Как выглядеть моложе своего возраста

Врач: Внешний вид и темпы старения во многом определяются не возрастом в паспорте, а состоянием обменных процессов и образа жизни

2026-03-11T22:01+0500

2026-03-11T22:01+0500

2026-03-11T22:01+0500

Качественный сон, регулярная физическая активность, защита от ультрафиолетового излучения и достаточное количество белка и омега-3 в рационе позволят улучшить состояние кожи и замедлить старение, сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-терапевта Елену Ревкову.Кроме того, по словам специалиста, достаточное поступление белка, витаминов группы В, антиоксидантов и омега-3 жирных кислот поддерживает эластичность кожи и здоровье сосудов. Обезвоживание же делает лицо более уставшим, подчеркивая возрастные изменения.Врач добавила, что регулярная физическая активность улучшает микроциркуляцию, способствует насыщению тканей кислородом и положительно влияет на гормональный фон.

