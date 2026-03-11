Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20260311/putin-russkiy-yazyk-v-polnoy-mere-yavlyaetsya-nashim-obschim-dostoyaniem-56217880.html
Путин: Русский язык в полной мере является нашим общим достоянием
Путин: Русский язык в полной мере является нашим общим достоянием
Sputnik Узбекистан
Глава РФ направил приветствие участникам первой Министерской конференции Международной организации по русскому языку
2026-03-11T14:38+0500
2026-03-11T15:23+0500
общество
президент рф
владимир путин
конференция
русский язык
москва
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/13/54324967_0:0:2955:1663_1920x0_80_0_0_32c0e54a253cd8c0c6c1ec9b0afd3f3b.jpg
ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. Русский язык в полной мере является нашим общим достоянием, подчеркнул президент России Владимир Путин, приветствуя участников первой Министерской конференции Международной организации по русскому языку.Он отметил, что данная конференция знаменует начало практической работы этой межправительственной организации, учрежденной по инициативе лидера Казахстана Касым-Жомарта Токаева, которую поддержали Россия, Беларусь, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистана.Он акцентировал внимание на том, что знание русского обеспечивает доступ к выдающимся достижениям мировой культуры и науки, расширяет возможности для взаимовыгодных контактов в экономической, гуманитарной и многих других сферах.В заключение он пожелал участникам конференции успехов и всего самого доброго.
https://uz.sputniknews.ru/20260311/lavrov-uchastvuet-v-konferentsii-mejdunarodnoy-organizatsii-po-russkomu-yazyku--translyatsiya-56213706.html
москва
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/13/54324967_191:0:2920:2047_1920x0_80_0_0_560ca87a41752312e404858d77708668.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
владимир путин приветствие участники министерсткая конференция русский язык
владимир путин приветствие участники министерсткая конференция русский язык

Путин: Русский язык в полной мере является нашим общим достоянием

14:38 11.03.2026 (обновлено: 15:23 11.03.2026)
© Sputnik / Сергей Бобылев / Перейти в фотобанк"Итоги года" с Владимиром Путиным
Итоги года с Владимиром Путиным - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.03.2026
© Sputnik / Сергей Бобылев
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
Глава РФ направил приветствие участникам первой Министерской конференции Международной организации по русскому языку.
ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. Русский язык в полной мере является нашим общим достоянием, подчеркнул президент России Владимир Путин, приветствуя участников первой Министерской конференции Международной организации по русскому языку.
Он отметил, что данная конференция знаменует начало практической работы этой межправительственной организации, учрежденной по инициативе лидера Казахстана Касым-Жомарта Токаева, которую поддержали Россия, Беларусь, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистана.
“Русский язык в полной мере является нашим общим достоянием. Это не только один из официальных языков организаций системы ООН и ряда региональных многосторонних структур, но и незаменимое средство межнационального общения на всем евразийском пространстве”, — подчеркнул глава РФ.
Он акцентировал внимание на том, что знание русского обеспечивает доступ к выдающимся достижениям мировой культуры и науки, расширяет возможности для взаимовыгодных контактов в экономической, гуманитарной и многих других сферах.
“Особенно важно, что сотрудничество в целях упрочения международных позиций русского языка неизменно осуществляется на основе принципов взаимного уважения и подлинного добрососедства. Подобная совместная работа, несомненно, отвечает коренным интересам дружественных народов наших стран, объединенных общей историей, культурными и духовными ценностями”, — добавил российский лидер.
В заключение он пожелал участникам конференции успехов и всего самого доброго.
Лавров выступает на первой Министерской конференции Международной Организации по русскому языку - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.03.2026
Лавров участвовал в конференции Международной организации по русскому языку — видео
13:05
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0