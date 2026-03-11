https://uz.sputniknews.ru/20260311/kak-vyglyadet-moloje-svoego-vozrasta-56210031.html
Как выглядеть моложе своего возраста
Врач: Внешний вид и темпы старения во многом определяются не возрастом в паспорте, а состоянием обменных процессов и образа жизни
2026-03-11T22:01+0500
Качественный сон, регулярная физическая активность, защита от ультрафиолетового излучения и достаточное количество белка и омега-3 в рационе позволят улучшить состояние кожи и замедлить старение, сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-терапевта Елену Ревкову.Кроме того, по словам специалиста, достаточное поступление белка, витаминов группы В, антиоксидантов и омега-3 жирных кислот поддерживает эластичность кожи и здоровье сосудов. Обезвоживание же делает лицо более уставшим, подчеркивая возрастные изменения.Врач добавила, что регулярная физическая активность улучшает микроциркуляцию, способствует насыщению тканей кислородом и положительно влияет на гормональный фон.
2026
Врач: внешний вид и темпы старения во многом определяются не возрастом в паспорте, а состоянием обменных процессов и образом жизни.
Качественный сон, регулярная физическая активность, защита от ультрафиолетового излучения и достаточное количество белка и омега-3 в рационе позволят улучшить состояние кожи и замедлить старение, сообщает РИА Новости
со ссылкой на врача-терапевта Елену Ревкову.
"Внешний вид и темпы старения во многом определяются не возрастом в паспорте, а состоянием обменных процессов и образа жизни. Ключевую роль играет качество сна: в ночные часы активно вырабатываются гормоны, отвечающие за восстановление тканей и синтез коллагена. Хронический недосып ускоряет появление морщин и снижает тонус кожи", — пояснила она.
Кроме того, по словам специалиста, достаточное поступление белка, витаминов группы В, антиоксидантов и омега-3 жирных кислот поддерживает эластичность кожи и здоровье сосудов. Обезвоживание же делает лицо более уставшим, подчеркивая возрастные изменения.
Врач добавила, что регулярная физическая активность улучшает микроциркуляцию, способствует насыщению тканей кислородом и положительно влияет на гормональный фон.
"Важным фактором является защита от ультрафиолетового излучения. Избыточное солнце запускает фотостарение — процесс разрушения коллагеновых волокон. Также следует учитывать уровень хронического стресса: повышенный кортизол ускоряет клеточное старение и ухудшает состояние кожи", — заключила Ревкова.