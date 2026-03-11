https://uz.sputniknews.ru/20260311/putin-russkiy-yazyk-v-polnoy-mere-yavlyaetsya-nashim-obschim-dostoyaniem-56217880.html
Путин: Русский язык в полной мере является нашим общим достоянием
Путин: Русский язык в полной мере является нашим общим достоянием
Sputnik Узбекистан
Глава РФ направил приветствие участникам первой Министерской конференции Международной организации по русскому языку
2026-03-11T14:38+0500
2026-03-11T14:38+0500
2026-03-11T15:23+0500
общество
президент рф
владимир путин
конференция
русский язык
москва
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/13/54324967_0:0:2955:1663_1920x0_80_0_0_32c0e54a253cd8c0c6c1ec9b0afd3f3b.jpg
ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. Русский язык в полной мере является нашим общим достоянием, подчеркнул президент России Владимир Путин, приветствуя участников первой Министерской конференции Международной организации по русскому языку.Он отметил, что данная конференция знаменует начало практической работы этой межправительственной организации, учрежденной по инициативе лидера Казахстана Касым-Жомарта Токаева, которую поддержали Россия, Беларусь, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистана.Он акцентировал внимание на том, что знание русского обеспечивает доступ к выдающимся достижениям мировой культуры и науки, расширяет возможности для взаимовыгодных контактов в экономической, гуманитарной и многих других сферах.В заключение он пожелал участникам конференции успехов и всего самого доброго.
https://uz.sputniknews.ru/20260311/lavrov-uchastvuet-v-konferentsii-mejdunarodnoy-organizatsii-po-russkomu-yazyku--translyatsiya-56213706.html
москва
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/0c/13/54324967_191:0:2920:2047_1920x0_80_0_0_560ca87a41752312e404858d77708668.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
владимир путин приветствие участники министерсткая конференция русский язык
владимир путин приветствие участники министерсткая конференция русский язык
Путин: Русский язык в полной мере является нашим общим достоянием
14:38 11.03.2026 (обновлено: 15:23 11.03.2026)
Глава РФ направил приветствие участникам первой Министерской конференции Международной организации по русскому языку.
ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik.
Русский язык в полной мере является нашим общим достоянием, подчеркнул
президент России Владимир Путин, приветствуя участников первой Министерской конференции Международной организации по русскому языку.
Он отметил, что данная конференция знаменует начало практической работы этой межправительственной организации, учрежденной по инициативе лидера Казахстана Касым-Жомарта Токаева, которую поддержали Россия, Беларусь, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистана.
“Русский язык в полной мере является нашим общим достоянием. Это не только один из официальных языков организаций системы ООН и ряда региональных многосторонних структур, но и незаменимое средство межнационального общения на всем евразийском пространстве”, — подчеркнул глава РФ.
Он акцентировал внимание на том, что знание русского обеспечивает доступ к выдающимся достижениям мировой культуры и науки, расширяет возможности для взаимовыгодных контактов в экономической, гуманитарной и многих других сферах.
“Особенно важно, что сотрудничество в целях упрочения международных позиций русского языка неизменно осуществляется на основе принципов взаимного уважения и подлинного добрососедства. Подобная совместная работа, несомненно, отвечает коренным интересам дружественных народов наших стран, объединенных общей историей, культурными и духовными ценностями”, — добавил российский лидер.
В заключение он пожелал участникам конференции успехов и всего самого доброго.