Авторский проект Бинафши Нодир и Мадины Касымбаевой представляет собой творческий диалог между теорией и практикой, искусствоведом и мастером

ТАШКЕНТ, 10 мар — Sputnik. В Азербайджане пройдет выставка, посвященная ташкентской школе вышивки, сообщает Ассоциация "Хунарманд" РУз.Также отмечается, что это — не обычная выставка, а авторский проект, сформированный как творческий диалог между теорией и практикой, искусствоведом и мастером.Цель — показать путь от идеи и композиционного решения к кропотливой работе, возрождающей традицию. Эта идея раскрывается на примере работы талантливой мастерицы из Узбекистана и ее школы.Идея, драматургия и область исследования принадлежат искусствоведу, доктору философии (PhD) в области истории искусств, главному редактору журналов "САНЬЯТ" и "ХУНАРМАНД" Бинафше Нодир, а художественное выражение и практическая реализация — мастеру вышивки Мадине Касымбаевой.Это сотрудничество призвано показать традицию в музейном пространстве как живой процесс, в котором знания и мастерство находятся в неразрывном единстве.В программе выставки также мастер-классы Мадины Касымбаевой и лекция-презентация Бинафши Нодир на тему "Топография традиции. Местно-художественные особенности узбекской вышивки: история, школы, семантика узоров и орнаментов".Организаторы: Министерство культуры Азербайджана, Азербайджанский национальный музей искусств.Выставка пройдет при поддержке Посольства Узбекистана в Азербайджане и Ассоциации "Хунарманд" РУз.

