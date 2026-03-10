https://uz.sputniknews.ru/20260310/v-azerbaydjane-proydet-vystavka-posvyaschennaya-tashkentskoy-shkole-vyshivki-56202805.html
Авторский проект Бинафши Нодир и Мадины Касымбаевой представляет собой творческий диалог между теорией и практикой, искусствоведом и мастером
ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. В Азербайджане пройдет выставка, посвященная ташкентской школе вышивки, сообщает Ассоциация "Хунарманд" РУз.
“С 14 марта по 30 апреля 2026 года в Национальном музее искусств Азербайджана пройдет выставка "Рождение автора песен. История вышивальщицы", посвященная возрождению и развитию традиций Ташкентской школы вышивки”, — говорится в сообщении.
Также отмечается, что это — не обычная выставка, а авторский проект, сформированный как творческий диалог между теорией и практикой, искусствоведом и мастером.
Цель — показать путь от идеи и композиционного решения к кропотливой работе, возрождающей традицию. Эта идея раскрывается на примере работы талантливой мастерицы из Узбекистана и ее школы.
Идея, драматургия и область исследования принадлежат искусствоведу, доктору философии (PhD) в области истории искусств, главному редактору журналов "САНЬЯТ" и "ХУНАРМАНД" Бинафше Нодир, а художественное выражение и практическая реализация — мастеру вышивки Мадине Касымбаевой.
Это сотрудничество призвано показать традицию в музейном пространстве как живой процесс, в котором знания и мастерство находятся в неразрывном единстве.
В программе выставки также мастер-классы Мадины Касымбаевой и лекция-презентация Бинафши Нодир на тему "Топография традиции. Местно-художественные особенности узбекской вышивки: история, школы, семантика узоров и орнаментов".
Организаторы: Министерство культуры Азербайджана, Азербайджанский национальный музей искусств.
Выставка пройдет при поддержке Посольства Узбекистана в Азербайджане и Ассоциации "Хунарманд" РУз.