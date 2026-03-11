Путин: Русский язык в полной мере является нашим общим достоянием

https://uz.sputniknews.ru/20260311/putin-russkiy-yazyk-v-polnoy-mere-yavlyaetsya-nashim-obschim-dostoyaniem-56217880.html

Глава РФ направил приветствие участникам первой Министерской конференции Международной организации по русскому языку

ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. Русский язык в полной мере является нашим общим достоянием, подчеркнул президент России Владимир Путин, приветствуя участников первой Министерской конференции Международной организации по русскому языку.Он отметил, что данная конференция знаменует начало практической работы этой межправительственной организации, учрежденной по инициативе лидера Казахстана Касым-Жомарта Токаева, которую поддержали Россия, Беларусь, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистана.Он акцентировал внимание на том, что знание русского обеспечивает доступ к выдающимся достижениям мировой культуры и науки, расширяет возможности для взаимовыгодных контактов в экономической, гуманитарной и многих других сферах.В заключение он пожелал участникам конференции успехов и всего самого доброго.

