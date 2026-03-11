Минтранс РУз разрешил авиакомпаниям республики выполнять рейсы в Саудовскую Аравию и ОАЭ

https://uz.sputniknews.ru/20260311/mintrans-ruz-razreshil-aviakompaniyam-respubliki-vypolnyat-reysy-v-saudovskuyu-araviyu-i-oae-56211553.html

Ранее ограничения на эти направления ввели из-за конфликта на Ближнем Востоке

ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. Министерство транспорта Узбекистана разрешило местным и зарубежным авиакомпаниям с 10 марта возобновить регулярные рейсы в Саудовскую Аравию и ОАЭ, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.Ограничения на эти направления ввели в последний день февраля из-за эскалации ситуации на Ближнем Востоке.Авиакомпании также информируют о возобновлении регулярных рейсов в Саудовскую Аравию и ОАЭ.По данным пресс-службы, рейсы будут выполняться в штатном режиме на ежедневной основе с прежней частотой.В авиакомпании Uzbekistan Airways сообщили, что возобновляют продажу авиабилетов на рейсы в ОАЭ и Саудовскую Аравию без ограничений с 11 марта.США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Из-за конфликта большинство стран региона закрыли небо.

