалистов, исследователей и клиницистов со всего мира для обсуждения новейших достижений в области технологий медицинской визуализации, цифровых инноваций и развития международного научного сотрудничества.