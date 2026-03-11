https://uz.sputniknews.ru/20260311/lavrov-uchastvuet-v-konferentsii-mejdunarodnoy-organizatsii-po-russkomu-yazyku--translyatsiya-56213706.html
Лавров участвует в конференции Международной организации по русскому языку — трансляция
Мероприятие проходит в Москве и дает старт практической работе этой новой структуры. Участники, в числе которых представители Узбекистана, обмениваются мнениями по актуальным вопросам применения русского языка в международной практике
13:05 11.03.2026 (обновлено: 14:11 11.03.2026)
ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров принимает участие в первой Министерской конференции Международной организации по русскому языку (МОРЯ), которая проходит в Москве.
Мероприятие дает старт практической работе новой структуры.
Лавров возглавляет российскую делегацию. В числе участников также представители Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана и Беларуси.
Стороны обмениваются мнениями по актуальным вопросам применения русского языка в международной практике, обсуждают основные направления совместной работы.
В ходе конференции изберут Генерального секретаря и его заместителя, одобрят необходимые организационно-финансовые документы.
Идею создания Международной организации по русскому языку выдвинул Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на переговорах с Президентом России Владимиром Путиным 28 декабря 2021 года в Санкт-Петербурге.
Договор об учреждении МОРЯ подписали 13 октября 2023 года в Бишкеке главы Узбекистана, России, Беларуси, Кыргызстана и Таджикистана. Документ уже вступил в силу для всех стран-подписантов.
В МИД России отмечают, что Организация органично вписывается в систему существующих интеграционных объединений на пространстве СНГ и открыта для присоединения любых государств, в том числе за пределами Содружества, заинтересованных в сотрудничестве и разделяющих ее благородную цель.
Речь идет об укреплении всестороннего международного сотрудничества по вопросам поддержки и продвижения русского языка на основе принципов дружбы, добрососедства, межнационального согласия, доверия и взаимопонимания, популяризации русского языка как средства межнационального общения в мире, сохранении культурно-гуманитарных уз, связывающих народы бывшего СССР.