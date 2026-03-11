https://uz.sputniknews.ru/20260311/mintrans-ruz-razreshil-aviakompaniyam-respubliki-vypolnyat-reysy-v-saudovskuyu-araviyu-i-oae-56211553.html
Минтранс РУз разрешил авиакомпаниям республики выполнять рейсы в Саудовскую Аравию и ОАЭ
Ранее ограничения на эти направления ввели из-за конфликта на Ближнем Востоке
ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. Министерство транспорта Узбекистана разрешило местным и зарубежным авиакомпаниям с 10 марта возобновить регулярные рейсы в Саудовскую Аравию и ОАЭ, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.Ограничения на эти направления ввели в последний день февраля из-за эскалации ситуации на Ближнем Востоке.Авиакомпании также информируют о возобновлении регулярных рейсов в Саудовскую Аравию и ОАЭ.По данным пресс-службы, рейсы будут выполняться в штатном режиме на ежедневной основе с прежней частотой.В авиакомпании Uzbekistan Airways сообщили, что возобновляют продажу авиабилетов на рейсы в ОАЭ и Саудовскую Аравию без ограничений с 11 марта.США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Из-за конфликта большинство стран региона закрыли небо.
11:00 11.03.2026 (обновлено: 11:37 11.03.2026)
Ранее ограничения на эти направления ввели из-за конфликта на Ближнем Востоке.
ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. Министерство транспорта Узбекистана разрешило местным и зарубежным авиакомпаниям с 10 марта возобновить регулярные рейсы в Саудовскую Аравию и ОАЭ, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.
Ограничения на эти направления ввели в последний день февраля из-за эскалации ситуации на Ближнем Востоке.
"Министерство транспорта Республики Узбекистан объявляет о разрешении организации двусторонних пассажирских перевозок (вывоз и ввоз) с территории Узбекистана в Королевство Саудовская Аравия и ОАЭ начиная с 10 марта 2026 года. До этого момента будут сняты ограничения по типу пассажира и гражданству", — говорится в сообщении.
Авиакомпании также информируют о возобновлении регулярных рейсов в Саудовскую Аравию и ОАЭ.
"С 14 марта авиакомпания Centrum Air возобновляет выполнение регулярных рейсов по маршруту Ташкент – Дубай – Ташкент", — говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале авиаперевозчика.
По данным пресс-службы, рейсы будут выполняться в штатном режиме на ежедневной основе с прежней частотой.
В авиакомпании Uzbekistan Airways сообщили, что возобновляют продажу авиабилетов на рейсы в ОАЭ и Саудовскую Аравию без ограничений с 11 марта.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Из-за конфликта большинство стран региона закрыли небо.